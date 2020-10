W czasach epidemii koronawirusa centra krwiodawstwa w całej Polsce apelują o oddawanie osocza. Dawcami mogą być jednak tylko ozdrowieńcy, którzy przeszli Covid-19. Niewielu jednak się na to decyduje. Wiele znanych osób w RMF FM apeluje dzisiaj o oddawanie osocza. "W tym trudnym czasie musimy być solidarni" - mówi wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o ponad 12 tys. nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w Polsce . Liczba chorujących na Covid-19 rośnie z każdym dniem. Dlatego tak ważne jest dzisiaj oddawanie osocza - to jednak mogą zrobić tylko ozdrowieńcy.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska przeszła Covid-19 w wakacje. Sama jednak osocza nie mogła oddać, ale zachęca innych do tego gestu. W tym trudnym czasie musimy być solidarni. Osocze ozdrowieńców ratuje życie. Informacja o pozytywnym wyniku testu na Covid-19 była dla mnie szokiem. Jednak chorobę potraktowałam jak bitwę, którą przecież muszę wygrać, a oddanie osocza od początku choroby było dla mnie oczywiste. Niestety po przejściu choroby okazało się, że nie mogę zostać dawcą. Jednak wszystkich, którzy dawcami mogą być z całego serca do tego zachęcam. Jestem przekonana, że bardzo wielu Polaków zdecyduje się na ten szlachetny gest - mówi RMF FM Małgorzata Gosiewska.

Chorobę dotknął także zespół Enej. Muzycy prawdopodobnie zakazili się podczas wspólnych podróży busem. Po izolacji deklarują, że jeśli tylko spełnią wymagania, to oddadzą osocze, by pomóc innym.

My mieliśmy szczęście, przeszliśmy koronawirusa łagodnie, ale wiemy, że są osoby, które potrzebują pomocy. Będziemy chcieli zgłosić się do regionalnego centrum krwiodawstwa i oddać osocze ozdrowieńców. Nie wiemy, czy ostatecznie nam się to uda, bo trzeba spełnić specjalne wymogi, ale zdajemy sobie sprawę, że możemy komuś pomóc. Namawiamy też innych, żeby - jeżeli czują się na siłach - spróbowali oddać osocze - mówi wokalista zespołu Piotr "Lolek" Sołoducha.

Senator Artur Dunin koronawirusem został zakażony latem. Na oddanie osocza jest umówiony na najbliższy poniedziałek. Jesteśmy jedną rodziną. Jesteśmy Polakami. Powinniśmy się wspierać i dbać o siebie, w taki czy inny sposób. Osocze ozdrowieńca może sprawić, że komuś uratujemy życie. Może osobie najbliższej, może osobie nieznanej, ale uratujemy życie. I to jest chyba najważniejsze. Stąd, nie będę się uchylał, pójdę. Tym bardziej, że jestem honorowym krwiodawcą. Pójdę oddać osocze, oddać krew. Też o tym przypomnijmy, krwi też brakuje. W dobie koronawirusa ludzie boją się chodzić do stacji krwiodawstwa. Nie bójmy się. Tam jest bezpiecznie. Wszyscy są sprawdzani. Warto podzielić się czymś, czego nie można wyprodukować w fabryce, co jest tylko w nas. Warto się tym podzielić z innymi - powiedział.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk był jednym z pierwszych zakażonych polityków w Polsce. Był też pierwszym ozdrowieńcem, który w Gdańsku oddał osocze. Jak przyznaje w rozmowie z RMF FM, osocze oddawał później jeszcze dwukrotnie. Publicznie wcześniej o tym nie wspominał. Oddawałem osoczę zgodnie z procedurami, w przerwach tygodniowych, tydzień po tygodniu. Zachęcam do tego nie tylko innych polityków, ale każdego kto spełnia kryteria, kto czuje się na siłach, kto czuje się zdrowo. Bo wiemy, że ozdrowieniec na ogół przez kilka miesięcy czuje ogromne zmęczenie. Bardzo byśmy chcieli, aby takie osoby, które czują się dobrze, niezależnie od tego czy i jaką funkcję piastują - chociaż w polityce ma to pewne znaczenie, bo jasne jest, że trzeba tu służyć dobrym przykładem - aby to osocze oddawać - mówi Struk i dodaje, że nawet leki wskazywane wcześniej przez WHO okazują się nieskuteczne, a według lekarzy, oprócz tlenoterapii, to właśnie osocze ozdrowieńców staje się najbardziej efektywne w terapii chorych na Covid-19. Wiem, że jedna donacja może uratować życie. Zachęcam wszystkich ozdrowieńców, którzy spełniają kryteria do zgłaszania się do stacji krwiodawstwa, w tym chociażby w Gdańsku, w moim województwie - podkreśla.

Jak zostać dawcą osocza?

Zgodnie z kryteriami na podstawie których pobierane jest osocze od ozdrowieńców, osoby, które miały pozytywny wynik testu wykonanego metodą PCR, mogą zgłosić się jako dawcy po 28 dniach od momentu zakończenia izolacji. To informacja przede wszystkim dla tych, którzy byli zwalniania z izolacji na nowych zasadach - bez badań kontrolnych.

Jeśli ktoś miał wykonywane testy kontrolne i uzyskał dwukrotnie ujemy wymaz, do RCKiK może zgłosić się po 14 dniach.

Trzeci droga - najrzadziej spotykana - na podstawie której można zostać uznanym za ozdrowieńca i potencjalnego dawcę, dotyczy tych osób, u których nie było pozytywnego wyniku testu PCR lub nie był on wykonywany. Jeśli takie osoby przeszły badanie pod kątem tak zwanych przeciwciał IgG i stwierdzono u nich obecność tych przeciwciał, to takie osoby, jako ozdrowieńcy, mogą zgłosić się jako dawcy po 14 dniach od uzyskaniu wyniku badania przeciwciał.

To ogólne kryteria, dotyczące tak zwanych ozdrowieńców. Nie wszyscy oni jednak z automatu będą mogli stać się dawcami osocza.

Poszukiwane są przede wszystkim osoby w wieku od 18 do 60 lat, które nie chorują przewlekłe i nie przechodziły transfuzji krwi. Potencjalni dawcy muszą spełniać także dodatkowe kryteria, związane z ich aktualnym stanem zdrowia.

To wywiad z pracownikami stacji krwiodawstwa będzie decydować o tym, czy ktoś dawcą może zostać czy nie. Wymagania - jak tłumaczą specjaliści - są dokładnie takie same jak w przypadku honorowych dawców krwi. To są dokładnie te same kryteria. Jeśli ktoś miał na przykład wykonywane badanie typu gastroskopia, kolonoskopia czy wykonał sobie tatuaż, czyli wszystkie te zabiegi, które wiążą się z uszkodzeniem czy przerwaniem powłok ciała, to muszą minąć 4 miesiące, żeby można było oddać krew. Podobnie, jeżeli ktoś brał z jakiegoś powodu antybiotyki czy ma alergię zaostrzoną w danym momencie, to wiadomo, że musi ten okres iluś tygodni minąć, żeby można było oddać krew czy w przypadku ozdrowieńców osocze - tłumaczy w rozmowie z RMF FM Anna Jaźwińska-Curyłło, lekarz zastępca dyrektora ds. medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Samo pobranie osocza nie oznacza jednak od razu, że będzie ono mogło stać się lekiem i trafić do potrzebujących pacjentów. Wcześniej musi zostać dokładnie przebadane w laboratorium. Sprawdzić trzeba liczbę przeciwciał w osoczu. Dlatego próbki ze wszystkich Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wysyłane są do Białegostoku.