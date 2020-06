Ministerstwo Zdrowia podało, że w Polsce na milion mieszkańców przypada 31 zgonów spowodowanych koronawirusem. Resort zamieścił na Twitterze wykres, jak wypada nasz kraj na tle innych.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Szydłowski / PAP

Na wykresie widać, że na milion mieszkańców w Polsce przypada 31 zgonów spowodowanych koronawirusem. Dla porównania, w Belgii jest to 829 zgonów na milion mieszkańców, w Hiszpanii - 580, w Wielkiej Brytanii - 598, we Włoszech - 562, we Francji - 448, w Szwecji - 465, w Niemczech - 105, w Austrii - 75, w Rumunii - 70, na Węgrzech - 57, w Czechach - 31, na Litwie - 26, Chorwacji - 25, a w Grecji - 17.



W Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u 27 tys. 365 osób, z których 1 tys. 172 zmarły.

Ministerstwo poinformowało też, że wyzdrowiało 13 196 osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. Hospitalizowanych jest 2039 osób. Kwarantanną objętych jest 84 913 osób. Najczęściej są to osoby zdrowe, które miały bliski kontakt z zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.



Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 19 496 osób. Są to osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się ich stan zdrowia, np. jeśli pracowały w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa.