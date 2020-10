Pandemia wstrząsnęła rynkiem kawiarnianym, ale zmiana jest głębsza niż tylko chwilowy odpływ klientów. Polacy kupują coraz więcej ekspresów - nasz kraj jest ich czwartym rynkiem w Europie - informuje "Rzeczpospolita".

W Polsce nigdy nie było kultury picia kawy poza domem i dopiero się mozolnie wykształcała. Pandemia trend ten wywróciła do góry nogami. Kawę poza domem - według badań ARC Rynek i Opinia - pije 42 proc., to o 9 pkt proc. mniej niż w 2019 r. I trudno oczekiwać zmian na tym polu - czytamy w poniedziałkowej "Rz".

Jak podaje gazeta, w 2019 roku sprzedało się niemal 500 tys. ekspresów. W tym roku ich sprzedaż również mocno rośnie - w czerwcu w ujęciu rocznym niemal się podwoiła - pisze.

Dziennik powołując się na GfK wskazuje, że w pierwszym półroczu Polska była czwartym co do wielkości rynkiem ekspresów w Europie. W ujęciu wartościowym wyprzedzają nas tylko Niemcy, Francja i Niderlandy, a za Polską są Wielka Brytania czy nawet Włochy. Udział sprzedaży ekspresów automatycznych w Polsce w pierwszym półroczu 2020 wynosi aż 60,8 proc. przy średniej europejskiej 14 proc. - podkreśla gazeta.

W poprzednich latach rynek ekspresów automatycznych przyzwyczaił nas do dwucyfrowych zwyżek zarówno w wartości, jak i ilości sprzedawanych urządzeń. Dynamika na poziomie od ponad 30 proc. do blisko 50 proc. nie była niczym zaskakującym - mówi w rozmowie z "Rz" Artur Noga-Bogomilski, dyrektor w dziale Market Insight Solution w GfK.

Noga-Bogomilski dodał, że w pierwszej połowie tego roku sprzedano o blisko 11 tys. ekspresów automatycznych więcej w porównaniu z tym okresem 2019. Dla porównania w analogicznym okresie ekspresy kapsułkowe zanotowały kilkunastoprocentowe spadki - podał.

Takie zmiany jak sprzedaż ekspresów oddziałują także na rynek kawy, wart ok. 6 mld zł rocznie, z czego połowa to wydatki gospodarstw domowych. Spożycie systematycznie rośnie od wielu lat, ale zmieniają się najczęściej wybierane rodzaje kawy. W pierwszym półroczu o niemal 30 proc. wzrosła sprzedaż kawy ziarnistej, co jest efektem boomu na ekspresy, a spadła jedynie sprzedaż rozpuszczalnej, która od lat dominowała na rynku - wskazuje dziennik.

Gazeta podaje, że zmiany są również odczuwalne w sklepach. Obecnie bardzo widocznym i dynamicznie rosnącym trendem zakupowym jest zainteresowanie kawami ziarnistymi. To zainteresowanie utrzymuje się przez cały rok, we wszystkich segmentach, również w segmencie premium. Na popularności zyskały zwłaszcza duże, kilogramowe opakowania kawy - mówi dla "Rz" Mariola Skolimowska, rzecznik sieci Netto.

Najwyższy (ok. 50-proc.) udział w sprzedaży mają nadal kawy mielone i ten poziom utrzymuje się od lat, jest bardzo stabilny. Kawy instant nadal cieszą się popularnością zwłaszcza u klientów ceniących wygodę, ale dostrzegamy niewielki trend zniżkowy - dodaje Skolimowska.