W ciągu doby przybyło w Polsce 12 107 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 168 pacjentów. Dziś ma być ogłoszona decyzja o funkcjonowaniu szkół podstawowych w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem w Polsce. Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że wszystkie klasy - od czwartej w górę - mają zostać przeniesione na naukę zdalną. Większość uczestników najnowszego sondażu United Surveys, wykonanego na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", bardzo stanowczo sprzeciwia się zamrożeniu aktywności społecznej i gospodarczej, jakie pamiętamy z wiosny. W Czechach po raz pierwszy stwierdzono prawie 15 tys. nowych przypadków koronawirusa. Najważniejsze informacje na temat epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- W ciągu doby przybyło w Polsce 12 107 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 168 pacjentów.

- Zakażenie koronawirusem stwierdzono u ponad 40,89 mln ludzi na świecie, a ponad 1,12 mln osób zmarło.



- Rekordowa liczba nowych przypadków koronawirusa w Niemczech - ponad 10 tys.

- Po raz pierwszy prawie 15 tys. nowych przypadków koronawirusa w Czechach



- Polacy nie chcą lockdownu. Sondaż dla RMF FM i "DGP"

16:22 Małopolskie

Wojsko Polskie szczególnie wesprze mieszkańców Małopolski, w miejscach gdzie oczekiwanie na test na obecność koronawirusa jest najdłuższe - zapowiedział szef MON Mariusz Błaszczak.



Na terenie województwa będą działać 32 zespoły wymazowe oraz kilka mobilnych zespołów, które będą jeździć do oczekujących na test - napisał na Twittrze Błaszczak.



16:00 Poznań

U ponad 30 członków personelu poznańskiego szpitala dziecięcego zdiagnozowano SARS-CoV-2. Placówka wstrzymała przyjęcia pacjentów na oddziały chirurgii i laryngologii - poinformowała w czwartek rzeczniczka szpitala.



Rzecznik prasowy SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Urszula Łaszyńska przekazała PAP, że zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u ponad 30 członków personelu szpitala. Natomiast ta liczba za chwilę będzie pewnie nieaktualna. Cały czas spływają wyniki testów, które wykonujemy na bieżąco - zaznaczyła.

15:30 Wielkopolska

Decyzją wojewody Łukasza Mikołajczaka w Wielkopolsce południowej uruchomiono w czterech szpitalach covidowych łącznie 240 łóżek. W czwartek jest tylko 5 wolnych.



W szpitalu covidowym w Wolicy k. Kalisza wszystkie 120 miejsca są zajęte.

15:22 Łódzkie

W łódzkich szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez miejski samorząd zanotowano 14 nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 - poinformowało w czwartek biuro prasowe prezydenta Łodzi.



W czwartek zakażenie potwierdzono u jednego przedszkolaka, 9 uczniów i 4 pracowników placówek edukacyjnych - poinformowały służby prasowe magistratu

15:05 Nieoficjalnie: W szkołach tylko najmłodsze dzieci

Wszystkie klasy - od czwartej w górę - mają zostać przeniesione na naukę zdalną. W szkołach pozostaną tylko dzieci z klas 1-3. Do takich panów rządu - znacznie ostrzejszych, niż wcześniej zakładano - dotarli reporterzy RMF FM.









15:00 Łódzkie

W województwie łódzkim, na ponad 1800 tzw. miejsc covidowych wszystkich poziomów leczenia szpitalnego, 474 łóżka są wolne. Gotowe do pracy są też 82 respiratory - powiedziała rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska.



14:50 Warmińsko-Mazurskie

W woj. warmińsko-mazurskim w szpitalach leczonych było 230 pacjentów z Covid-19, w tym 18 było podłączonych do respiratorów.

Nowe ogniska zanotowano m.in. w szpitalu rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim, w szpitalu w Pasłęku i zakładzie leczniczo-opiekuńczym w Lubawie - poinformował PAP rzecznik prasowy wojewody.

14:40 Lubelskie

We wszystkich szpitalach w woj. lubelskim jest łącznie 1011 łóżek dla pacjentów zarażonych koronawirusem, zajętych jest 738 - informuje Lubelski Urząd Wojewódzki. Baza łóżkowa dla chorych z COVID-19 jest systematycznie powiększana.



Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że we wszystkich szpitalach województwa jest ogółem 1011 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Według stanu na środę zajęte było 738 łóżek.





14:30 Polska

Do końca dnia wszystkie szpitale w Małopolsce mają przesłać do urzedu wojewódzkiego odpowiedź dotyczącą przekazania części personelu szpitalnego do walki z epidemią. "To niewykonalne" - grzmią dyrektorzy szpitali.









14:22 Małopolska

Do końca dnia wszystkie szpitale w Małopolsce mają przesłać do urzedu wojewódzkiego odpowiedź dotyczącą przekazania części personelu szpitalnego do walki z epidemią. "To niewykonalne" - grzmią dyrektorzy szpitali.





13:44 Austria

W Austrii w ciągu ostatniej doby odnotowano 2435 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii w tym kraju - podały w czwartek gazety "Kronen Zeitung" i "Oesterreich" przed publikacją oficjalnych danych. 16 kolejnych osób zmarło z powodu Covid-19.



13:33 ŚLĄSKIE

W woj. śląskim pacjenci chorzy na COVID-19 zajmują 64 proc. przygotowanych dla nich łóżek w szpitalach oraz 79 proc. respiratorów - wynika z opublikowanych w czwartek danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, prezentujących stan na środę.



W ostatnim tygodniu w regionie wzrosła liczba łóżek przygotowanych dla takich chorych. Obecnie w szpitalach wszystkich 3 poziomów jest ich 1468, z czego w środę zajętych było 945. Przybyło też łóżek respiratorowych - obecnie jest ich 108, ale zajęta jest większość z nich - 86.

13:13 POMORSKIE

W czwartek w woj. pomorskim zanotowano 710 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 - poinformował regionalny sanepid. Poza ogniskami rodzinnymi, pod kontrolą służb sanitarnych znajduje się 228 ognisk zakażeń związanych najczęściej z zakładami pracy, w tym szkołami.



Aktualne dane dotyczące liczby nowych zakażeń Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna opublikowała w czwartek na swojej stronie internetowej.

12:58 Dodatkowe łóżka covidowe

W wyniku rozmów z sektorem prywatnym baza łóżek dostępnych na cele covidowe powiększy się o tysiąc - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szpitale prywatne, które udostępnią łóżka, "zlokalizowane są w dużych miastach, w aglomeracjach, czyli tam, gdzie są najbardziej potrzebne"- dodał.





12:50 Niemcy

Niemiecki Instytut im. Roberta Kocha rozszerzył na całą Polskę strefę zagrożenia koronawirusowego, której odwiedzanie pociąga za sobą ewentualność odbycia kwarantanny.

Wcześniej do strefy tej zaliczano tylko województwa kujawsko-pomorskie, małopolskie, podlaskie, pomorskie i świętokrzyskie.

11:53 Belgia

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Belgii Sophie Wilmes została przyjęta na oddział intensywnej terapii. Przed kilkoma dniami potwierdzono u niej Covid-19. Belgijskie media podają, że stan chorej jest "stabilny", jest przytomna.

11:50 Małopolska

Małopolska dzisiaj jest na trzecim miejscu w Polsce pod względem liczby zakażeń koronawirusem. Tych przypadków jest jednak o przeszło sto więcej, niż wczoraj. Zmarły 33 osoby z Covid-19 - najwięcej od początku pandemii. Pojawiło się też kilka nowych ognisk choroby w Domach Pomocy Społecznej i placówkach służby zdrowia.

11:48 Wrocław

Centrum kongresowe przy ul. Rakietowej to lokalizacją, w której w najbliższych tygodniach powstanie szpital tymczasowy we Wrocławiu - przekazał wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Lokalizacja musi być jeszcze zaakceptowana przez resort zdrowia. Szpital powstałby za co najmniej trzy tygodnie.

11:45 Rzecznik rządu na kwarantannie

Rzecznik rządu Piotr Müller udaje się na kwarantannę w związku z tym, że miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Poinformował, że obecnie czuje się dobrze.

11:34 Bułgaria

Minister zdrowia Bułgarii Kostadin Angełow oświadczył, że kraj wchodzi w poważną fazę epidemii Covid-19, odczuwany jest wyraźny brak lekarzy i dlatego studenci ostatniego roku studiów medycznych otrzymają propozycję podjęcia pracy w szpitalach. "Potrzebujemy wsparcia" - podkreślił minister.

11:30 Zdaniem eksperta

Nie wiemy jeszcze, jak długo utrzymuje się odporność po kontakcie z wirusem SARS-CoV-2 - mówi wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska. Jej zdaniem celowe działania dla wytworzenia tzw. odporności stadnej, niosą ryzyko wyższego odsetka zgonów.





11:29 Ważny apel

W czasach epidemii koronawirusa centra krwiodawstwa w całej Polsce apelują o oddawanie osocza. Dawcami mogą być jednak tylko ozdrowieńcy, którzy przeszli Covid-19. Niewielu jednak się na to decyduje. Wiele znanych osób w RMF FM apeluje dzisiaj o oddawanie osocza. "W tym trudnym czasie musimy być solidarni" - mówi wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.





11:28 Zdaniem ekspertów

Przy łagodnych objawach, SARS-CoV-2 można przekazać innym przez czas nie dłuższy niż około 10 dni, ale przy ciężkim przebiegu - nawet przez 20 dni. Tak wynika z analizy kilkudziesięciu badań na ten temat przeprowadzonej przez naukowców z USA.





10:58 Testy

Resort zdrowia poinformował ponad to, że w ciągu ostatniej doby wykonano 50,2 tys. testów na wykrycie koronawirusa, wobec ponad 59,3 tys. poprzedniego dnia. Lekarze rodzinni zlecili ich 34,1 tys.

Ogółem przebadano dotąd 4 159 590 próbek pobranych od 3 996 745 osób.

10:56 Francja

W Strasburgu nie odbędzie się w tym roku słynny jarmark bożonarodzeniowy z powodu pogarszającej się sytuacji z Covid-19. Tradycyjny jarmark w stolicy Alzacji jest jednym z najbardziej znanych i odwiedzanych we Francji. Nie będzie 300 stoisk ani wina grzanego na ulicach miasta. Włodarze zainstalują jednak iluminacje i ozdoby świąteczne w przestrzeni publicznej z wielką choinką na Placu Klebera w sercu miasta.

10:37 NOWE DANE

W ciągu doby przybyło w Polsce 12 107 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (1579), wielkopolskiego (1516), małopolskiego (1331), śląskiego (1168), kujawsko-pomorskiego (905), łódzkiego (863), podkarpackiego (777), pomorskiego (710), dolnośląskiego (610), zachodniopomorskiego (515), świętokrzyskiego (486), lubelskiego (411), opolskiego (404), warmińsko-mazurskiego (311), lubuskiego (297), podlaskiego (224).

Z powodu Covid-19 zmarło 31 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 137 osób. Razem to 168 ofiar śmiertelnych.

Tym samy liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 214 686. Zmarło 4 019 chorych.

10:27 Rosja

290 pacjentów zmarło w Rosji na Covid-19 w ciągu minionej doby i łączna liczba przypadków śmiertelnych sięgnęła 25 242. Wykryto 15 971 nowych zakażeń. Od początku pandemii zachorowało w Rosji 1 463 306 osób.

Władze sanitarne przekonują, że sytuacja epidemiczna w Rosji ustabilizuje się na początku listopada. Oczekują, że w momencie największego nasilenia zakażeń ich skala nie będzie przekraczać 20 tysięcy w ciągu doby. Warunkiem jest jednak - zastrzegają - przestrzeganie przez Rosjan ograniczeń, w tym noszenie maseczek ochronnych.

10:19 Ministerstwo Zdrowia

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 10 091 chorych, u których potwierdzono zakażenie. 812 z nich podłączonych jest do respiratorów.

Jak podało Ministerstwo Zdrowia, od początku epidemii wyzdrowiało 102 204 chorych.

Obecnie na kwarantannie przebywa 378 348 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 47 314 osób.





10:01 Hiszpania

Minister zdrowia Hiszpanii Salvador Illa powiedział, że Covid-19 na większości terytorium kraju jest poza kontrolą, a obywateli czeka jeszcze 5-6 trudnych miesięcy życia w warunkach pandemii.

Podkreślił, że wraz z pogarszającą się sytuacją sanitarną rząd rozważa wprowadzenie kolejnych restrykcji epidemicznych. Przypomniał, że w środę Hiszpania jako pierwszy kraj Europy Zachodniej zanotowała ponad 1 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Wskutek Covid-19 zmarło tam już 34 366 osób.

09:48 Strażacy na Narodowym

250 strażaków ochotniczo zgłosiło się do służby w powstającym na warszawskim Stadionie Narodowym tymczasowego szpitala dla chorych na koronawirus. Komendant główny wyraził na to zgodę i zapowiedział zagwarantowanie im zakwaterowania w stolicy. Strażacy będą wspomagać lekarzy, bo są dyplomowanymi ratownikami medycznymi. Takich strażaków jest w Polsce 2400.

09:27 Ukraina

Na Ukrainie odnotowano kolejną rekordową liczbę zakażeń koronawirusem - wykryto 7053 infekcje. Tego dnia zmarło 116 chorych na Covid-19.

Według przewidywań, w najbliższych tygodniach na Ukrainie odnotowywanych będzie 8-10 tys. zakażeń koronawirusem dziennie.

09:24 Koronawirus a Boże Narodzenie

Tak jak inni, także Święty Mikołaj jest zaniepokojony problemami wywołanymi przez koronawirusa, ale Boże Narodzenie 2020 nie zostanie odwołane. Mimo okoliczności przygotowania idą świetnie. Taki ważny dla wszystkich komunikat przekazało Biuro Świętego Mikołaja w Rovaniemi w Finlandii.





08:42 Czechy

Po raz pierwszy w Czechach przybyło w ciągu doby prawie 15 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, od godz. 6 w czwartek do 3 listopada rząd wprowadził znaczne ograniczenia, które mają zmniejszyć liczbę kontaktów między ludźmi.

07:52 Nauka zdalna

Uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych mają przejść na nauczanie zdalne. Taką rekomendację dotyczącą podstawówek minister edukacji Przemysław Czarnek złożył podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Premier ostatecznej decyzji jeszcze nie podjął.

07:45 Zdaniem ekspertów

Przy łagodnych objawach, SARS-CoV-2 można przekazać innym przez czas nie dłuższy niż ok. 10 dni, ale przy ciężkim przebiegu - nawet przez 20 dni. Tak wynika z analizy kilkudziesięciu badań na ten temat przeprowadzonej przez naukowców z USA.

07:33 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach wykryto 55 839 nowych infekcji SARS-CoV-2 i zmarły 702 zakażone osoby.

Eksperci obawiają się ponownego dużego wzrostu zakażeń w związku z okresem świątecznym. W czwartek rozpoczyna się ważne kilkudniowe hinduskie święto Durgapudźa, zaś w listopadzie największe święto w Indiach - Diwali.

07:26 Polska

O oddawanie osocza do ozdrowieńców apelują Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całym kraju. Lekarze alarmują, że zapotrzebowanie na osocze, które zarazem jest lekiem dla przechodzących Covid-19, nie skończy się, dopóki pojawiać będą się kolejni zakażeni koronawirusem. Kto może, a kto nie ma możliwości bycia dawcą? Czy ciąża całkowicie eliminuje kobiety z grona potencjalnych dawców? Ilu osobom można pomóc jednorazowo oddając osocze?

Wszystkie ważne informacje znajdziecie w poniższym artykule.

07:03 Praca zdalna

Pojawiają się pierwsze roszczenia pracowników wykonujących swoje obowiązki poza siedzibą firmy. Dotyczą one m.in. nieszczęśliwych zdarzeń podczas pracy w domu oraz rekompensat za ponoszone koszty - pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".





06:23 Włochy

Około 70 tysięcy ślubów zostało odwołanych we Włoszech w tym roku z powodu pandemii - poinformowała branża ślubno- weselna w dniach, gdy w rejonie Caserty na południu miały odbywać się jej wielkie targi. Przełożono je na przyszły rok.

Obroty tego sektora wynoszą w kraju 15 miliardów euro rocznie, a pracuje w nim 83 tysiące firm zatrudniających około miliona osób.

06:15 Koronawirus a nauka w szkole

Dziś ma być ogłoszona decyzja o funkcjonowaniu szkół podstawowych. Według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego wyższe klasy będą uczyć się zdalnie lub w systemie hybrydowym. Obecnie w podstawówkach nauka odbywa się stacjonarnie. Wprowadzenie w nich nauki hybrydowej lub zdalnej wymaga zgody sanepidu.







06:04 Najnowszy sondaż

Większość uczestników najnowszego sondażu United Surveys, wykonanego na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", bardzo stanowczo sprzeciwia się zamrożeniu aktywności społecznej i gospodarczej, jakie pamiętamy z wiosny.





05:45 Meksyk

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało o 6 845 nowych przypadkach zainfekowania koronawirusem i 522 kolejnych zgonach. Łączna liczba zainfekowanych od początku pandemii wzrosła do 867 559 a ofiar śmiertelnych do 87 415.

Rzeczywista liczba zakażonych i zmarłych może być w znacznie wyższa, bo nie wszyscy chorzy zgłaszają się do przychodni i szpitali, a w kraju przeprowadza się niewiele testów w porównaniu z innymi państwami.

05:41 USA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano 60 315 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu powikłań związanych z Covid-19 zmarły w tym czasie 933 osoby.

Zgodnie z podanymi w środę danymi amerykańskiej uczelni od wybuchu epidemii w USA potwierdzono łącznie 8 mln 319 271 przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 221 816.

05:34 Brazylia

Ministerstwo zdrowia Brazylii poinformowało o 24 818 zakażeń koronawirusem w ciągu ubiegłych 24 godzin i 566 kolejnych zgonach.

Rząd federalny Brazylii planuje nabyć szczepionkę na Covid-19 od koncernu farmaceutycznego AstraZeneca i produkować ją w centrum badań biomedycznych w Rio de Janeiro.

05:30 Niemcy

Po raz pierwszy od początku pandemii liczba nowych przypadków koronawirusa w ciągu doby wzrosła w Niemczech o ponad 10 tys. i wyniosła 11 287. Kolejnych 30 osób zmarło.

W środę stwierdzono koronawirusa u ministra zdrowia Jensa Spahna.