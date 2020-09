Pije jej najwięcej Finów, Norwegów, a także Islandczyków. Świeżo mielona uwalnia zapach, który należy do najprzyjemniejszych aromatów na świecie. Doceniania jest za swoje pobudzające właściwości. Każdy chyba zna jej ciemnobrunatną barwę. Mowa oczywiście o kawie, bo 29 września w Polsce obchodzimy Dzień Kawy! To jak... z mlekiem, a może śmietanką?

zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jeśli codziennie rano sięgasz po filiżankę gorącej kawy, by zebrać myśli przed nadchodzącym dniem, to należysz do niemal 80% osób, które deklarują, że regularnie po nią sięgają. A czy zastanawiałeś się, jaka jest historia tego aromatycznego naparu?





Kawa - jak to się zaczęło?

Kawa to nic innego, jak wypalone i zmielone ziarna kawowca zalane gorącą wodą. Proste, prawda? Ciekawa jest jednak jej historia, a dokładnie legenda z nią związana.



Kawa miała zostać odkryta w Etiopii, gdzie według legendy, pewien pasterz w czasie swojej wędrówki po Afryce przypadkiem natrafił na stado wyjątkowo pobudzonych kóz.



Później czas zrobił swoje i dziś... po filiżankę małej czarnej sięgają miliony, a gdy uwierzymy statystykom - być może i miliardy. Kawa w krajach arabskich rozprzestrzeniła się w XIII wieku. W Europie pojawiła się niemal 300 lat później, a do Polski dotarła pod koniec XVII stulecia.



Co ciekawe, od upadku komunizmu spożycie kawy w Polsce wielokrotnie wzrosło - w latach 1998 - 2008 aż o 80%.



Na sojowym, bezlaktozowym, a może czarna?

Latte - to od lat królowa kaw, choć formalnie jest to napój kawowy ze względu na dużą zawartość mleka. Chętnie sięgamy też po espresso - to ulubiona kawa mężczyzn.



Czołową trójkę zamyka cappuccino. Popularnością cieszą się też kawy smakowe, głównie dlatego, że nie zawsze potrafimy przygotować je w domu.





/ Materiały prasowe



Kobiety lubią pić kawy mleczne, takie jak cappuccino czy latte, bo mają delikatny mleczny smak. Panie bardzo lubią też dodawać aromatyczne dodatki typu cynamon, syrop, a także likier.



Mężczyźni zazwyczaj stawiają na minimalizm i mocny smak, często więc ich wybór to mała czarna.





Kawa alternatywna. Co to znaczy?

Kawa droższa niż złoto? Zapewne. Ekonomiści szacują, że rynek kawy jest mniejszy jedynie od rynku ropy naftowej. Z danych Euromonitor International wynika, że rynek kawy w Polsce, w skład którego wchodzą kawy ziarniste, mielone, kapsułkowe i rozpuszczalne, wart był w 2013 roku 5,27 mld zł - podaje portal kawa.pl.



Z biegiem czasu pojawiły się kolejne metody parzenia kawy. Wśród nich jest między innymi AeroPress. Polega to na umieszczeniu zmielonej kawy w sitku, a następnie użycie specjalnego tłoczka, który pod ciśnieniem tłoczy ten aromatyczny napar. Dzięki temu można przyrządzić kawę o różnej intensywności.





Parzenie kawy metodą AeroPress / Materiały prasowe



Popularne są też metody typu Chemex, drip, czy coraz popularniejsza w polskich domach - kawiarka.





Apetyt rośnie w miarę... parzenia?

Jak się okazuje, Polacy stawiają na coraz lepsze jakościowo kawy. Niestety, mało kogo stać na najdroższą kawę na świecie - Kopi Luwak. Ziarna te trawione są przez cywety, czyli drapieżne ssaki.



Dzięki temu, ziarna tracą celulozową osłonkę i goryczkowy smak. Szokuje nie tylko proces jej przygotowania, ale też jej cena, która osiąga pułap nawet 300 złotych za 100 gram.



Co ciekawe, kawa podobno smakuje najlepiej w godzinach 9:30 - 11:30. Wtedy też można zauważyć największe kolejki w kawiarniach.





Kawa latte / Materiały prasowe



A Wam jaka kawa smakuje najlepiej? Ta zaparzona w domu, czy ta z ekspresu podana przez baristę w ulubionej kawiarni?