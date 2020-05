W śląskich kopalniach, w których odnotowano w ostatnich dniach największą liczbę zakażeń koronawirusem, rozpoczęły się badania przesiewowe. To element działań, które mają zatrzymać dynamiczny przyrost zakażeń w woj. śląskim. Ponadto dziś i jutro w Bytomiu zostaną wykonywane szybkie testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2. W mieście tym koronawirusa potwierdzono u blisko 350 mieszkańców. Z testów mają skorzystać m.in. rodziny górników z miejscowej kopalni Bobrek-Piekary, gdzie do środy potwierdzono 54 zakażenia.

(zdjęcie ilustracyjne) / TVN24/x-news



Dotąd każdego dnia personel Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu pobierał do badań w kierunku zakażenia koronawirusem ok. 50 wymazów, a drugie tyle próbek pobierała załoga bytomskiego wymazobusa. Rozpoczęcie testów przesiewowych pozwoli na zwielokrotnienie liczby badanych osób, a tym samym powinno przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania choroby.

Każdego dnia możliwe jest przeprowadzenie do 200 testów - poinformował rzecznik Węglokoksu, do którego należy bytomska kopalnia, Jarosław Latacz.

Testy będą wykonywane przed bytomską halą sportową Na Skarpie przy ulicy Frycza-Modrzewskiego 5A. W czwartek i piątek od godziny 9.00 rano chętni będą mogli podjeżdżać samochodami do rozstawionych namiotów. Najpierw specjaliści przeprowadzą wywiad medyczny, a następnie, w kolejnym namiocie, pobrane będą wymazy do badań.











Należąca do spółki Węglokoks Kraj bytomska kopalnia Bobrek-Piekary, gdzie do środy potwierdzono 54 przypadki zakażenia koronawirusem, to jedno z większych w ostatnim czasie ognisk SARS-CoV-2.

Według ostatnich danych, badania potwierdziły dotychczas zakażanie SARS-CoV-2 u 346 mieszkańców Bytomia. Coraz większy odsetek pacjentów, którzy zgłaszają się do pobrania wymazu, stanowią górnicy z różnych śląskich kopalń.

Ogniska koronawirusa w kopalniach

Badania przesiewowe ruszają na całym Śląsku. Przebadanych ma zostać około 1000 górników

Próbki do badań będą pobrane od 200 górników z każdej z 5 kopalń, w których jest najwięcej zakażonych. Chodzi o kopalnię Jankowice w Rybniku, Murcki-Staszic w Katowicach, Sośnica w Gliwicach, Bobrek w Bytomiu i Pniówek w Pawłowicach. Dyrekcje tych zakładów miały wytypować osoby do badań.

Wyznaczone zostały też specjalne miejsca, gdzie wymazy są pobierane. Górnicy muszą tam dotrzeć własnym środkiem transportu. Próbki będą wysłane do laboratoriów poza województwem śląskim, by nie przeciążać placówek w regionie. Podobne akcje mogą być organizowane w kolejnych dniach.





Ponad 400 górników ze śląskich kopalń zakażonych koronawirusem TVN24/x-news

Do czwartkowego poranka zakażenie koronawirusem potwierdzono łącznie u 481 pracowników kopalń - o czym w Porannej rozmowie w RMF FM poinformował minister Jacek Sasin. Informacja z dziś z rana - mamy 481 osób, które są zarażone we wszystkich czterech spółkach górniczych - stwierdził.

Wicepremier i minister aktywów państwowych odniósł się do sytuacji w Polskiej Grupie Górniczej, w której zamknięte są dwie kopalnie. To nie oznacza, że nikt w nich nie pracuje. Trzeba utrzymać pewną ciągłość - mówił. Węgiel nie jest wydobywany. To jest bardzo niedobra informacja nie tylko ze względów zdrowotnych, ale również ze względów ekonomicznych. Te spółki górnicze znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Znajdowały się w niej jeszcze przed koronawirusem, a w tej chwili te problemy są tylko pogłębiane - tłumaczył gość RMF FM.