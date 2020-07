Wesela w rejonie Nowego Sącza oraz Tarnowa ogniskami koronawirusa w Małopolsce. W środę resort zdrowia poinformował o kolejnych 264 nowych przypadkach Covid-19 w Polsce. Dotyczą one głównie województw: śląskiego, małopolskiego i łódzkiego.

Wesela - nowymi ogniskami koronawirusa w Małopolsce. Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Według danych sanepidu, zwiększa się liczba osób zakażonych koronawirusem w Małopolsce. Największe ognisko jest w rejonie Nowego Sącza, gdzie na dwóch weselach bawiły się osoby chore na Covid-19.



Najwięcej chorych jest po weselu, które odbyło się w czerwcu w Nawojowej - mówi Dominika Łatak-Glonek rzecznik małopolskiego sanepidu.



Z tego ogniska zakażonych mamy 151 osób. W hospitalizacji 19, w izolacji 132 osoby. W sumie w kwarantannie są 983 osoby - zaznacza.



Po weselu, które odbyło się miejscowości Podegrodzie w Małopolsce zakażonych jest około 20 osób. Ponad 200 znajduje się na kwarantannie.



Są też kolejne przypadki Covid-19 po uroczystości ślubnej, jaka odbyła się w Suchej Beskidzkiej w Małopolsce. Koronawirusa stwierdzono u 16 osób z powiatów suskiego i wadowickiego. Ponad 50 osób poddano kwarantannie.



W związku z zachorowaniami zamknięto również trzy oddziały w szpitalach w Wadowicach i Suchej Beskidzkiej.



Koronawirus w Tarnowie

Koronawirus na pogrzebie

na kwarantannę skierowano ponad 40 osób. Koronawirusa stwierdzono tam u jednej z kobiet. Wcześniej miała ona kontakt z osobami, które przyjechały z zagranicy.Kobieta miała zaplanowany zabieg medyczny, dlatego musiała wykonać test na Covid-19. Jednak, nie czekając na jego wynik pojawiła się na weselu.

Rośnie liczba osób zakażonych koronawirusem po pogrzebie, jaki dwa tygodnie temu odbył się w Zakopanem.



40 osób jest z wynikiem dodatnim. Są to mieszkańcy powiatu tatrzańskiego. Siedem osób pozostaje w hospitalizacji. Pozostałe osoby są w izolacji domowej, ponieważ pozwala na to ich stan zdrowia. 460 osób jest poddanych kwarantannie. Ta liczba wzrasta, ponieważ nieustannie apelujemy do wszystkich osób, które miały kontakt z osobami, które mają wynik dodatni, aby zgłaszały się do sanepidu w Zakopanem - mówi RMF FM wiceburmistrz Zakopanego Agnieszka Nowak- Gąsienica.



Władze miasta twierdzą, że będą rozdawać płyny do odkażania oraz maseczki - mieszkańcom. Kilka razy w tygodniu odkażane mają też być ulice Zakopanego.