Ministerstwo Zdrowia podało nowe informacje dotyczące powiatów, które od soboty będą objęte czerwonymi i żółtymi strefami. Jest ich aż 51 - w tym 17 w strefie czerwonej. Jest też 17 powiatów zagrożonych dodatkowymi obostrzeniami. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział też zaostrzenie kryteriów klasyfikacji do strefy czerwonej i żółtej.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i mapa powiatów z obostrzeniami / Tomasz Gzell / PAP

Do strefy czerwonej trafią od soboty 3 października powiaty:

- aleksandrowski

- żniński

- łęczyński

- limanowski

- myślenicki

- nowotarski

- tatrzański

- głubczycki

- otwocki

- białostocki

- kartuski

- Sopot

- kłobucki

- działdowski

- gostyniński

- krotoszyński

- międzychodzkiej





Do strefy żółtej zakwalifikowano powiaty:



- trzebnicki

- janowski

- bełchatowski

- piotrkowski

- wieluński

- nowosądecki

- Nowy Sącz

- suski

- wadowicki

- przasnyski

- żyrardowski

- brzeski

- oleski

- dębicki

- mielecki

- Rzeszów

- wysokomazowiecki

- bytowski

- gdański

- kościerski

- nowodworski

- pucki

- słupski

- wejherowski

- Gdańsk

- Gdynia

- kielecki

- Kielce

- bartoszycki

- iławski

- nidzicki

- ostrowski

- wolsztyński

- Szczecin



Zagrożone trafieniem do żółtej lub czerwonej strefy są powiaty:





lubański

lipnowski

Włocławek

włodawski

Gorzów Wlkp.

Zielona Góra

łowicki

krakowski

garwoliński makowski

Warszawa

Suwałki

zambrowski

Słupsk

Mysłowice

nowomiejski

pleszewski.





Każdy lekarz będzie mógł kierować pacjenta z COVID-19 na izolację domową

Minister zdrowia Adam Niedzielski / Tomasz Gzell / PAP





W siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie kierownictwa resortu z lekarzami rodzinnymi. Po spotkaniu minister Adam Niedzielski mówił, że najważniejszym zagadnieniem poruszanym podczas spotkania było to, co będzie się działo z pacjentem z pozytywnym wynikiem na obecność koronawirusa.



Przypomniał, że na początku jesienna strategia walki z epidemią zakładała, że pacjent z dodatnim wynikiem na koronawirusa będzie szedł do szpitala zakaźnego i tam będzie oceniane, czy jest to przypadek poważny, czy nie.



Wtedy widzieliśmy ogromną rolę lekarzy zakaźników. Niestety zmieniła się sytuacja, mamy więcej zachorowań, a lekarzy zakaźników mamy zaledwie kilkuset - wskazał Niedzielski. Dlatego razem, dyskutując o tym, jak rozwiązać ten problem, razem ze środowiskiem lekarzy rodzinnych zdecydowaliśmy się na taką ścieżkę pacjenta, który z pozytywnym wynikiem, a przy braku objawów, żeby ci pacjenci mogli być skierowani na izolację domową, oczywiście pod pełną opieką lekarza. Będzie miał takie uprawnienia i prawo każdy lekarz, także lekarz POZ, również specjalista, ale także lekarze, którzy są w szpitalach powiatowych na pierwszym poziomie sieci COVID-owej - poinformował.

Niedzielski poinformował, że "w perspektywie dnia dzisiejszego i jutrzejszego przygotujemy pakiet rozwiązań regulacyjnych - to będzie rozporządzenie, które będzie mówiło o schemacie prowadzenia pacjenta".



Tam znajdą się gwarancje dla pacjenta, które dotyczą możliwości skonsultowania się przy pozytywnym wyniku z każdym z lekarzy. Będziemy tam również zawierali unormowania, które dotyczą wymogów związanych z kierowaniem na test, na wymaz. Wydyskutowaliśmy też takie rozwiązanie, że wymóg badania fizykalnego zostanie zniesiony - wyjaśnił. Do decyzji lekarza będzie należało to, czy dany pacjent powinien być zdiagnozowany tylko metodą teleporady, czy jednak warunki i sytuacja wymaga wizyty i tym samym takiego fizykalnego badania - powiedział minister.