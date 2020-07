40 osób zakażonych koronawirusem po pogrzebie znanej góralki, który odbył się dwa tygodnie temu w Zakopanem. Kolejnych 7 jest hospitalizowanych, a 460 przebywa w kwarantannie.

Cmentarz na Pęksowym Brzyzku / Grzegorz Momot / PAP

Po pogrzebie znanej góralki Zofii Karpiel-Bułecki, w którym uczestniczyło kilkaset osób w Zakopanem zanotowano gwałtowny wzrost zachorowań na COVID-19. Kilka dni po uroczystościach okazało się, że żałobnicy z najbliżej rodziny zmarłej są zakażeni koronawirusem.

W środę władze Zakopanego potwierdziły, że dotąd stwierdzono koronawirusa u 40 osób w powiecie tatrzańskim, z czego zdecydowana większość to osoby uczestniczące w pogrzebie. Sytuacja jest jednak rozwojowa, bo część żałobników nadal czeka na wyniki testów. Zgłaszają się też kolejne osoby do wymazywania.



Z osób zakażonych koronawirusem, które uczestniczyły w pogrzebie, siedem przebywa w szpitalu, a pozostałe są w izolacji domowej.