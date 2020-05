Od środy znów można odwiedzać warszawski ogród zoologiczny. W jednym momencie ogród może zwiedzać do 3 tysięcy osób. Goście powinni zachować między sobą dystans.

Warszawski ogród zoologiczny znów otwarty dla zwiedzających / Piotr Szydłowski / RMF FM

Dostępna dla zwiedzających jest tylko przestrzeń parkowa - mówiła w rozmowie z reporterem RMF FM Agata Borucka z działu edukacji stołecznego ogrodu zoologicznego. Musieliśmy zrezygnować z pokazowych karmień - to dotyczy głównie fok i pingwinów - dodała. Unikamy gromadzenia się osób i tworzenia większych skupisk - podkreśliła Borucka.

Jak na zmiany związane z walką z koronawirusem zareagowały zwierzęta mieszkające w stołecznym ogrodzie zoologicznym? Przez pierwsze tygodnie cieszyły się spokojem, tym bardziej, że wiosna była w pełni, wszystko kwitło, wszystko pięknie pachniało, dzień był bardzo długi - tłumaczyła Agata Borucka w rozmowie z RMF FM. Z czasem im się trochę zaczęło nudzić - szczególnie tym, które są niezwykle inteligentne i potrzebują bodźcowania - dodała.

Warszawski ogród zoologiczny znów otwarty dla zwiedzających Piotr Szydłowski /RMF FM

Obniżone ceny biletów

Zoo jest otwarte w dni powszednie od godz. 9 do 18, a w weekendy i święta od godz. 9 do 19. Działają dwa wejścia - przy ul. Ratuszowej i na wysokości Mostu Gdańskiego. Przy każdym z nich funkcjonuje jedno okienko kasowe, dlatego gości zachęca się do kupna biletów bezgotówkowo lub przez internet (są dostępne na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej mPay). Mieszkańcy i turyści mogą też skorzystać z biletomatów dostępnych przy bramach wejściowych, które są regularnie dezynfekowane. Ceny biletów zostały obniżone - do 31 maja są sprzedawane według taryfy zimowej.

O czym muszą pamiętać zwiedzający?

Osoby, które wybiorą się do stołecznego zoo, muszą pamiętać o zasadach zasady bezpiecznego zachowania w miejscach publicznych - chodzi o zakrywanie nosa i ust maseczką ochronną lub elementami odzieży oraz zachowanie 2-metrowej odległości od innych zwiedzających i osób z obsługi. Na ławce będzie mogła siedzieć tylko jedna osoba - wyjątkiem są osoby, mieszkające ze sobą. Wszyscy powinni pamiętać o dezynfekcji rąk i o zachowaniu zasad sanitarnych - niedotykaniu szyb i barierek.

Zwierzęta z pawilonów zobaczymy tylko w sieci

Rzeczniczka warszawskiego zoo Anna Karczewska powiedziała, że na stronie internetowej ogrodu oraz na koncie na Facebooku będą publikowane nagrania z pawilonów. Będzie można zobaczyć, co się dzieje u zwierząt żyjących w pawilonach online - co jakiś czas będziemy wrzucali krótkie nagrania. Online dostępne będą również zajęcia edukacyjne, których w obecnej sytuacji jeszcze nie możemy wznowić - poinformowała.