Daniel Obajtek, Mariusz Kamiński, Jacek Kurski i Maciej Wąsik wystartują z list Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego - poinformowała interia.pl. Obajtek, Kamiński i Kurski zajmą "jedynki" w regionie lubelskim, podkarpackim oraz okręgu składającym się z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Komitet polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził kandydatów na listach w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Daniel Obajtek, Mariusz Kamiński, Jacek Kurski i Maciej Wąsik

Jak podała Interia.pl, z pierwszego miejsca na Podkarpaciu wystartuje były prezes Orlenu Daniek Obajtek, na Lubelszczyźnie - były szef CBA Mariusz Kamiński.

Daniel Obajtek / Rafał Guz / PAP

Mariusz Kamiński / Paweł Supernak / PAP

"Jedynką" w okręgu obejmującym województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie będzie Jacek Kurski.

Jacek Kurski / Łukasz Gągulski / PAP

Najbliższy współpracownik Mariusza Kamińskiego - Maciej Wąsik - wystartuje natomiast z drugiego miejsca w Mazowieckiem.

Maciej Wąsik / Rafał Guz / PAP

Jak przekazał portal, choć listy zostały zatwierdzone, to niewykluczone jest, że może jeszcze dojść do zmian.

Na zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego jest czas do 2 maja (do godz. 16:00).

Kandydaci Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego

W środę Rada Krajowa PO zatwierdziła listy KO do Parlamentu Europejskiego. Wśród "jedynek" KO jest trzech obecnych ministrów. Oznacza to zmiany w rządzie. Do dymisji podał się już minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz.

"Jedynki" KO w wyborach do PE to: Marcin Kierwiński - woj. mazowieckie, Borys Budka - woj. śląskie, Bartłomiej Sienkiewicz - woj. świętokrzyskie i małopolskie, Ewa Kopacz - woj. wielkopolskie, Marta Wcisło - woj. lubelskie, Elżbieta Łukacijewska - woj. podkarpackie, Bogdan Zdrojewski - woj. dolnośląskie i opolskie, Bartosz Arłukowicz - woj. zachodniopomorskie i lubuskie, Dariusz Joński - woj. łódzkie, Janusz Lewandowski - woj. pomorskie, Krzysztof Brejza - woj. kujawsko-pomorskie.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Najważniejsze informacje

W dniach 6-9 czerwca w państwach Unii Europejskiej odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W wybranych zostanie 720 europosłów na 5-letnią kadencję. W Polsce do urn pójdziemy 9 czerwca. Wybierzemy 53 europosłów.

W wyborach do PE Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych. W podziale mandatów będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczą 5 procent.

W eurowyborach startują reprezentanci partii z poszczególnych krajów. Po otrzymaniu mandatów większość z nich przystępuje do ponadnarodowych grup politycznych, które funkcjonują w Parlamencie Europejskim. To m.in. Europejska Partia Ludowa (EPP), Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (EKR) czy Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (S&D).

By oddać głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego, trzeba najpóźniej w dniu głosowania ukończyć 18 lat. Bierne prawo wyborcze mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 21 lat i od co najmniej 5 lat stale zamieszkują w Polsce lub na terytorium innego państwa Unii Europejskiej. Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą wziąć udział w eurowyborach w Polsce, mogą głosować korespondencyjnie albo przez pełnomocnika.