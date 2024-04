Gościem Piotra Salaka Rozmowy w południe w Radiu RMF24 będzie Bartosz Arłukowicz, poseł Koalicji Obywatelskiej, kandydat KO w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Bartosz Arłukowicz / Albert Zawada / PAP

Z naszym gościem porozmawiamy o kampanii do Parlamentu Europejskiego, w której Bartosz Arłukowicz ma wystartować z pierwszego miejsca w okręgu zachodniopomorskim i lubuskim - po zaledwie kilku miesiącach bycia posłem w polskim parlamencie.

