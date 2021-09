"Mieliśmy potwierdzone przypadki wariantu Mu w Polsce. To były cztery przypadki potwierdzone między 18 a 26 lipca w woj. pomorskim. W tej chwili żadna osoba nie jest chora w wyniku zakażenia tą mutacją" - mówił Wojciech Andrusiewicz podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Rzecznik resortu zdrowia zaznaczył, że w tej chwili wariant Mu koronawirusa jest w naszym kraju nieobecny.

Wariant Mu szerzej moglibyśmy nazwać wariantem kolumbijskim, ponieważ on odpowiada za 40 proc. zakażeń właśnie w Kolumbii. W tej chwili jest o nim bardzo mało danych - dodał Wojciech Andrusiewicz.

Pierwsze przypadki nowej odmiany patogenu w innych krajach

WHO informuje, że w skali globalnej Mu odpowiada jedynie za 0,1 proc. infekcji. Dotychczas zakażenia tym wariantem wykryto w 39 krajach na całym świecie, w tym najwięcej w USA.

Według gromadzącej globalne dane o genomie koronawirusa bazy GISAID, na którą powołuje się WHO, pierwsze przypadki zakażenia nowym szczepem odnotowano także m.in. w Niemczech, Francji, Hiszpanii, czy Słowacji.



Wariant Mu w Ameryce Południowej, obok wariantu Delta, będzie monitorowany pod kątem zmian - przekazała agenda ONZ do spraw zdrowia.



Mu to piąty tzw. niepokojący wariant (variant of concern, VOC) SARS-CoV-2. Na liście WHO ponadto znajdują się: