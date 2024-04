Dwóch amerykańskich żołnierzy zostało poszkodowanych w wyniku zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu wojskowego. Doszło do niego rano w okolicy Grójca (Mazowieckie).

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W ramach ćwiczeń wojskowych kolumna pojazdów jechała z Zegrza do Łaska.

Około godz. 5 rano w okolicach Grójca jeden z pojazdów zjechał na drugi pas i wtedy doszło do - jak to określa żandarmeria - zdarzenia drogowego.

Rannych zostało dwóch żołnierzy. Zostali przewiezieni do szpitali: jeden do Grójca, drugi do Radomia.

Obecnie przechodzą badania; ich stan nie zagraża życiu i zdrowiu - powiedział rzecznik mazowieckiego oddziału Żandarmerii Wojskowej mjr Tomasz Wiktorowicz.

Funkcjonariusze żandarmerii ustalają okoliczności zdarzenia.