W poniedziałek resort zdrowia poinformował o 4394 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło 35 chorych. Łącznie od początku epidemii w naszym kraju zaraziło się 130 210 osób, a 3039 zmarło. Od soboty, z powodu gwałtownego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem, cała Polska znajduje się w strefie żółtej. Oznacza to m.in., że w przestrzeni publicznej wszyscy musimy nosić maseczki: w sklepach, autobusach, ale także na ulicach. W niedzielę w Czechach odnotowano 3104 pozytywne wyniki testów na SARS-CoV-2, tj. o około 1,5 tys. mniej niż dzień wcześniej. Od dziś w tym kraju zaostrzono ograniczenia. Według danych MEN w trybie stacjonarnym pracuje ponad 47 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, co stanowi 97,76 proc. wszystkich placówek. Brytyjski premier Boris Johnson ogłosił wprowadzenie w Anglii trzech stopni restrykcji koronawirusowych w zależności od liczby zakażeń. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w naszej relacji na żywo.

- Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 5262 osób, u których potwierdzono zakażenie. 404 z nich podłączone są do respiratorów - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii wyzdrowiało 81 201 osób - ostatniej doby to 899 osób.



- Mimo gwałtownych wzrostów zakażeń, ograniczeń zgromadzeń i żółtej strefy w całej Polsce, rolnicy zamierzają jutro protestować w Warszawie. Co najmniej kilka tysięcy osób ma przemaszerować przez stolicę w proteście przeciwko "piątce dla zwierząt". O argumentach protestujących przeczytasz >>>TUTAJ<<<



- Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował, żeby Polacy nie odwiedzali tłumnie cmentarzy 1 listopada , tylko "żebyśmy rozłożyli to na tydzień wcześniej lub później". Dopytany, czy istnieje możliwość, że cmentarze zostaną zamknięte podczas Wszystkich Świętych, Kraska odparł, że "na pewno będziemy analizować sytuację, ale ja myślę, że do takiej raczej nie dojdzie".

- W niedzielę w Czechach odnotowano 3104 pozytywne wyniki testów na SARS-CoV-2, tj. o około 1,5 tys. mniej niż dzień wcześniej. Od dziś w tym kraju zaostrzono ograniczenia.



- Premier Francji Jean Castex oświadczył, że nie wyklucza wprowadzenia ścisłej kwarantanny w regionach najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa.

- Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w trybie stacjonarnym pracuje ponad 47 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, co stanowi 97,76 proc. wszystkich placówek. W 821 ośrodkach wprowadzono tryb mieszany, a w 264 nauczanie odbywa się zdalnie.



- Hiszpanie protestują. W Madrycie mieszkańcy manifestowali sprzeciw rządowi premiera Sancheza, oskarżając go o rażące błędy w zarządzaniu koronakryzysem. Demonstranci na ponad trzy godziny sparaliżowali samochodami komunikację w stolicy kraju.



- Brytyjski premier Boris Johnson ogłosił wprowadzenie w Anglii trzech stopni restrykcji koronawirusowych w zależności od liczby zakażeń. Najwyższy trzeci stopień będzie od środy obowiązywał w regionie Liverpoolu.









20:37 Służba zdrowia

Pracujemy nad systemem odpowiedzialności za błędy medyczne. Konsultujemy go ze środowiskiem lekarzy i z Ministerstwem Sprawiedliwości, które odpowiada za zmiany w tym zakresie - powiedział w rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



Zapewnił, że "taki system nie tylko dla młodych medyków, ale dla wszystkich lekarzy powstanie w niedługim czasie".

20:35 Unia Europejska

Kryzys koronawirusowy przetestował spójność Unii Europejskiej, niektóre regiony zostały nim dotknięte bardziej, ale Europa zadziałała - oceniła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Jak zapewniła, unijny instrument wsparcia odbudowy da państwom członkowskim szansę na przełamanie kryzysu.



Przewodnicząca Komisji Europejskiej wzięła udział w debacie nad pierwszą edycją "Unijnego barometru regionalnego i lokalnego", która odbyła się w Europejskim Komitecie Regionów. To organ doradczy UE, w skład którego wchodzą samorządowcy z państw unijnych.

20:33 Gdańsk

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Gdańsku apeluje do osób, które przeszły zakażenie koronawirusem o oddawanie osocza. Cenny płyn od ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które stosuje się w leczeniu chorych na Covid-19.



Dawcami mogą zostać osoby, które w ostatnim czasie przebyły objawowo lub bezobjawowo infekcję SARS-CoV-2. Zastępca dyrektora ds. medycznych RCKiK w Gdańsku, lek. Anna Jaźwińska-Curyłło przyznaje, że ozdrowieńców chętnych do oddania osocza nie brakuje. Niestety, wielu z nich dyskwalifikują choroby współistniejące.

19:58 Włochy

Włoskie Ministerstwo Zdrowia postanowiło, że osoby bezobjawowe z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa muszą przejść 10-dniową kwarantannę i przedstawić negatywny wynik badania. Tym samym skrócono czas ich izolacji.



19:57 Popołudniowa rozmowa w RMF FM

Póki co sytuacja jest w pewnym sensie pod kontrolą. Według moich informacji ani łózek ani respiratorów nie powinno zabraknąć - przekonywał na antenie RMF FM wiceprzewodniczący sejmowej komisji zdrowia Bolesław Piecha. W rozmowie z Marcinem Zaborskim przyznał, że obawia się jedynie o to, że - jeżeli pandemia będzie się rozwijać - może zabraknąć personelu medycznego, do obsługi respiratorów i leczenia pacjentów.





19:54 USA

Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na tanie laptopy w czasie pandemii Covid-19 spowodował opóźnienia w ich dostawach do szkół w USA. W rywalizacji szkół o ten sprzęt wygrywają te bogatsze, co pogłębia nierówności w dostępie do nauki - pisze dziennik "New York Times".



19:53 Niemcy

Personel zakładów gastronomicznych w niemieckim kraju związkowym Hesja będzie mógł legitymować gości w razie podejrzenia, że podali fałszywą tożsamość, wpisując się na listę prowadzoną na potrzeby ewentualnej rekonstrukcji łańcucha zakażeń koronawirusowych - poinformowały tamtejsze władze.



19:52 Koronawirus w piłkarskiej kadrze Gwinei

W piłkarskiej kadrze Gwinei wykryto szereg przypadków zakażenia koronawirusem, w związku z czym odwołano zaplanowane na wtorek towarzyskie spotkanie z Gambią w Portugalii. Według mediów jednym z zarażonych jest zawodnik Liverpoolu Naby Keita.



19:51 Warszawa

14. Festiwal Pięciu Smaków odbędzie się w całości online. Rozpocznie się 25 listopada i potrwa do 6 grudnia. Aktualny program festiwalu i wydarzeń mu towarzyszących zostanie ogłoszony 29 października.



14. Festiwal Pięciu Smaków odbywa się w roku, który przyniósł ze sobą wiele wyzwań. Chcemy na nie odpowiedzieć odpowiedzialnie i zadbać równocześnie o najwyższą jakość naszych propozycji oraz bezpieczeństwo widzów i wszystkich osób zaangażowanych w festiwalowe działania - napisali organizatorzy imprezy.



Jak wyjaśnili, z uwagi na sytuacje epidemiologiczną podjęli decyzję o tym, że "festiwal obędzie się wyłącznie w Internecie, a czas jego trwania wydłuży się o kilka dni".

19:49 Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 13 972 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 50 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 - poinformował po południu brytyjski rząd.



Koronawirus w Wielkiej Brytanii / RMF FM / RMF FM





19:45 Madryt

Pomimo stanu alarmowego, ogłoszonego w piątek przez rząd Hiszpanii z powodu pandemii Covid-19, ulice Madrytu w długi weekend, w związku z obchodzonym 12 października świętem upamiętniającym odkrycie Ameryki, były pełne ludzi.



Wielu mieszkańców stolicy zwykle wyjeżdża w tym czasie poza miasto. Jednak w tym roku, po ogłoszeniu stanu alarmowego, policja kontrolowała drogi wjazdowe i wyjazdowe z Madrytu, zatrzymywała samochody i sprawdzała powody podróżowania. Nie jest możliwe opuszczenie miasta bez uzasadnionego powodu, wymienionego w przepisach.

19:33 Dramatyczna sytuacja w małopolskich szpitalach

To już nie jest sytuacja kryzysowa. To jest wojna - mówią przedstawiciele małopolskich szpitali powiatowych. W wielu miejsca na tak zwanych "oddziałach covidowych" skończyły się po kilku godzinach od otwarcia.



18:27 Wielka Brytania

Brytyjski premier Boris Johnson ogłosił wprowadzenie w Anglii trzech stopni restrykcji koronawirusowych w zależności od liczby zakażeń. Najwyższy trzeci stopień będzie od środy obowiązywał w regionie Liverpoolu.



Pierwszy stopień oznacza średnie restrykcje, czyli takie, które obecnie obowiązują na większości terytorium Anglii - tzn. zakaz spotykania się w grupach większych niż sześć osób oraz nakaz zamykania pubów, barów i restauracji o godz. 22.



18:26 Kraków

Od wtorku przez tydzień, do 19 października, policjanci i inspektorzy MPK znowu będą kontrolować w tramwajach i autobusach stosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa. To odpowiedź na apele pasażerów - podało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.



MPK o konieczności noszenia maseczek przypomina wyświetlając informacje na monitorach zamontowanych w pojazdach (w tramwajach, które nie są w nie wyposażone, zostały zamontowane specjalne naklejki przy drzwiach) i emitując głosowe komunikaty.

18:25 Łódzkie

U dziesięciu z 53 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Poniatowie w gm. Sulejów (Łódzkie) testy potwierdziły obecność koronawirusa. Pracownicy placówki zdecydowali, że kwarantannę spędzą na jej terenie, zajmując się swoimi podopiecznymi.





18:23 Hiszpania i Portugalia

W czasie epidemii Covid-19 na Półwyspie Iberyjskim przybywa inicjatyw na pustoszejącej dotychczas prowincji: gdzieniegdzie otwierane są zamknięte przed laty szkoły i ośrodki kultury, a liczba chętnych do życia w interiorze rośnie.



Dziennik "El Mundo" informował, że możliwość pracy zdalnej w czasie pandemii skłania wiele osób do powrotu w rodzinne strony i stymuluje wzrost liczby dzieci na hiszpańskiej prowincji.



Wydawany w północno-zachodniej Hiszpanii dziennik “El Correo de Zamora" zauważył, że epidemia odrodziła życie na wsiach. Gazeta poinformowała o “małym cudzie w gminie Arrabalde", gdzie cztery lata temu z powodu braku dzieci zamknięto jedyną szkołę.

Dotychczas w wyludniającej się prowincji Zamora zamykana szkoła była zamykana na dobre (...). Tymczasem wraz z pandemią przybyło dzieci oraz nadziei dla Arrabalde - napisał hiszpański dziennik.

18:20 Włochy

39 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 4619 nowych zakażeń koronawirusem - ogłosiło Ministerstwo Zdrowia. Liczba zgonów wzrosła o 13 w porównaniu z niedzielą, zanotowano o 800 infekcji mniej. Bilans zmarłych to 36205.



Wykonano w ciągu jednego dnia 85 tys. testów, mniej o prawie 20 tys. niż dobę wcześniej.



W szpitalach przebywa ponad 4800 chorych na Covid-19, w tym 452 na oddziałach intensywnej terapii. Przybyło tam 32 pacjentów.



Koronawirus we Włoszech /RMF FM /RMF FM

18:17 Podlasie

Nie zgłaszano dotąd w Podlaskiem uwag na zbyt długi czas oczekiwania na karetkę pogotowia - poinformował urząd marszałkowski w Białymstoku. Samorząd województwa nadzoruje stacje pogotowia w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.



Pogotowie w Białymstoku nie prowadzi statystyk, jak długo trzeba czekać na karetkę tzw. covidową. W stacji w Suwałkach ten czas waha się od 15-45 minut, w Łomży jest to 20-30 minut - podał urząd marszałkowski powołując się na dane z tych stacji. Zaznaczono, że te czasy mogą się wydłużać do kilku godzin i jest to zależne od liczby pacjentów z COVID-19, których trzeba przewieźć, od dystansu, jaki karetka ma pokonać i czasu potrzebnego na każdorazową dezynfekcję karetki.

18:14 Czeka nas lockdown?

Zamknięcie gospodarki odbyłoby się ze szkodą dla setek tysięcy miejsc pracy, życia ludzi, możliwości finansowych państwa polskiego - ocenił premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że potrzebujemy wprowadzenia restrykcji i zakazów w czasie walki z koronawirusem, ale w takim zakresie, który nie doprowadzi albo doprowadzi w niewielkim stopniu do zamknięcia gospodarki.



18:13 Śląsk

W związku z rosprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa planowe przyjęcia wstrzymał szpital św. Barbary w Sosnowcu. To jedna z największych placówek zdrowotnych w województwie śląskim.



Nadal przyjmowani są jednak pacjenci onkologiczni oraz ci, którzy realizują programy lekowe. Na pomoc mogą też liczyć chorzy, którzy wymagają zabiegów w trybie pilnym.

W szpitalu św. Barbary w ostatnich dniach pojawiło się ognisko koronawirusa. 9 przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono na oddziale neurochirurgii. Wsytrzymano przyjęcia i wypisy.

Z powodu zakażeń ograniczona jest także działalność Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Pacjentów nie przyjmują na razie oddziały: psychiatryczny, chirurgii urazowo-prtopedycznej, onkologicznej i rekonstrukcyjnej oraz zakład rehabilitacji. Tymczasowe wstrzymanie przyjęć dotyczy również Oddziału Pediatryczno-Alergologicznego, w którym brakuje łóżek do izolacji pacjentów.

18:10 Małopolska

Na południu Małopolski nie ma już łóżek dla pacjentów zarażonych koronawirusem na tak zwanych oddziałach covidowych. Sytuacja ma miejsce, mimo że niektóre z tych oddziałów otwarto dopiero dzisiaj. Wszystkie łóżka zostały zapełnione w ciągu zaledwie kilku godzin.



Szpital w Zakopanem zgodnie z decyzja wojewody otworzył dzisiaj oddział covidowy, na którym jest 21 łóżek. Na oddziale przebywa już 23 chorych. Dwie osoby znajdują się na OIOM-ie, a trzy czekają na przyjęcie.



Szpital w Nowym targu powiększył dzisiaj liczbę łóżek dla zakażonych do 53, ale przyjął już 56 chorych.



W Limanowej natomiast jest 26 miejsc dla chorych na Covid-19. Wszystkie są już zajęte, a kolejnych 11 pacjentów czeka na przewiezienie do innych szpitali.



W Nowym Sączu także wszystkie 44 łóżka są zajęte. Dyrekcja szpitala otrzymała decyzje o zwiększeniu tej liczby o kolejne 32. Jeszcze ich nie ma, a już czeka na nie 10- chorych.



Wojewoda Małopolski, Łukasz Kmita, ogłosił dziś, że dostępnych będzie więcej łóżek dla chorych z Covid-19.



17:55 Górnictwo

Polska Grupa Górnicza zaostrzyła środki przeciwdziałające szerzeniu się pandemii w spółce. Częściej mają być dezynfekowane pomieszczenia, Szczególnie takie, w których gromadzi się większa liczba osób.

Powrót do pracy po nieobecności, jeśli istnieje jakiekolwiek ryzyko, że pracownik może być zakażony, poprzedzone jest wykonaniem testu na obecność koronawirusa. Pracownicy mają także obowiązek zakrywania nosa i ust wszędzie, gdzie jest to możliwe w czasie przemieszczania się lub przebywania poza stałym stanowiskiem pracy.

Obecnie w PGG choruje 88- osób na ponad 40-ści tysięcy zatrudnionych. Najwięcej, bo 35 zakażonych jest w kopalni Mysłowice Wesoła. Ponad 200 pracowników spółki przebywa na kwarantannie.

17:39 Szkoła w czasie pandemii

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się pilnych zmian w edukacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, rodziców i nauczycieli. "Rząd nie przedstawił żadnej strategii dotyczącej ochrony zdrowia czterech i pół milionów uczniów i sześciuset tysięcy nauczycieli i pracowników" - alarmuje związek.



17:38 Koronawirus w szkołach

31-letni nauczyciel, poeta i dziennikarz z Zawiercia zmarł w sobotę na Covid-19 w szpitalu w Tychach. Według Onetu mężczyzna nie miał chorób współistniejących. Urząd gminy Oborowo poinformował także w niedzielę o śmierci pedagog ze Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą.





17:27 Szkolnictwo

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od kuratorów oświaty na podstawie danych od dyrektorów, w poniedziałek w trybie stacjonarnym pracowało ponad 47 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Oznacza to prawie 100 procent placówek pracujących w tradycyjny sposób (97,76 proc.)



17:25 Gdańsk

W miniony weekend w związku z prowadzonymi działaniami na rzecz walki z Covid-19 gdańscy policjanci podjęli ponad 300 interwencji, nałożyli ponad 60 mandatów i ok. 200 osób pouczyli za brak maseczek. Funkcjonariusze skierują także 18 wniosków do sądu o ukaranie.



17:24 Morawiecki: Potrzebujemy restrykcji w walce z koronawirusem, ale bez zamknięcia gospodarki

Potrzebujemy wprowadzenia restrykcji i zakazów w czasie walki z koronawirusem, ale w takim zakresie, który nie doprowadzi albo doprowadzi w niewielkim stopniu do zamknięcia gospodarki - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.



Szef rządu mówił na konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że dzisiaj w polskim społeczeństwie są dwie skrajne opcje dotyczące tego, jak postępować w dobie epidemii koronawirusa. Jedna - mówił Morawiecki - postuluje, by nie było żadnych obostrzeń ani restrykcji, druga zaś chce całkowitego lockdownu.

Premier mówił, że rząd ma swój "bardziej właściwy pomysł, strategię walki z koronawirusem".



Potrzebujemy tych restrykcji, zakazów, ale w takim zakresie, który nie doprowadzi albo doprowadzi w niewielkim stopniu do zamknięcia gospodarki - przekonywał szef rządu.



17:22 Wielkopolskie

Policjanci z podpoznańskiego Tarnowa Podgórnego zatrzymali w niedzielę 42-latka objętego kwarantanną, który odpowie m.in. za znęcanie się nad żoną, groźby karalne i czynną napaść na funkcjonariuszy. Mężczyzna miał grozić nożem swojej małżonce.



Podinsp. Iwona Liszczyńska z zespołu prasowego wielkopolskiej policji poinformowała, że 42-latka zatrzymali policjanci kontrolujący osoby przebywające na kwarantannie w podpoznańskiej Rokietnicy.



Jednym z kontrolowanych adresów było miejsce zamieszkania kobiety chorej na Covid-19, przebywającej w izolacji domowej oraz jej rodziny objętej kwarantanną. Policjanci najpierw skontaktowali się telefonicznie, a następnie potwierdzili, że kobieta wraz z mężem i dwójką dzieci przebywa w domu. W rozmowie z policjantami kobieta stwierdziła, że wszystko u nich w porządku" - opisała Liszczyńska.

Po około 10 minutach kobieta zadzwoniła do policjantów i poprosiła o pilną pomoc. Powiedziała, że boi się o siebie i dzieci, bo mąż grozi jej nożem - wyjaśniła funkcjonariuszka.



Zatrzymany 42-latek odpowie za groźby karalne, czynną napaść na funkcjonariuszy, zmuszanie ich do zaniechania czynności służbowych oraz znęcanie się nad żoną. Mężczyzna czeka na przedstawienie zarzutów.



17:20 Węgry

Ponad 3,5 miliona podrobionych testów na Covid-19, lekarstw, opakowań płynu dezynfekującego oraz środków ochronnych takich jak maseczki skonfiskowano na Węgrzech od maja do lipca - poinformował przedstawiciel Narodowego Urzędu Podatków i Ceł (NAV).



Peter Kristof Bakai z NAV oznajmił, że skontrolowano w tym czasie 400 tys. osób, ponad 100 tys. samochodów osobowych, ponad 60 tys. ciężarówek, prawie 6 tys. wagonów kolejowych, a także furgonetki i środki komunikacji wodnej, znajdując przy okazji także przemycane papierosy i narkotyki.

17:19 Warszawa

Od początku października zakażenie Covid-19 potwierdzono u 10 osób z personelu Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha - powiedział dyrektor CSK i zastępca dyrektora UCK WUM Maciej Zabelski. Wśród personelu CSK mamy około 20 osób na kwarantannie - dodał.



Zabelski wyjaśnił, że kwarantanną objęto osoby, które miały kontakt z osobami zakażonymi, co nie jest jednoznaczne z tym, że same są zakażone. Jak poinformował, od początku października zakażenie Covid-19 potwierdzono u 10 osób spośród personelu CSK.



Zapewnił jednocześnie, że nie wpłynęło to na pracę placówki. Żaden obszar medyczny nie jest w chwili obecnej wyłączony z funkcjonowania - podkreślił dyrektor CSK. Zaznaczył, że nawet jeśli pojawiają się potwierdzone przypadki zachorowań, szpital nie zamyka oddziałów, ani pracowni.

17:15 Hiszpania. Protesty w Madrycie

W dniu obchodzonego w poniedziałek święta narodowego Hiszpanii tysiące samochodów przejechały na znak protestu przeciwko rządowi Pedra Sancheza przez centrum Madrytu. Manifestanci na ponad trzy godziny sparaliżowali komunikację w stolicy kraju.



Główny organizator protestu, prawicowa partia Vox, zwołała protest za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jeszcze w poniedziałek rano szef ugrupowania Santiago Abascal apelował o masowy udział w proteście przeciwko rządowi Sancheza, oskarżając go o rażące błędy w zarządzaniu koronakryzysem.



Protest w Madrycie przeciwko rządowi Pedra Sancheza / VICTOR LERENA / PAP/EPA

W trakcie powolnego przejazdu aut przez centrum Madrytu manifestanci używali klaksonów, a także skandowali antyrządowe hasła, domagając się dymisji szefa rządu. Wielu uczestników protestu ozdobiło swoje auta flagami Hiszpanii.

17:12 Koszalin

Od wtorku do 16 października szkoły ponadpodstawowe w Koszalinie pracują w systemie hybrydowym. Decyzja została wydana przez wojewódzkiego i powiatowego inspektora sanitarnego - poinformował zastępca prezydenta miasta ds. polityki społecznej Przemysław Krzyżanowski.



17:10 Suwałki

Urząd Miasta w Suwałkach (Podlaskie) ograniczył obsługę interesantów w związku objęciem miasta czerwoną strefą. Większość wydziałów będzie pracowała od wtorku zdalnie.



Jak poinformował magistrat, w związku z wprowadzeniem przez rząd ograniczeń dotyczących strefy czerwonej w Suwałkach oraz kolejnymi zakażeniami wśród pracowników urzędu, władze miasta podjęły decyzję wprowadzającą od 13 października pracę zdalną urzędu, bez bezpośredniej obsługi interesantów.



Wyjątkiem będzie Urząd Stanu Cywilnego, gdzie po zgłoszeniu telefonicznym będzie można umówić się na wizytę ws. zgłoszenia urodzin lub zgonu. Urząd wprowadza także obostrzenia dotyczące ślubów cywilnych. Podczas ceremonii, oprócz urzędnika stanu cywilnego, obecni mogą być nowożeńcy, świadkowie, najbliższa rodzina; maksymalnie 8 osób z zachowaniem rygorów sanitarnych.



Po zgłoszeniu telefonicznym będzie można umówić się również na wizytę do wydziału obywatelskiego oraz do wydziału komunikacji. Pozostałe wydziały są zamknięte dla mieszkańców.



Wszystkie imprezy masowe na najbliższe dni zostały odwołane przez Suwalski Ośrodek Kultury. Z kolei Muzeum Okręgowe zawiesiło do odwołania wszystkie wernisaże, spotkania i warsztaty.

17:09 Handel w niedzielę?

Zniesienie zakazu handlu w niedzielę przynajmniej na czas pandemii i 90 dni po jej zakończeniu oraz rekompensaty dla firm zamykanych w wyniku decyzji władz - to niektóre założenia projektu przygotowanego przez senatorów Koalicji Obywatelskiej, który w został w złożony do marszałka Senatu.



Ma pomóc polskim obywatelom, przedsiębiorcom i pracownikom przejść przez, jak wszystko na to wskazuje, coraz silniejszy kryzys, nie tylko pandemiczny, ale również gospodarczy - oświadczył senator KO Marcin Bosacki zapowiadając na poniedziałkowej konferencji prasowej złożenie w poniedziałek do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w czasie pandemii Covid-19.

16:06 Łódź

15 nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wykryto w łódzkich szkołach i przedszkolach - poinformował Urząd Miasta Łodzi. W związku z tym jedno liceum i jedno przedszkole w całości przeszły w tryb pracy zdalnej, a pozostałe częściowo.



W poniedziałek decyzją Sanepidu do 16 października zdalne nauczanie wdrożono dla wszystkich uczniów XLIII LO przy ul. Królewskiej oraz w Przedszkolu Miejskim nr 163 przy ul. Czernika.



W liceum zakażenie koronawirusem wykryto u jednego ucznia. Natomiast w przedszkolu u dziecka oraz pracownika.



W pozostałych placówkach testy potwierdziły infekcję SARS-CoV-2 u jeszcze jednego przedszkolaka, sześciu uczniów oraz pięciu pracowników.



W związku z tym częściowe zdalne nauczanie wprowadzono w: Przedszkolu Miejskim nr 140 (dla 24 dzieci), Przedszkolu Miejskim nr 171 (dla 68 dzieci), Szkole Podstawowej nr 172 (dla 362 uczniów), Szkole Podstawowej nr 1 (dla 150 uczniów), Szkole Podstawowej nr 158 (dla 12 uczniów), Szkole Podstawowej nr 204 (dla 28 uczniów), XXIX LO (dla 361 uczniów), XXX LO (dla 359 uczniów), III LO (dla 31 uczniów).

15:57 Szczepionka na gruźlicę a Covid-19

W Wielkiej Brytanii rozpoczęto badania, które mają wykazać, czy szczepionka BCG przeciwko gruźlicy może częściowo chronić także przed chorobą Covid-19. "BBC News" informuje, że w Wielkiej Brytanii badaniami zostanie objętych 1000 ochotników, głównie pracowników służby zdrowia, którzy otrzymają szczepionkę BCG przeciwko gruźlicy. Badaniami tymi zajmą się specjaliści University of Exeter.

Podobnie testy zostaną przeprowadzone w Holandii, Hiszpanii, Brazylii oraz Australii i obejmą w sumie 10 tys. osób.

15:39 Sprawa śmierci 61-letniego pacjenta

Opolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia bada sprawę śmierci 61-latka zakażonego koronawirusem. Mężczyzna zmarł w karetce, która przez godzinę stała pod Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w Nysie. Oddział był w tym czasie odkażany. Przywieziony ze szpitala w Prudniku 61-latek miał podejrzenie koronawirusa. Zrobiono testy - wyniki były pozytywne. Zdecydowano, że pacjent trafi na oddział zakaźny 300 metrów dalej. Nagle doszło u niego do zatrzymania krążenia. Reanimacja się nie udała. Jedno z pytań, jakie się nasuwają to - dlaczego chorego wieziono ambulansem na zamknięty SOR. Sprawę wyjaśni NFZ. Niewykluczone, że zajmie się nią też prokuratura.

14:59 Hiszpania

Rządy czterech wspólnot autonomicznych Hiszpanii ogłosiły nowe restrykcje epidemiczne w związku ze wzrostem zachorowań na Covid-19. Wchodzą one w życie od poniedziałku w Nawarze i części Asturii i Madrytu, a od wtorku w położonej w Andaluzji prowincji Grenada.

Z szacunków władz medycznych Hiszpanii, gdzie pomiędzy sobotą a niedzielą zanotowano 41 zgonów na Covid-19, wynika, że aktualnie objętych przymusową izolacją społeczną jest prawie 40 gmin tego kraju. Przewiduje ona możliwość wychodzenia z domu tylko do pracy, szkoły, lekarza lub na zakupy.

14:57 Iran

Drugi dzień z rzędu w Iranie odnotowano rekordową liczbę zgonów pacjentów z koronawirusem. W ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarły 272 osoby oraz wykryto 4206 nowych infekcji, co również jest nowym rekordem.

Nowy bilans pandemii w Iranie, najciężej doświadczonym przez Covid-19 kraju Bliskiego Wschodu, to obecnie 504 281 wykryte zakażenia koronawirusem i 28 816 zgonów.

14:55 Szwajcaria

Przez trzy doby, do godz. 8 rano w poniedziałek, zarejestrowano w Szwajcarii 4057 nowych przypadków nosicielstwa koronawirusa, co zwiększyło do 64 287 łączną liczbę infekcji odnotowanych od początku pandemii. W ciągu ostatnich 72 godzin siedem zakażonych osób zmarło, podnosząc łączny bilans zgonów do 1800.



14:54 Watykan

Cztery przypadki zakażenia koronawirusem wykryto w miniony weekend w Gwardii Szwajcarskiej - poinformował w poniedziałek Watykan. Ponadto potwierdzone zostały trzy zakażenia wśród mieszkańców za Spiżową Bramą.

14:21 Godziny dla seniorów

Planowane na ten tydzień godziny handlowe dla seniorów nie będą dotyczyły wszystkich sklepów i najpewniej nie będą obejmowały weekendów - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powrót tak zwanych godzin dla seniorów, co ma oznaczać, że między godzinami 10, a 12 zakupy zrobią tylko osoby powyżej 60. roku życia. Teraz wiemy, że od tego reguły będą wyjątki.





13:56 Koronawirus na poligonie

Z powodu koronawirusa przerwan szkolenia rezerwistów w Inowrocławiu. Ponad 100 uczestnikom ćwiczeń polecono pozostanie w namiotach na poligonie.

13:53 Kujawsko-pomorskie

Na Covid-19 zmarła 44-letnia pedagog z Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą. "To dla nas bardzo trudny moment. W naszej miejscowości znali ją wszyscy. Ona uczyła się kiedyś w tej szkole, tak jak jej rodzice, a potem dziecko" - powiedziała dyrektor placówki Katarzyna Wachowska.

Podkreśliła, że przebieg choroby u zmarłej był bardzo szybki. Na zwolnieniu była od 30 września, gdyż po prostu bolała ją głowa. Nieco ponad tydzień temu trafiła do szpitala, gdzie leczono ją na intensywnej terapii. "Lekarze podłączyli ją pod respirator. Po tygodniu zmarła" - powiedziała Wachowska.

Dodała, że był to pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród osób uczęszczających bądź pracujących w jej zespole szkół.

13:51 Łódzkie

Poprawiła się sytuacja kadrowa w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach k. Sieradza, gdzie wykryto ognisko koronawirusa. Zakażone są cztery pielęgniarki, a dwie przebywają na zwolnieniach lekarskich, w związku z czym brakowało opieki dla mieszkańców ośrodka.

"Nasza sytuacja poprawiła się i można powiedzieć, że została opanowana. Mamy zapewnioną pomoc pielęgniarza, od pracy nie uchylili się też zdrowi pracownicy i wspierają nas w walce z tym problemem. Wszystkie usługi są realizowane na bieżąco. Nie planujemy ewakuacji pensjonariuszy. Na szczęście zakażeni mieszkańcy przebywający w ośrodku są w dobrej kondycji" - powiedział dyrektor DPS-u Sławomir Janiak.

12:55 Filipiny i Indonezja

W ciągu ostatniej doby na Filipinach wykryto 3564 nowe zakażenia koronawirusem, a 11 chorych zmarło - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Władze Indonezji donoszą o 3267 nowych infekcjach i 91 ofiarach.

Na Filipinach potwierdzono jak dotąd najwięcej przypadków zakażeń ze wszystkich państw Azji Południowo-Wschodniej - 342 816. Na Covid-19 zmarły tam ogółem 6332 osoby. Więcej ofiar w regionie pandemia pochłonęła w Indonezji: z powodu koronawirusa zmarło tam 11 935 chorych, odnotowano też 336 716 infekcji.





12:48 Portugalia

Portugalski minister nauki, technologii i szkolnictwa wyższego Manuel Heitor ma koronawirusa - podał rząd. Media przypominają, że niedawno spotkał się on m.in. z komisarz UE ds. innowacji i badań Mariją Gabriel, u której również potwierdzono SARS-CoV-2.

Według portalu Observador Heitor w ostatnim tygodniu nie tylko podróżował za granicę, gdzie spotkał się m.in. z Gabriel, ale też odbył spotkania ministerialne w kilku miastach Portugalii.

W rządowym komunikacie poinformowano, że w związku ze stwierdzonym u Heitora zakażeniem wszyscy członkowie rządu musieli przejść badania na obecność SARS-CoV-2. Na wyniki testów oczekują obecnie dwaj ministrowie: szef MSZ Augusto Santos Silva oraz minister środowiska Joao Matos Fernandes.

12:41 PZPN: Z powodu koronawirusa odwołany mecz reprezentacji U-19 z Danią

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o odwołaniu poniedziałkowego meczu towarzyskiego reprezentacji Polski do lat 19 z Danią w Świnoujściu. Powodem są przypadki koronawirusa w sztabie kadry narodowej gospodarzy.



12:20 Chora na Covid-19 uciekła ze szpitala

65-letnia chora na Covid-19 uciekła ze szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej w Małopolsce. Jak tłumaczyła policjantom, nie chciała pozostawić bez opieki 90-letniej matki.



12:19 Izolatoria

Apelujemy o przywrócenie izolatoriów w całej Polsce. Ich deficyt utrudnia naszą pracę - podkreśla w rozmowie z RMF FM rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych doktor Michał Sutkowski.



Zgodnie z najnowszymi przepisami właśnie lekarze rodzinni mogą kierować do izolacji osoby, u których podejrzewa się - albo już potwierdzono - zakażenie koronawirusem.

Zgodnie z najnowszymi przepisami, lekarze rodzinni mogą kierować do izolacji osoby, u których podejrzewa się albo już potwierdzono zakażenie koronawirusem. Sprawdzamy, jak - krok po kroku - wygląda i na czym polega procedura.



12:17 Zakażone położne

U pięciu położnych z Wojewódzkiego Szpitali Specjalistycznego im. Falkiewicza na wrocławskim Brochowie wykryto zakażenie koronawirusem. 14 pacjentek, które miał kontakt z zakażony personelem medycznym, przebywa w izolacji na jednym z oddziału położniczych. Testy nie wykazały zakażeń u żadnej z pacjentek.



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza działa normalnie.

12:15 Odwołana kwesta na cmentarzu w Łodzi

Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi poinformowało o odwołaniu prowadzonej w tradycyjnej formie 26. kwesty na rzecz ratowania zabytków nekropolii. Organizatorzy szukają obecnie bezpiecznej formy przeprowadzenia zbiórki - tylko w ubiegłym roku pozyskano w niej ok. 130 tys. zł.



12:12 Protest uczniów. Chcą hybrydowego nauczania

Już prawie pięć tysięcy uczniów podpisało się pod petycją domagająca się wprowadzenia nauczania hybrydowego albo zdalnego w celu ograniczenia szerzenia się koronawirusa w szkołach.

W części szkół odbywa się protest uczniowski. Młodzi ludzie, którzy chcą zmiany systemu nauki w czasie pandemii, zakładają czarne stroje. Część nie przyszła na lekcje.

11:32 88 osób w PGG ma koronawirusa. Spółka zaostrza zasady

Polska Grupa Górnicza S.A. zaostrzyła środki przeciwdziałające szerzeniu się pandemii w spółce. Obecnie w PGG na koronawirusa choruje 88 osób na ponad 40 tys. zatrudnionych - informuje dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek.

Prezes PGG S.A. Tomasz Rogala polecił wzmocnić nadzór nad działaniami mającymi zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem. Wszystkim pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie spółki przypomniano o bezwzględnym obowiązku przestrzegania procedur, szczególnie zachowania dystansu społecznego. Bezpośrednie kontakty pracowników między sobą a także klientami spółki muszą zostać ograniczone do absolutnego minimum. Częściej mają być dezynfekowane pomieszczenia, szczególnie takie, w których gromadzi się większa liczba osób. Powrót do pracy po nieobecności, jeśli istnieje jakiekolwiek ryzyko, że pracownik może być zakażony, poprzedzone jest wykonaniem testu na obecność koronawirusa. Pracownicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust wszędzie, gdzie jest to możliwe w czasie przemieszczania się lub przebywania poza stałym stanowiskiem pracy.

11:28 Ciężarna z Covid-19 wprowadzona w śpiączkę. Po wybudzeniu urodziła bliźnięta

32-letnia Danielle była we wczesnej ciąży, kiedy zachorowała na Covid-19. Jej stan był tak ciężki, że lekarze zdecydowali się na wprowadzenie jej w stan śpiączki farmakologicznej. Po 10 dniach kobieta wybudziła się. To wtedy też dowiedziała się, że urodzi bliźnięta. Ava i Amelia przyszły na świat kilka dni temu w Belfaście.



11:18 Premier: Nie możemy zmarnować dotychczasowych sukcesów w walce z epidemią przez nieodpowiedzialne zachowania

"Nie możemy zmarnować dotychczasowych sukcesów w walce z epidemią przez nieodpowiedzialne zachowania" - napisał premier Mateusz Morawiecki na Facebooku.



Do wpisu dołączył swoją fotografię z napisem: "Nie możemy zmarnować dorobku ostatnich miesięcy poprzez zbyt łagodne podejście. Chcemy zastosować najnowocześniejsze procedury i wcześniejsze doświadczenia, aby wypłaszczyć krzywą zakażeń".

11:15 Francja

Premier Francji Jean Castex oświadczył, że nie wyklucza wprowadzenia ścisłej kwarantanny w regionach najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa. W kraju notuje się obecnie najwięcej zakażeń w Europie.



Niczego nie można wykluczyć, kiedy widzimy, jaka jest sytuacja w szpitalach - powiedział Castex w wywiadzie dla radia France Info. Dodał, że należy zrobić wszystko, by uniknąć lockdownu na skalę ogólnokrajową.



Francja zmaga się obecnie z drugą falą zakażeń koronawirusem, a w sobotę odnotowano rekord liczby nowych infekcji - prawie 27 tys. Mimo to stosunkowo niska pozostaje liczba zgonów. W niedzielę na koronawirusa zmarło 46 osób.



Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore we Francji koronawirusem zakażonych zostało dotąd ponad 732,4 tys. osób, ponad 32,6 tys. osób zmarło na Covid-19.

11:13 Rosja

W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 13 592 zakażenia koronawirusem - przekazał sztab ds. walki z pandemią. Zmarło 125 chorych z Covid-19. Drugi dzień z rzędu dobowy przyrost zakażeń przekracza poziom 13 tysięcy.



W niedzielę sztab informował o 13 643 nowych infekcjach i był to najwyższy dotąd w Rosji dobowy przyrost infekcji.



Ogółem liczba zakażeń wynosi teraz 1 312 310, a liczba przypadków śmiertelnych - 22 722. Liczba ozdrowieńców wzrosła w poniedziałek do 1 024 235, po wypisaniu ze szpitali 3793 osób w ciągu minionej doby.

11:11 Płock

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku (Mazowieckie) nie przyszli w poniedziałek do szkoły. Tak zdecydowała dyrekcja placówki w uzgodnieniu z sanepidem, gdy po kolejnym zakażeniu koronawirusem na kwarantannę trafiło tam 34 uczniów i 14 nauczycieli.



11:04 Testy

W ciągu doby wykonano 25 tys. testów na wykrycie koronawirusa. Poprzedniego dnia było 31,1 tys. testów. Lekarze rodzinni w tym czasie zlecili 185 wymazów, wobec 343 dzień wcześniej - podało Ministerstwo Zdrowia.



Łącznie lekarze POZ, od 9 września, kiedy dano im taką możliwość, skierowali na testy 66 103 swoich pacjentów.



Ogółem przebadano dotąd 3 693 108 próbek pobranych od 3 545 486 osób.

11:00 Terlecki o stanie nadzwyczajnym

Gdyby sytuacja bardzo się pogarszała, to może się pojawić konieczność wprowadzenia stanu nadzwyczajnego - stwierdził dziś szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Poseł w rozmowie z dziennikarzami ocenił też, że rząd "świetnie" przygotował się do drugiej fali pandemii i zapowiedział wieczorne spotkanie Rady Koalicji Zjednoczonej Prawicy.



10:56 Mandaty za brak maseczek

Ponad 10-krotnie wzrosła dzienna liczba mandatów za brak maseczek - chodzi o porównanie z ubiegłym tygodniem przed wprowadzeniem w całym kraju strefy żółtej. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, w ostatni weekend policjanci w całym kraju wystawili blisko 11 tysięcy takich mandatów.



10:51 Co z protestem rolników?

Mimo gwałtownych wzrostów zakażeń, ograniczeń zgromadzeń i żółtej strefy w całej Polsce, rolnicy zamierzają jutro protestować w Warszawie. Co najmniej kilka tysięcy osób ma przemaszerować przez stolicę w proteście przeciwko "piątce dla zwierząt" zakazującej hodowli zwierząt na futra i ograniczającej ubój rytualny.



10:36 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4394 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 35 chorych na Covid-19. Bilans pandemii koronawirusa w Polsce wzrósł tym samym do 130 210 zakażonych. Nie żyje 3 039 spośród nich.



10:27 Chiny

Władze miasta Qingdao na wschodzie Chin zapowiedziały przebadanie na koronawirusa wszystkich 9 mln mieszkańców w ciągu pięciu dni w związku z wykryciem nowych infekcji wiązanych ze szpitalem, w którym leczono zakażonych przybyłych z zagranicy.



Przed północą z niedzieli na poniedziałek w mieście zgłoszono sześć nowych potwierdzonych przypadków Covid-19 i sześć nowych infekcji bezobjawowych. Większość z nich wiązana jest z miejskim szpitalem chorób klatki piersiowej.



Najnowszy dobowy raport państwowej komisji zdrowia opublikowano w poniedziałek już po doniesieniach z Qingdao, ale nie odnotowano w nim żadnego nowego potwierdzonego przypadku Covid-19 w tym mieście. Obecnie nie jest jasne, z czego to wynika.

10:23 Zajęte łóżka i respiratory

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 5262 osób, u których potwierdzono zakażenie. 404 z nich podłączone są do respiratorów - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii wyzdrowiało 81 201 osób - ostatniej doby to 899 osób. Na kwarantannie przebywa 250 132 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 35 094 osoby.



09:24 Węgry

1173 nowe zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Węgrzech i zmarło 14 chorych na Covid-19 - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii.



Liczba wszystkich infekcji stwierdzonych od początku pandemii wzrosła do 38 837. zmarło dotąd 968 chorych na Covid-19. Wyzdrowiało ponad 11 tys. osób.



Nadal rośnie liczba aktywnych zakażeń koronawirusem, których jest obecnie 26 832. Do rekordowego poziomu wzrosła też liczba chorych na Covid-19 wymagających opieki szpitalnej (1418) oraz oddychających przy pomocy respiratora (154).



09:19 Małopolska

Niemal 700 nowych przypadków Covid-19 w Małopolsce. Dokładnie 691 kolejnych osób zachorowało. Najwięcej stwierdzono ich ponownie w samym Krakowie - tam zachorowało 278 mieszkańców. Dużo nowych zachorowań jest także w powiecie krakowskim - 70 przypadków oraz w powiatach myślenickim i nowotarskim - po 39 nowych zachorowań.

09:14 Czy cmentarze będą otwarte 1 listopada?

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował w Polsat News, żeby Polacy nie odwiedzali tłumnie cmentarzy 1 listopada, tylko "żebyśmy rozłożyli to na tydzień wcześniej lub później".



Myślę, że Polacy są na tyle mądrym narodem, że usłuchają tych wskazań, żeby nie odwiedzać gremialnie cmentarzy - powiedział.



Dopytany, czy istnieje możliwość, że cmentarze zostaną zamknięte podczas Wszystkich Świętych, Kraska odparł, że "na pewno będziemy analizować sytuację, ale ja myślę, że do takiej raczej nie dojdzie".

08:52 Ukraina

Na Ukrainie wykryto w ciągu ostatniej doby 4420 zakażeń koronawirusem, 43 osoby zmarły na Covid-19, 903 wyzdrowiały, a 521 hospitalizowano - poinformował ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.



Minister alarmuje, że wzrasta liczba zakażeń, hospitalizacji i przypadków zapalenia płuc - w minionym tygodniu zdiagnozowano je u ponad 22 tys. osób.



W niedzielę rzeczniczka prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Julia Mendel przekazała agencji Interfax-Ukraina, że w sobotę odbyła się narada szefa państwa z przedstawicielami resortów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia. W celu zmniejszenia tempa rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem prezydent zarządził wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem restrykcji przeciwepidemicznych i wcześniejsze rozpoczęcie jesiennej przerwy w szkołach - dodała.



Przewodniczący komitetu medycznego Rady Najwyższej (parlamentu) Mychajło Raduckyj napisał na Facebooku, że podczas narady u prezydenta podjęto też decyzję o wprowadzeniu tymczasowej zdalnej nauki na uniwersytetach i przygotowywaniu szpitali polowych w Kijowie, Odessie i Mariupolu.

08:43 Niepokojące wyniki badań

Koronawirus może przeżyć na powierzchni banknotów, szkła i stali nierdzewnej aż do 28 dni - wynika z badania australijskiej agencji CSIRO. Jak odkryli naukowcy, wirus jest aktywny dłużej na gładkich powierzchniach i w niższych temperaturach.



Australijskie badanie, którego wyniki opublikowano w piśmie "Virology Journal", wykazało dłuższą żywotność wirusa SARS-CoV-2 niż dotychczas sądzono i znacznie dłuższą od wirusów grypy typu A, które mogą przeżyć przez 17 dni.

08:16 Czechy

W niedzielę w Czechach odnotowano 3104 pozytywne wyniki testów na SARS-CoV-2, tj. o około 1,5 tys. mniej niż dzień wcześniej - poinformowało ministerstwo zdrowia. Na Covid-19 zmarły kolejne 22 osoby, przez co łączna liczba zgonów wzrosła do 987.



Od 1 marca, gdy odnotowano pierwszy przypadek infekcji, w kraju koronawirusem zakażonych zostało ponad 117 tys. osób. Mniej niż połowa z nich wyzdrowiała. Według najnowszych danych ministerstwa zdrowia w szpitalach przebywa obecnie 2106 pacjentów z Covid-19, stan 438 z nich lekarze uważają za ciężki.



Ze względu na duże tempo szerzenia się koronawirusa rząd podjął w minionym tygodniu decyzję o zaostrzeniu od poniedziałku środków ograniczania epidemii. Przez dwa tygodnie zamknięte będą teatry, kina, muzea i galerie. Wprowadzono zakaz organizowania festiwali i koncertów oraz prawie wszystkich wydarzeń sportowych. Urzędy działają tylko dwa dni w tygodniu. Zawieszono wizyty w szpitalach i domach opieki społecznej. W kościelnych uroczystościach i nabożeństwach może uczestniczyć maksymalnie 10 osób.



Kolejne ograniczenia, mające obowiązywać od środy, rząd ma ogłosić jeszcze dziś.

07:37 Brakuje specjalistów do obsługi respiratorów

Respiratorów wystarczy - zapewnia resort zdrowia. Ale w szpitalach trwa łapanka do ich obsługi, bo brakuje personelu - informuje "Rzeczpospolita".



"Rząd szykuje się na scenariusz włoski, w którym respiratorów było mniej niż pacjentów. Na razie do dyspozycji chorych na Covid-19 jest 900 respiratorów, z których zajęte są 383, a z Agencji Rezerw Materiałowych wydane zostaną kolejne 304" - pisze dziennik.



Jak zwraca uwagę gazeta, zdaniem specjalistów sytuacja może się szybko zmienić. Problemem są też kadry - nie wszyscy z 7 tys. anestezjologów pracują na oddziałach intensywnej terapii (OIT) w publicznych szpitalach

07:15 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach wykryto 66 732 nowe infekcje koronawirusem i zmarło 816 zakażonych osób - wynika z informacji ministerstwa zdrowia.



Od początku pandemii w Indiach zdiagnozowano już 7,12 mln przypadków Covid-19, z czego 109 150 infekcje okazały się śmiertelne. Więcej zakażeń na świecie wykryto dotąd tylko w USA (7,9 mln).



Choć dzienna liczba nowych infekcji stopniowo zmniejsza się od 16 września, kiedy odnotowano prawie 98 tys. zakażeń w ciągu doby, Indie wciąż są krajem, w którym wirus rozprzestrzenia się najszybciej. Mimo to liczba aktywnych infekcji zaczęła maleć i wynosi obecnie 861 tys.



07:13 Żółta strefa uderza w biznes

Przedsiębiorcy z branż, które najmocniej ucierpiały przez Covid-19, apelują o pomoc, na przykład ulgi podatkowe - pisze "Rzeczpospolita". Gazeta zauważa, że żółta strefa w całym kraju oznacza mniej ludzi w barach i restauracjach oraz skrócenie ich godzin pracy.

Jak zwraca uwagę dziennik, mniej osób może uczestniczyć w weselach i imprezach rodzinnych, są też surowe limity dotyczą widowni w kinach, teatrach i na różnego rodzaju kongresach. Jesteśmy między młotem a kowadłem. Rozumiemy, że walczymy z pandemią, ale nasi pracownicy krzyczą o chleb - powiedziała "Rz" Dagmara Chmielewska, dyrektor zarządzająca Stowarzyszenia Branży Eventowej. Znów na potęgę odwoływane są imprezy, targi, kongresy. Pracownicy zaczynają odchodzić, szukają bardziej stabilnego gruntu - dodała.

06:46 "Realne ryzyko niewydolności systemu ochrony zdrowia"

Istnieje realne ryzyko niewydolności systemu ochrony zdrowia, jeżeli zakażenia koronawirusem będą się utrzymywać albo istotnie rosnąć, na co wskazują miarodajne prognozy - uważa dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie gen. Grzegorz Gielerak.

Absolutnie zgadzam się z tym, że liczbę zakażonych, którą pokazują zestawienia, należy mnożyć razy dziesięć, co dopiero przybliża nas do realnej skali problemu, z jakim mamy do czynienia w populacji. Niedzielna dynamika zakażeń dowodzi, że kolejna grupa (generacja) chorych pojawia się po mniej więcej tygodniu i jest od półtora do dwóch razy większa od poprzedniej - powiedział.

06:20 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 2467 nowych zakażeń koronawirusem i 6 kolejnych zgonów - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha.



W sumie od początku pandemii w Niemczech potwierdzono 325 331 przypadków koronawirusa. Zmarło w tym kraju 9621 osób.



Największy wzrost nowych przypadków koronawirusa notowany jest obecnie w Berlinie, Bremie i Hamburgu. Wyższe od średniej liczby zakażeń są także w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii i Hesji.



W największych miastach, w tym w stolicy kraju Berlinie, z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa wprowadzono od soboty ograniczenia, zwłaszcza w weekendy, w godzinach pracy restauracji i barów, a także sklepów.

06:12 Meksyk

W ciągu ostatniej doby w Meksyku potwierdzono obecność koronawirusa u 3175 osób; z powodu Covid-19 zmarło kolejnych 139 osób - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.



Całkowita liczba potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 817 503, a bilans zgonów wywołanych Covid-19 wzrósł do 83 781.



Ministerstwo zdrowia zastrzega, że rzeczywista liczba zakażonych i zmarłych może być wyższa. Nie wszyscy chorzy zgłaszają się bowiem do placówek medycznych. Ponadto Meksyk jest krajem, gdzie przeprowadza się niewiele testów w porównaniu z innymi krajami.



Pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 Meksyk jest czwartym najbardziej dotkniętym krajem świata, po USA (ponad 210 tys.), Brazylii (ponad 146 tys.) i Indiach (ponad 102 tys.).

06:09 Zakaz Halloween w "miasteczku czarownic"

Zakaz świętowania Halloween wydały z powodu pandemii władze "miasteczka czarownic", jak nazywana jest Triora w Ligurii na północy Włoch. W dawnych wiekach odbywały się tam procesy czarownic i dlatego miejsce to przyciąga co roku tłumy.

W podpisanym z trzytygodniowym wyprzedzeniem rozporządzeniu burmistrz miejscowości Massimo Di Fazio zabronił organizowania 31 października wszelkich imprez w przebraniu, zabaw ulicznych, a także zgromadzeń.

Nakazał też zamknięcie tego dnia barów i restauracji o godzinie 22.00 - podały lokalne media.

06:07 USA

W Stanach Zjednoczonych w ciągu minionej doby stwierdzono 50 965 zakażeń koronawirusem - podał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Zmarło 460 kolejnych osób.



W sumie w USA od początku pandemii koronawirusem zakaziły się 7 760 593 osoby, a zmarło 214 765 osób.



Chociaż Nowy Jork nie jest już epicentrum pandemii w USA, stan ten jest najbardziej dotknięty pod względem liczby zgonów. Do tej pory zmarły tam 33 294 osoby, a w samym mieście Nowy Jork odnotowano 23 883 zgony.



Instytut IHME z Uniwersytetu w Waszyngtonie przewiduje, że do 3 listopada, czyli daty wyborów prezydenckich, w USA na Covid-19 umrze 235 tys. osób. Do końca grudnia prawdopodobnie będzie 360 tys. przypadków śmiertelnych.

05:36 Mateusz Ponitka zakażony koronawirusem

Czołowy koszykarz reprezentacji Polski Mateusz Ponitka jest zakażony koronawirusem - ogłosił wieczorem jego klub Zenit Sankt Petersburg. Sam zawodnik również potwierdził tę informację.



"Potwierdzam. Czuję się dobrze i gratuluję Idze Świątek oraz Unii Leszno" - napisał koszykarz na Twitterze.



Zenit podał nazwiska innych zakażonych zawodników. Są to: Igor Wołchin, Bill Baron, Kevin Pangos, a także Arturas Gudaitis, Anton Puszkow, Władisław Truszkin i Austin Hollins. Infekcja dotknęła także trenera Javiego Pascuala oraz jego współpracowników.



Klub poinformował, że wszyscy są w domowej izolacji, a ich stan zdrowia jest zadawalający.

05:20 Prezydent Polinezji Francuskiej zakażony koronawirusem

Dwa dni po spotkaniu w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem prezydent Polinezji Francuskiej Edouard Fritch uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformowała w poniedziałek jego służba prasowa.



"Prezydent Edouard Fritch uzyskał pozytywny wynik testu po powrocie z Paryża. Osoby, które mu towarzyszyły, także przeszły badanie, ale nikt nie jest zakażony koronawirusem" - napisano w komunikacie biura prasowego przywódcy Polinezji Francuskiej.



68-letni Fritch spotkał się z Macronem w czwartek, a dzień później wrócił do Papeete. W Paryżu spotkał się także z premierem Francji Jeanem Castexem, ministrem spraw zagranicznych Sebastienem Lecornu, a także z ministrem spraw wewnętrznych Geraldem Darmaninem.



Jak sprecyzowano w komunikacie, po powrocie do domu miał gorączkę i uskarżał się na bóle stawów, w związku z tym w sobotę wieczorem został poddany testowi. Od chwili uzyskaniu pozytywnego wyniku znajduje się w izolacji, a według lekarzy jego stan zdrowia "nie jest niepokojący".



Fritch poprzedni test na obecność koronawirusa przeszedł trzy dni przed wylotem do Paryża. Wówczas wynik był negatywny. Wcześniej jednak u kilku ministrów na Tahiti wykryto zakażenie wirusem Sars-CoV-2.

05:08 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 12 345 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia. Stwierdzono także 290 nowych przypadków śmiertelnych.



To znaczny spadek liczby dobowego przyrostu zakażań. W ostatnich trzech dniach w Brazylii zgłaszano ok. 27 tys. nowych infekcji, wcześniej było ich ponad 40 tys. dziennie.



Według oficjalnych danych od początku pandemii w Brazylii potwierdzono 5 094 982 przypadki zakażenia koronawirusem. Z powodu Covid-19 zmarło w tym kraju 150 488 osób.



Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje w trudno dostępnych rejonach rozległego kraju, takich jak Amazonia, w których pomoc medyczna jest często niedostępna.

05:02 Włochy - zakaz prywatnych uroczystości

We Włoszech w związku z pandemią zostanie wprowadzony zakaz prywatnych uroczystości, także w domach - zapowiedział minister zdrowia Roberto Speranza.

Speranza mówił w popularnym programie w stacji RAI 3, że wirus szerzy się na przykład podczas przyjęć urodzinowych wyprawianych dzieciom i nastolatkom. Zastrzegł zarazem, że zakaz dotyczyć będzie wszelkich takich uroczystości, nie tylko dla najmłodszych i młodzieży.



Zapytany o to, jak można zakaz ten egzekwować w prywatnych domach, wyjaśnił, że siły porządkowe wzmocnią kontrole.



Roberto Speranza zwrócił uwagę na to, że do 75 proc. zakażeń dochodzi w rodzinach. Podczas spotkań rodzinnych, mówił, "obniża się czujność i zdejmuje się maseczkę".

05:00 Ameryka Łacińska i Karaiby: Ponad 10 mln przypadków koronawirusa

W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach - w regionie świata, którego ludność wynosi ponad 629 mln - liczba przypadków koronawirusa wykrytych do soboty włącznie, to 10 001 883. Zmarło blisko 369 tys. chorych.



Krajem najmocniej zaatakowanym przez Covid-19 jest licząca 206 mln ludności Brazylia. Liczba zgonów w Brazylii według sobotniego raportu Światowej Organizacji Zdrowia to prawie 150 tys. osób. Wykryto tam dotąd ponad 5,05 mln przypadków koronawirusa.



Drugim krajem regionu pod względem liczby śmiertelnych ofiar pandemii stała się Kolumbia, gdzie zmarło 27 495 osób spośród 894,3 tys. zakażonych. Argentyna znalazła się na trzecim miejscu wśród krajów regionu najmocniej zaatakowanych przez pandemię: 871,4 wykrytych przypadków i 23 225 zgonów. W Peru było dotąd 843,3 tys. przypadków zakażenia, a z powodu Covid-19 zmarło 33 158 osób.



Ten ostatni kraj zarejestrował największą na świecie liczbę zgonów w stosunku do liczby ludności: 101 na każde 100 tys. mieszkańców.



Bank Światowy ostrzegł, że Ameryka Łacińska i Karaiby "najdotkliwiej ze wszystkich regionów świata odczują skutki ekonomiczne pandemii: nastąpi tam spadek PKB o przeciętnie 7,9 proc. w 2020 roku, a możliwa do przewidzenia poprawa w roku następnym to wzrost PKB o 4 proc.