Wojsko ma zostać zaangażowane do pilnowania przestrzegania kwarantanny - ustalili dziennikarze RMF FM. Za godzinę rusza posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Pierwsze od czasu wprowadzenia pełnych kontroli na granicach, zakazu wjazdu dla cudzoziemców i zawieszenia wszystkich regularnych lotów - poza czarterowymi. Zespół rządowy ma dziś zająć się przede wszystkim zapewnianiem dyscypliny kwartantannowej.

olsko-niemieckie przejście graniczne w Jędrzychowicach / Aleksander Koźmiński / PAP

Od niedzieli obowiązkową dwutygodniową kwarantanną będą objęte niemal wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski, poza kierowcami ciężarówek i busów oraz osobami pracującymi tuż za granicą.

O ile wczoraj kwarantanną jeszcze objęte było kwarantanną było nieco ponad 2 tys. osób, to teraz tą kwarantanną może zostać objętych kilkadziesiąt tysięcy osób - wyjaśnia Michał Dworczyk. I - jak mówi szef Kancelarii Premiera - trzeba się upewnić, że wszyscy będą przestrzegać tej kwarantanny. Dziś rząd ma ustalić, że do policjantów chodzących po domach i sprawdzających obecność, mają dołączyć także żołnierze, tak żeby policjanci mogli strzec również porządku na drogach.



Za łamanie nakazu kwarantanny grozi 5 tysięcy złotych mandatu albo przymusowa izolatka.

