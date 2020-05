Prezydent USA Donald Trump nazwał pandemię koronawirusa "najgorszym atakiem" na Stany Zjednoczone od czasu II wojny światowej i porównał epidemię do Pearl Harbor. W Polsce ruszyły badania przesiewowe górników. Teraz to nie Domy Opieki Społecznej ale kopalnie są groźnymi ogniskami koronawirusa. W Polsce Covid-19 był przyczyną śmierci 737 osób. Odnotowano też łącznie 14 898 przypadków zakażeń. Najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata znajdziecie w naszym raporcie dnia.

16:10 UKRAINA

Rada Najwyższa Ukrainy przegłosowała ustawę o masowym przeprowadzaniu w kraju testów na obecność koronawirusa w organizmie. Zwiększono też pomoc finansową dla pracowników, którzy musieli poddać się samoizolacji przez kontakt z chorym na Covid-19.



Zgodnie z ustawą, badania będą obowiązkowe dla osób, które zwrócą się do lekarza z objawami Covid-19, i tych, którzy się z nimi kontaktowały.



Przewidziano także regularne masowe badanie pod kątem obecności koronawirusa wśród pracowników medycznych oraz innych osób pracujących w placówkach służby zdrowia, pomagających chorym na Covid-19 oraz osób prowadzących działania mające na celu niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się choroby, np. policjantów czy funkcjonariuszy Gwardii Narodowej.





16:03 BUŁGARIA: NIESKUTECZNE OBOSTRZENIA NA LOTNISKU

Kroki podjęte w walce z koronawirusem na lotnisku w Sofii są łatwe do obejścia, można tam oszukać obsługujący personel lub po prostu uciec - przyznał w czwartek dyrektor stołecznego Inspektoratu Sanitarnego Danczo Penczew.

Na konferencji prasowej Penczew przyznał, że kobieta z gorączką, która 26 kwietnia wysiadła z samolotu z Holandii i została wezwana do kontroli sanitarnej, uciekła przechodząc kontrolę paszportową i próbowała wydostać się z lotniska drogą dla bagaży. Kategorycznie odmówiła hospitalizacji i pojechała do domu.





16:00 WYSOKA TEMPERATURA NAJLEPIEJ ODKAŻA MASECZKI

Działanie wysoką temperaturą wydaje się być najskuteczniejszym sposobem dezynfekcji maseczek ochronnych N95. Procedura taka zachowuje skuteczność filtracji na pierwotnym poziomie przez ok. 50 cykli - przekonują badacze z USA na łamach periodyku "ACS Nano".

Od wybuchu pandemii COVID-19 medycy na całym świecie borykają się problemem braku wystarczającej liczby masek ochronnych typu N95. Tymczasem to właśnie te maski są zalecane przez amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) do użytku medycznego. Pod względem stopnia zatrzymywania cząsteczek są one zbliżone do masek FFP2.

Trzech piłkarzy mistrza Brazylii Flamengo Rio de Janeiro zostało zainfekowanych koronawirusem - poinformował klub, podkreślając, że przechodzą chorobę bezobjawowo.





15:57 SZWECJA

W Szwecji liczba zgonów na Covid-19 wzrosła w ciągu doby o 99 do 3040. Spada liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii oraz zakażeń w domach opieki - poinformował w czwartek Urząd Zdrowia Publicznego.



Dzienny uśredniony bilans ofiar śmiertelnych w związku z koronawirusem utrzymuje się na stałym wysokim poziomie ponad 70.



"Najważniejsze, że krzywa (liczba osób potrzebujących intensywnej terapii) nie przekracza granicy możliwości służby zdrowia, choć sytuacja wciąż jest napięta" - stwierdził główny epidemiolog kraju Anders Tegnell.







15:55 BEZUŻYTECZNE KOMBINEZONY Z TURCJI

Ok. 400 tys. ochronnych kombinezonów medycznych, które brytyjski rząd kupił w kwietniu w Turcji, by zaspokoić braki odzieży ochronnej dla personelu zajmującego się chorymi na Covid-19, nie spełnia standardów i nie jest używanych - przyznał w czwartek brytyjski rząd.

W połowie kwietnia, w szczytowym momencie epidemii koronawirusa w Wielkiej Brytanii, deficyt odzieży ochronnej był na tyle poważny, że zalecono - w przypadku braku innych możliwości - ponowne używanie jednorazowych kombinezonów medycznych. Częściowym rozwiązaniem miał być import odzieży ochronnej.





15:51 WŁOCHY: NISKI ODSETEK ZBIOROWEJ ODPORNOŚCI

Odsetek zbiorowej odporności na koronawirusa we Włoszech jest wciąż bardzo niski- powiedział w czwartek szef krajowego Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro. Przyznał, że na razie nie można myśleć o możliwości wytępienia wirusa.

"Dane wskazują, że procent osób odpornych jest wciąż bardzo niski"- stwierdził Bruseferro w wystąpieniu przed komisją do spraw społecznych Izby Deputowanych.

Jak zaznaczył, wskaźnik odporności jest różny w poszczególnych częściach Włoch. "Generalnie jednak jesteśmy bardzo daleko od poziomu 70 procent, czyli niezbędnego pułapu odporności zbiorowej" - dodał szef Instytutu Zdrowia.





15:47 HOLANDIA

W Holandii na Covid-19 zmarły kolejne 84 osoby, stwierdzono też 455 nowych zakażeń koronawirusem - podał w czwartek Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Łącznie epidemia pochłonęła w kraju 5 288 ofiary śmiertelne.

Według najnowszych danych RIVM hospitalizowano 39 kolejnych chorych. Jak dotąd do szpitali ogółem trafiły 11 192 zakażone osoby. Koronawirusa w Holandii stwierdzono łącznie u 41 774 osób.

Nie wszystkie hospitalizacje i zgony miały miejsce w ciągu ostatniej doby. Niektórzy pacjenci są zgłaszani później i z tego powodu liczby są często uzupełniane danymi z poprzednich dni.





15:42 PANDEMIA MOŻE ZMIENIĆ RZĄDOWE OBIETNICE

Rząd stawia pod znakiem zapytania wypłacenie polskim rodzinom obiecywanych rekompensat za tegoroczne podwyżki cen prądu.









15:39 HOLADNIA: MECZE BEZ PUBLICZNOŚCI DO KOŃCA SEZONU

Mecze piłkarskie w Holandii będą odbywać się bez kibiców do czasu wynalezienia szczepionki na COVID-19 - poinformował w czwartek minister zdrowia Hugo de Jonge. Już wcześniej ogłoszono, że obecny sezon nie zostanie w tym kraju dokończony.

Rząd zakazał organizacji jakichkolwiek imprez sportowych - nawet bez publiczności - do końca sierpnia. To oznacza, że nie będzie już czasu na rozegranie brakujących ośmiu kolejek ekstraklasy (plus dwóch zaległych meczów) przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. Nie wyłoniono mistrza ani spadkowiczów.

Zawodowi sportowcy mają wznowić rywalizację 1 września, ale kibice muszą liczyć się z tym, że w najbliższym czasie nie wejdą na stadiony i hale. Dotyczy to także koncertów i innych imprez masowych. Warunkiem zniesienia tego ograniczenia jest opracowania szczepionki.





15:35 MOSKWA: CO NAJMNIEJ 300 TYS. ZAKAŻONYCH

Z badań przesiewowych wśród mieszkańców Moskwy wynika, że 300 tys. osób w stolicy Rosji zakaziło się koronawirusem - powiedział w czwartek mer miasta Siergiej Sobianin. Według oficjalnych danych zakażenie potwierdzono u ponad 92 tys. osób w Moskwie.

"Jest jasne, że realnie w mieście chorych jest jeszcze więcej. Zgodnie z badaniami przesiewowymi jest to około 2-2,5 proc. ogółu ludności Moskwy, a w przeliczeniu na liczby - około 300 tys. osób. Naszym zadaniem jest maksymalne wychwycenie tych ludzi" - powiedział Sobianin w telewizji państwowej Rossija 1.

Mer podkreślił, że w czwartek ze szpitali w Moskwie wypisano więcej wyleczonych pacjentów niż przyjęto nowych chorych. Sobianin przekonywał też, że przez ostatnie dwa tygodnie nie zwiększyła się w Moskwie liczba zakażonych wymagających hospitalizacji.





15:31 PEDIATRA OSTRZEGA

U pacjentów genetycznie wrażliwych wirus może prowokować układ odpornościowy do immunologicznego zapalenia naczyń, którego efektem klinicznym jest zespół Kawasakiego - ocenia pediatra Zofia Szymanowska. Apeluje też do lekarzy rodzinnych, pediatrów i zakaźników, by bacznie obserwowali dziecko.



15:26 HISZPANIA: TESTY NOWEGO LEKU

Hiszpańska Agencja Leków (AEM) wydała zgodę na badania kliniczne leku przeciwko Covid-19, który bazuje na komórkach organizmów morskich bezkręgowców. Testowanie na ludziach preparatu o nazwie Aplidin rozpocznie się w maju.

Władze spółki Pharma Mar, producenta leku przeciwko Covid-19, potwierdziły już, że pierwsze badania zostaną przeprowadzone w trzech szpitalach usytuowanych na terenie aglomeracji Madrytu.

W pierwszej fazie badań klinicznych nad nowym preparatem przeciw koronawirusowi jego skuteczność będzie testowana na 27 pacjentach. W sumie mają one potrwać przez dwa miesiące.





15:21 BELGIA

538 pacjentów przebywa obecnie w szpitalach na oddziałach intensywnej terapii w Belgii - podało w czwartek belgijskie centrum kryzysowe. To duży spadek, bo o 116 mniej, niż w środę.

Belgijskie centrum kryzysowe opublikowało najnowsze dane dotyczące sytuacji kryzysowej. Wynika z nich, że w ciągu doby hospitalizowanych zostało z powodu Covid-19 kolejnych 98 osób. W szpitalach z powodu choroby przebywa obecnie 2 688 pacjentów.

Szpitale w ciągu ostatniej doby opuściło 244 osób. Od początku kryzysu jak dotąd wyleczonych zostało 12 980 osób.





15:15 PODKARPACKIE: MOBILNE PUNKTY TESTÓW

Cztery punkty pobrań badań na koronawirusa typu drive - thru uruchomiono w woj. podkarpackim. Piąty jest przygotowywany. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym - poinformowała w czwartek rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek.

Rzeczniczka wyjaśniając schemat postępowania w przypadku punktów drive - thru przekazała, że osoba, która przebywa w kwarantannie, otrzyma SMS, że 12. dnia kwarantanny powinna odbyć badanie w punkcie drive thru. Takie powiadomienie otrzyma dzień wcześniej.

W wiadomości będzie także podana strona internetowa, na której można zapoznać się z informacjami na temat tego badania. Zostanie również przygotowana specjalna mapa z oznaczonymi punktami, gdzie będzie można zrobić badanie.





15:09 KORONAWIRUS W SEMINARIUM DUCHOWNYM

U czterech kleryków Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu (ASD) wykryto koronawirusa. Władze seminarium poinformowały, że badania przeprowadzono po tym, gdy wrócili oni po 1,5 miesięcznej przerwie ze swoich domów.

Sanepid zarządził kwarantannę; w przyszłym tygodniu w seminarium planowane są kolejne testy diagnostyczne.

Rektor ASD ks. dr Marcin Głowiński poinformował w czwartek w przekazanym PAP oświadczeniu, że badania na obecność koronawirusa przeprowadzono we wtorek, gdy klerycy wrócili z domów po kilkutygodniowej przerwie, by kontynuować naukę.





14:56 KRAKÓW OTWIERA BIBLIOTEKI

"Od jutra w Krakowie otwarte zostaną miejskie biblioteki publiczne, na początek tylko pięć filii. Zamknięte pozostaną czytelnie i punkty komputerowe - a każda książka po oddaniu będzie musiała przejść kwarantannę" - mówi Izabela Ronkiewicz-Brągiel z Biblioteki Krakowskiej.

Będzie można wypożyczyć więcej, bo aż 15 książek jednocześnie, bibliotekarze proszą o rezerwacje w systemie elektronicznym.

Będzie można wypożyczyć więcej, bo aż 15 książek jednocześnie, bibliotekarze proszą o rezerwacje w systemie elektronicznym.









14:47 WŁOCHY: WRACAJĄ MSZE Z UDZIAŁEM WIERNYCH

Od 18 maja we Włoszech odprawiane będą w kościołach, po dwóch miesiącach przerwy, msze z udziałem wiernych. Porozumienie w tej sprawie zawarł w czwartek rząd z Konferencją Episkopatu.

Protokół podpisali w Kancelarii Premiera szef rządu Giuseppe Conte, minister spraw wewnętrznych Luciana Lamorgese i przewodniczący Konferencji Episkopatu kardynał Gualtiero Bassetti.

W wydanym komunikacie premier Conte podkreślił, że środki bezpieczeństwa zapisane w protokole umożliwią powrót wiernych na msze.

W kościołach będzie obowiązywał nakaz zachowania dystansu społecznego i noszenia maseczek.





14:36 BYŁA CHORA NA KORONAWIURSA, URODZIŁA ZDROWE DZIECKO

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie zdrowe dziecko urodziła kobieta, która przechorowała koronawirusa. Dziewczynka przyszła na świat przez cesarskie cięcie. Mama i noworodek czują się dobrze - podał w czwartek ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego Tomasz Waśniewski

Jak poinformował szpital, pani Sabina urodziła córeczkę o godz. 3 nad ranem w niedzielę 3 maja. "Poród metodą cesarskiego cięcia przeprowadziła dr Alicja Mankiewicz. Zdecydowaliśmy o zastosowaniu tej metody ze względów ginekologicznych. Wszystko przebiegło sprawnie, a zarówno mama, jak i mała Urszulka czują się dobrze" - podkreślił dr Waśniewski.





14:28 GRUZJA CHCE POWROTU TURYSTÓW

Gruzja od 1 lipca planuje przyjmować zagranicznych turystów - ogłosił w czwartek premier tego kraju Giorgi Gacharia. Granice zamknięto w związku z pandemią koronawirusa. W Gruzji potwierdzono dotychczas 615 przypadków Covid-19, w tym pięć w ciągu minionej doby.

"Zrobimy to przy pomocy utworzenia bezpiecznych korytarzy na granicach lądowych z naszymi sąsiadami oraz dzięki dwustronnym negocjacjom z interesującymi nas krajami z punktu widzenia turystyki. Te rozmowy już się rozpoczęły" - powiedział Gacharia, cytowany przez portal Echo Kawkaza.

Jak dodał, w połowie czerwca w kraju ruszy wewnętrzna turystyka.





14:19 HISZPANIA

Władze 16 z 17 wspólnot autonomicznych Hiszpanii wezwały rząd kraju do udzielenia im zgody na szybsze znoszenie restrykcjiwprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa - wynika z opublikowanych w czwartek ustaleń hiszpańskich mediów.

Z informacji dzienników “El Mundo" i “El Pais" wynika, że tylko rząd autonomiczny Katalonii dotychczas nie zgłosił się do gabinetu Pedra Sancheza z wnioskiem o przyspieszenie pierwszej fazy usuwania restrykcji związanych z obowiązującym od 15 marca stanem zagrożenia epidemicznego. W środę na wydłużenie stanu zagrożenia do 24 maja zgodził się Kongres Deputowanych (niższa izba parlamentu).

Według “El Mundo" w środę 16 rządów regionalnych wezwało rząd, by pozwolił im na wdrożenie pierwszego z czterech etapów likwidowania restrykcji jeszcze przed 11 maja.





14:02 POLSKA: TESTY NA KORONAWIRUSA





13:56 WHO: KORONAWIRUS A DZIECI

Dzieci ulegają infekcji rzadziej, niż dorośli i dotychczasowe dane wskazują na to, że nie odgrywają poważnej roli w rozprzestrzenianiu się koronawirusa na poziomie społeczności - stwierdziła ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia Catherine Smallwood.





13:48 BRAMKARZ ATLANTY B.C. WYZDROWIAŁ

Bramkarz Atalanty Bergamo Marco Sportiello, który co najmniej od 20 marca chorował na COVID-19, jest w końcu zdrowy - poinformował klub włoskiej ekstraklasy. W środę poinformowano, że po ponad miesiącu infekcję zwalczył też piłkarz Juventusu Turyn Paulo Dybala.

Pierwszy test Sportiello przeszedł 20 marca. Cztery dni później poinformowano, że dał on wynik pozytywny. Zawodnik cały czas czuł się dobrze i miał tylko łagodne objawy, ale musiał pozostać w izolacji.

"Atalanta B.C. informuje, że Marco Sportiello został poddany dwóm badaniom na COVID-19 w ciągu 48 godzin i miał wynik negatywny" - napisano w komunikacie.





13:41 KORONAWIRUS W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

12 pracowników spośród 30 osobowej załogi Powiatowego Urzędu Pracy w wielkopolskim Pleszewie zostało zakażonych koronawirusem.

Ze względu na zaistniałą sytuację, zakażeni pracownicy zostali oddelegowani na kwarantannę domową i wstrzymano bezpośrednią obsługę mieszkańców.

Większość spraw - jak powiedział PAP zastępca dyrektora PUP Piotr Janiak - można załatwić drogą elektroniczną.





13:35 BRAK OBJAWÓW NAWET U 70 PROC. ZAKAŻONYCH

72 proc. zakażonych koronawirusem z liniowca Diamond Princess przeszło chorobę bezobjawowo. To wynik badań brytyjskich uczonych z Londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej. Japoński statek objęty został kwarantanną 7 lutego, gdy na jego pokładzie znajdowało się ponad 3700 pasażerów i członków załogi.









13:27 ZA WIĘKSZOŚĆ ZAKAŻEŃ ODPOWIADA ZMUTOWANY WIRUS

Za większość zachorowań na Covid-19 na świecie odpowiada zmutowany szczep koronawirusa. Naukowcy zaznaczają, że nie oznacza to jednak, że jest on bardziej zaraźliwy niż inne odmiany wirusa, chociaż to właśnie sugerowały pierwsze wyniki badań, być może miał on po prostu więcej "szczęścia".

"Wszystkie wirusy naturalnie mutują. Mutacje same w sobie nie są niczym złym i nic nie wskazuje na to, że SARS-CoV-2 mutuje szybciej albo wolniej niż oczekiwano" - powiedział agencji Reutera biolog z instytutu genetyki Univeristy College London prof. Francois Balloux. Dodał, że: "jak dotąd nie możemy stwierdzić, czy SARS-CoV-2 staje się bardziej śmiertelny i zaraźliwy".

Badania naukowców z narodowego laboratorium w Los Alamos w USA pokazują, że jedna konkretna mutacja koronawirusa - znana jako D614G - stała się dominującym szczepem tego wirusa na świecie. Artykuł nie został jeszcze zrecenzowany przez innych badaczy, ale już od zeszłego tygodnia można go przeczytać w internecie.





13:16 ŁÓDŹ NIE OTWORZY PRZEDSZKOLI

Władze Łodzi nie otworzą przedszkoli 11 maja - taka data padała we wcześniejszych zapowiedziach - ponieważ chcą, aby placówki zostały odpowiednio przygotowane i by ich odbioru dokonały służby sanitarne. Wcześniej pod kątem koronawirusa maja być też przebadani ich wszyscy pracownicy.

"Nie otwieramy przedszkoli 11 maja, ponieważ wciąż nie mamy pewności, z jakim zagrożeniem epidemiologicznym będzie to związane. Bezpieczeństwo najmłodszych łodzian jest dla nas priorytetem, dlatego zwróciliśmy się do służb sanitarnych, aby pracownicy tych placówek zostali poddani testom na COVID-19" - podkreśliła wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka na czwartkowej konferencji prasowej.





13:01 PIONTKOWSKI: MATURA BEZPIECZNIEJSZA NIŻ ZAKUPY

Zagrożenie epidemiczne w trakcie matury jest mniejsze niż np. podczas zakupów w sklepie - napisał w czwartek na Twitterze minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Zgodnie z obecnym harmonogramem egzaminów zewnętrznych, matury mają się rozpocząć za miesiąc - 8 czerwca.



"Zagrożenie epidemiczne w trakcie #matura2020 jest mniejsze niż np. podczas zakupów w sklepie, gdzie klienci często mijają się w bardzo bliskiej odległości od siebie" - napisał szef MEN na Twitterze.

W związku z epidemią koronawirusa, od połowy marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Lekcje prowadzone są zdalnie. Przesunięte zostały też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym matur, które miały rozpocząć się 4 maja.





12:28 ZAKAZ GRUPOWEJ RADOŚCI PO BRAMKACH

Piłkarze angielskiej ekstraklasy nie będą mogli wspólnie cieszyć się z bramek, aby ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem - donosi brytyjski dziennik "The Telegraph". Będą też mieli zakaz wymieniania się koszulkami, picia z jednego bidonu i plucia.

12:21 OKIEM NAUKOWCÓW

Poziom przeciwciał przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 nie zawsze decyduje o przebiegu choroby Covid-19 - wynika ze wstępnych badań specjalistów amerykańskich. Wynikałoby z tego, że system immunologiczne na różne sposoby może reagować na to zakażenie.

Jeden z autorów badania dr Raghu Kalluri w wypowiedzi dla Reutersa stwierdził, że na oddziale intensywnej terapii leczono pacjentów z ciężką postacią Covid-19, którzy mieli bardzo różny poziom przeciwciał przeciwko temu patogenowi. Niektórzy chorzy w ogóle ich nie wykazywali, a mimo to pokonywali chorobę.

12:01 POLKOWICE

Trzech pracowników należącej do KGHM Polska Miedź kopalni Rudna w Polkowicach (Dolnośląskie) jest zakażonych koronawirusem. Mężczyźni przebywają w izolacji, a osoby, które miały z nimi bezpośredni kontakt, zostały poddane kwarantannie.

11:46 WŁOCHY

Być może we Włoszech jest ponad 3 mln zakażonych koronawirusem - taką tezę postawił jeden z dyrektorów w Światowej Organizacji Zdrowia(WHO), członek komitetu naukowego doradzającego rządowi w Rzymie Ranieri Guerra. Dodał, że objawy zakażenia zmieniają się.



11:32 HISZPANIA

W ciągu ostatniej doby zmarło w Hiszpanii 213 osób zakażonych koronawirusem oraz wykryto 1122 nowe infekcje. Dzień wcześniej zmarły 244 osoby i potwierdzono 996 zakażeń.

Ogólny bilans pandemii w tym kraju to 26 070 ofiar śmiertelnych i 221 447 infekcji.

11:10 BIAŁORUŚ

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka poradził obywatelom, aby podczas pandemii koronawirusa wyszli na dwór i ćwiczyli oraz ograniczyli kontakt do jednego partnera. "Jeśli już kogoś pocałowałeś, to nadal całuj tę samą osobę. Jeśli jesteś prawdziwym mężczyzną, trzymaj się z dala od innych kobiet, bądź cierpliwy przez miesiąc. Jeśli miałeś romans, pozostań w tej rodzinie" - sugerował Łukaszenko.

Łukaszenka już wcześniej mówił, że z koronawirusem można walczyć wódką, wizytami w saunie i pracą na roli.





10:38 ROSJA

W Rosji w ciągu ostatniej doby wykryto 11231 nowych przypadków koronawirusa, o 672 więcej niż dzień wcześniej. Zmarło 88 osób, o dwie więcej niż poprzedniego dnia. Łączna liczba zakażeń w Rosji sięgnęła tym samym 177160. Łączna liczba zgonów wynosi zaś 1625.

10:06 NOWE PRZYPADKI

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 158 nowych zakażeniach koronawirusem z województw: śląskiego (78), dolnośląskiego (28), wielkopolskiego (23), zachodniopomorskiego (6), pomorskiego (6), kujawsko-pomorskiego (5), warmińsko-mazurskiego (4), opolskiego (4). Cztery osoby zmarły z powodu Covid-19.



Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce to 14 898 osób, w tym 737 to osoby zmarłe.





09:44 DOLNY ŚLĄSK

Kolejne zakażenia w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na Dolnym Śląsku. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u 16 osób - pracowników i pensjonariuszy. Trzy osoby wymagały hospitalizacji i zostały już przewiezione do wrocławskiego szpitala zakaźnego. Stan pozostałych osób ocenia się jako średnio-dobry. Zakażenia potwierdzono u 9 pensjonariuszy i 7 pracowników.

O pilną pomoc apeluje ośrodek Niebieski Parasol w Chojnowie. Zakażenie w tej placówce potwierdzono aż u 58 osób - 36 pracowników i 22 podopiecznych. W ośrodku potrzebne są nieprzemakalne materace, pulsometry, kombinezony, rękawiczki, gogle oraz woda mineralna.

09:42 WĘGRY

Dziesięcioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, stwierdzono też 39 nowych zakażeń koronawirusem. Do tej pory zmarło 383 chorych, zaś liczba wszystkich wykrytych zakażeń wzrosła do 3150.

Od poniedziałku poza Budapesztem i komitatem Pest obowiązują rozluźnione nieco restrykcje, zezwolone jest m.in. otwarcie sklepów bez ograniczeń. Władze podkreślają, że najbliższe dwa tygodnie pokażą, czy nie spowoduje to ponownego wzrostu liczby infekcji.

09:23 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia: W związku z koronawirusem hospitalizowanych jest obecnie 2 711 osób, kwarantanną objętych jest 103 tys. 913 osób, a nadzorem epidemiologicznym 16 tys. 765. Do tej pory wyzdrowiały 4 862 osoby.





09:16 UKRAINA

507 nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto na Ukrainie w ciągu minionej doby, a 13 osób chorych na Covid-19 zmarło. Bilans zakażeń wzrósł do 13 691, a zgonów do 340. W poniedziałek ukraiński rząd przedłużył do 22 maja ograniczenia związane z pandemią przy jednoczesnym łagodzeniu części z nich.

08:18 BADANIA PRZESIEWOWE W BYTOMIU

W czwartek i piątek w Bytomiu, gdzie badania potwierdziły dotąd zakażanie koronawiusem u blisko 350 mieszkańców, wykonywane będą szybkie testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2. Skorzystają z nich m.in. rodziny górników z miejscowej kopalni Bobrek-Piekary, gdzie do środy potwierdzono 54 zakażenia.





08:15 SASIN W RMF FM O WYBORACH PREZYDENCKICH

"Wszystko zależy od tego, kiedy Sąd Najwyższy wyda postanowienie, że nie doszło do skutecznego i ważnego wyboru prezydenta i w związku z tym, będzie trzeba te wybory powtórzyć. Najwcześniejszy możliwy termin,to już termin czerwcowy" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Pakiety wyborcze trafią do wyborców 7 dni przed wyborami, tak, żeby można było ich użyć i zagłosować w trybie korespondencyjnym w dniu wyborów" - stwierdził gość Porannej rozmowy.

07:37 NIEMCY

123 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w tym kraju do 7119. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła z kolei do 166 091.

07:31 NAJSKUTECZNIEJSZE MASECZKI

Połączenie bawełny z naturalnym jedwabiem lub szyfonem wydaje się być najlepszym materiałem do wyrobu domowych masek filtrujących - informują naukowcy z University of Chicago (USA) na łamach "ACS Nano". I przypominają, że wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się głównie drogą kropelkową. Wydychane przez nas podczas kasłania, kichania, czy nawet mówienia i oddychania kropelki mają szeroki zakres rozmiarów, ale te najmniejsze, zwane aerozolami, mogą łatwo prześlizgiwać się przez otwory pomiędzy niektórymi włóknami tkanin.





06:54 KORONAWIRUS A ZAKRZEPICA

Zaburzenia krzepnięcia krwi prowadzące do powstawania mikrozakrzepów są istotną przyczyną zgonów chorych na COVID-19 - potwierdza badanie naukowców z Irlandii, które publikuje pismo "British Journal of Haematology". Mogą one w dużym stopniu odpowiadać za różnice śmiertelności w różnych krajach świata.





06:39 KENIA

Wielu kenijskich biegaczy w czasie wstrzymania rywalizacji w związku z pandemią koronawirusa ma nowe zajęcie - pracuje na farmach. W tym gronie jest m.in. rekordzistka świata na 3000 m z przeszkodami Beatrice Chepkoech, która pomaga rodzinie w uprawie herbaty. Rodgers Kwemoi, były mistrz świata juniorów na 10 000 m z 2016 roku (impreza odbywała się w Bydgoszczy) i czwarty zawodnik ubiegłorocznego czempionatu globu seniorów "jest zajęty opryskiwaniem kukurydzy".

05:23 OSTRE SŁOWA TRUMPA

Prezydent USA Donald Trump nazwał pandemię koronawirusa "najgorszym atakiem" na Stany Zjednoczone, wskazując jednocześnie palcem na Chiny jako kraj za niego odpowiedzialny. Stwierdził ponadto, że epidemia uderzyła w Amerykanów mocniej niż Japończycy w czasie II wojny światowej w Pearl Harbor czy zamachowcy z 11 września przed dwoma dekadami.

05:04 BRAZYLIA

615 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Brazylii. To najwyższy dobowy przyrost zgonów w Brazylii od początku pandemii. W sumie w tym kraju na Covid-19 zmarło 8536 osób.





05:01 USA

W USA odnotowano w ciągu minionej doby 2073 zgony osób zakażonych koronawirusem; to drugi dzień z rzędu, gdy bilans wzrasta o ponad 2 tys. - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Od początku epidemii zmarło już 73 095 Amerykanów. Epicentrum epidemii pozostaje stan Nowy Jork, gdzie dotychczas zmarło 25 346 osób zakażonych koronawirusem.