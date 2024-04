Krakowskie święto kina niezależnego czas zacząć! Już dziś uroczyście otwarta zostanie 17. edycja festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Impreza potrwa 10 dni. W programie są 183 projekcje, blisko 100 filmów i wiele wydarzeń towarzyszących.

Mastercard OFF CAMERA: Dziś pierwszy dzień festiwalu! / Materiały prasowe

Wieczorna gala otwarcia festiwalu odbędzie się w Kinie Kijów. Będzie to jednocześnie europejska premiera filmu "Treasure" z udziałem twórców - m.in. reżyserki Julii von Heinz, producentów Mariusza Włodarskiego i Michała Kiedrowicza, aktora Stephena Fry’a, kostiumografki Małgorzaty Karpiuk, scenografów Katarzyny Sobańskiej oraz Marcela Sławińskiego, reżyserki castingu Magdaleny Szwarcbart i wokalisty Ralpha Kamińskiego.

Kto oceni filmy prezentowane na festiwalu?

Na tegorocznym festiwalu już po raz 17. zostanie wyłoniony zwycięzca w Międzynarodowym Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy. Wysokość nagrody to aż 25 tysięcy dolarów. O tym, kto ją dostanie, zdecydują jurorzy: aktor i reżyser Andrzej Seweryn, zdobywca dwóch Oscarów za scenariusze Christopher Hampton oraz producentka Alise Gelze.

W tym roku publiczność w ramach Konkursu Głównego będzie mogła zobaczyć: "78 days" (reż. Emilija Gašić), "Empty Nets" (reż. Behrooz Karamizade), "Forever-Forever" (reż. Anna Buryachkova), "Paradise is Burning" (reż. Mika Gustafson), "Power Alley" (reż. Lillah Halla), "She Came at Night" (reż. Jan Vejnar, Tomáš Pavliček), "Silent Roar" (reż. Johnny Barrington), "The Hypnosis" (reż. Ernst De Geer), "The Quiet Maid" (reż. Miguel Faus), "Tyle co nic" (reż. Grzegorz Dębowski).

W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych Mastercard OFF CAMERA dziesięć polskich fabuł walczy o 100 tysięcy złotych. Nagroda zostanie przyznana przez międzynarodowe jury: Kate Rhodes James - reżyserkę castingu m.in. Ridleya Scotta, dyrektorkę Artystyczną Festiwalu Filmowego Finale w Pilznie Lenkę Tyrpákovą, reżyserkę Isabel Lamberti oraz laureata Oscara za kostiumy Michaela O’Connora.

Jurorzy konkursu polskiego będą wybierać spośród dziesięciu produkcji. To: "Błazny" (reż. Gabriela Muskała), "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" (reż. Agnieszka Elbanowska), "Doppelgänger. Sobowtór" (reż. Jan Holoubek), "Kos" (reż. Paweł Maślona), "Lęk" (reż.: Sławomir Fabicki), "Biała odwaga" (reż.: Marcin Koszałka), "Znachor" (reż. Michał Gazda), "Horror Story" (reż. Adrian Apanel), "Imago" (reż.: Olga Chajdas), "Grzyby" (reż. Paweł Borowski).

Widzowie 17. Mastercard OFF CAMERA będą mogli zobaczyć filmy również w następujących sekcjach pozakonkursowych: Na granicy (Partnerem sekcji jest wyborcza.pl), Czarne owce (Partnerami sekcji są SEXEDPL i Vogue), Girl Power! (Partnerem sekcji jest Bank BNP Paribas), W słusznej sprawie (Partnerami sekcji są Rzeczpospolita oraz rp.pl), Festiwalowe Hity (Partnerami sekcji są RMF Classic oraz Forum Designu x OPTISOFA) oraz Amerykańscy Niezależni (Partnerem sekcji jest Galeria Krakowska).

Harmonogram festiwalowych wydarzeń jest dostępny tutaj

Patrick Wilson w Krakowie i gratka dla serialomaniaków

Festiwalowa publicznośćAmerykański aktor znany m.in. z filmów o Aquamanie czy występu w "Jacku Strongu" Władysława Pasikowskiego podczas pokazu specjalnego filmu "Hard Candy" / "Pułapka" (reż. David Slade) w Kinie Kijów w sobotę 27 kwietniaJest ona przyznawana od 2010 roku osobistościom szczególnie zasłużonym dla niezależnego kina.

Na festiwalu kolejny raz przygotowano też coś specjalnego dla miłośników seriali. Wydarzenie Storytellers odbędzie się w dniach 27-29 kwietnia. W jego trakcie będzie można zobaczyć odcinki takich produkcji jak: "The Office PL 3", "Prosta sprawa", "Krew", "Zdrada", "Brygada (B.R.I.)" i "Klara". Przygotowano też panele, których gośćmi będą m.in. Helena Englert, Katarzyna Gałązka, Mateusz Dymidziuk, Kamil Piotrowski, Kuba Rużyłło, Łukasz Sychowicz, Mateusz Zimnowodzki, Cyprian T. Olencki, Piotr Adamczyk, Magdalena Wieczorek, Weronika Humaj, Piotr Adamczyk, Magdalena Wieczorek, Basia Żelazko, Kamila Czaja, Vanessa Aleksander, Kamil Kula i Dobromir Dymecki.

Seanse w kinach plenerowych

Wieloletnią festiwalową tradycją są też seanse w kinach plenerowych. Tym razem będą one zlokalizowane przy Galerii Krakowskiej, na Placu Szczepańskim oraz w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Największe filmowe hity, m.in. "Najgorszy człowiek na świecie" (reż. Joachim Trier), "Chłopiec z niebios" (reż. Tarik Saleh), "Yang" (reż. Kogonada), "Reality" (reż. Tina Satter), "Poprzednie życie" (reż. Celine Song"), czy "Aftersun" (reż. Charlotte Wells) będzie można obejrzeć w dniach od 26 kwietnia do 4 maja 2024 roku. Wstęp na wszystkie pokazy plenerowe jest wolny.

Rozmowy z gwiazdami

Od piątku 26 kwietnia do niedzieli 5 maja Maks Behr poprowadzi OFF NA MAKSA - otwarte dla publiczności wywiady z gwiazdami festiwalu. Spotkania odbędą się w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej.

W tym roku widzowie będą mogli posłuchać rozmów z Dobromirem Dymeckim, Maciejem Musiałowskim, Katarzyną Gałązką, Heleną Englert, Piotrem Adamczykiem, Anną Szymańczyk, Gabrielą Muskałą, Sebastianem Delą, Magdaleną Dwurzyńską, Piotrem Żurawskim, Mateuszem Więcławkiem, Bogusławą Schubert, Martą Nieradkiewicz, Magdaleną Cielecką, Andrzejem Sewerynem, Jakubem Zającem, Pauliną Walendziak, Jędrzejem Bigosińskim, Kamilą Urzędowską, Izą Kuną, Katarzyną Warnke, Pawłem Maśloną, Bartoszem Bielenią, Karoliną Bruchnicką, Michałem Sikorskim, Magdaleną Różdżką oraz Janem Holoubkiem.