274 osoby zakażone koronawirusem zmarły ostatniej doby we Włoszech - podała w czwartek Obrona Cywilna. Tym samym łączny bilans trwającej od lutego epidemii wzrósł do 29 958. Znacznie, o ponad 1 900 spadła liczba obecnie zakażonych. Jest ich ok. 89 tysięcy.

