Od dziś będą mogły być otwarte na świeżym powietrzu ogródki w restauracjach. Ale to nie jest jedyna zmiana. Od dziś więcej osób będzie mogło także podróżować transportem publicznym, czyli np. pociągami, autobusami, tramwajami. Wychodząc z domu nie musimy już zakładać maseczki.

Od dziś otwarte są ogródki gastronomiczne / Grzegorz Michałowski / PAP

Od soboty 15 maja do 28 maja restauracje oraz lokale gastronomiczne mogą otworzyć dla klientów swoje ogródki na świeżym powietrzu.

Klienci będą musieli zajmować co drugi stolik i odległość między stolikami będzie musiała wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m licząc od powierzchni stolika.

Od dziś też więcej osób będzie mogło podróżować publicznym transportem zbiorowym. Oznacza to, że w np. w pociągu, autobusie, tramwaju dostępnych będzie 100 proc. miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Koniec z maseczkami na powietrzu

Od dziś też maseczka przestaje być konieczna, kiedy wychodzimy z domu na zewnątrz. Nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje nadal w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in.: obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Maski trzeba też nosić w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

Nadal obowiązuje nas zasłanianie ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych:

na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),

w autobusie, tramwaju i pociągu,

w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,

w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),

w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,

w kinie i teatrze,

u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,

w kościele i szkole, na uczelni

w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.).



Kto jest zwolniony z obowiązku zakładania maseczki?

Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający: całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

Ponadto maseczki nie muszą nosić: