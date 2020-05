​72 proc. zakażonych koronawirusem z liniowca Diamond Princess przeszło chorobę bezobjawowo. To wynik badań brytyjskich uczonych z Londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej. Japoński statek objęty został kwarantanną 7 lutego, gdy na jego pokładzie znajdowało się ponad 3700 pasażerów i członków załogi.

Na wycieczkowcu Diamond Princess 72 proc. zakażonych nie miało objawów choroby / Newscom / PAP/Newscom

Wiadomo ze ludzie chorują na COVID 19 wykazując wyraźne symptomy lub bezobjawowo, ale jak dotąd nie udało się poznać proporcji miedzy tymi dwoma grupami. W przypadku liniowca Diamond Princess uczeni zdołali to ustalić.

Dysponowali bowiem łączną liczbą osób obecnych na pokładzie, wiedzieli z jakich krajów pochodzą i ilu zostało zakażonych. W tym przypadku było to ok. 700 osób. Naukowcy mogli dokładnie prześledzić ich historię choroby od 7 lutego, gdy statek objęto kwarantanny, do chwili obecnej. Wzięto także pod uwagę fakt, że testem na koronawirusa objęto 80 proc. wszystkich ludzi którzy przebywali na luksusowym statku.



Ustalenia uczonych z londyńskiej szkoły pomogą w przyszłości w podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu lockdownów i ustalaniu tempa wychodzenia z kwarantanny. Także w pewnym zakresie tłumaczą wpływ ludzi którzy przechodzą chorobę bezobjawowo na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jak podkreślają brytyjscy uczeni, skuteczne testowanie tej grupy będzie musiało być częścią kompleksowej strategii w walce z koronawirusem.