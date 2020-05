Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk poinformowała, że resort pracuje nad wytycznymi dot. bezpiecznej organizacji wesel w czasach walki z koronawirusem. Stwierdziła, że odmrażanie tego sektora gospodarki może zacząć się już 1 czerwca.

O obostrzeniach dotyczących m.in. liczby osób na weselach oraz wytycznych w sprawie powierzchni, na której mogą odbywać się tego typu imprezy, wiceminister rozwoju Olga Semeniuk rozmawiała we wtorek podczas pierwszej wideokonferencji z przedstawicielami branży ślubnej.



Spotkanie służyło wypracowaniu projektu wytycznych w podziale na poszczególne sektory - poinformowała. Czy innym jest catering, czym innym zespół muzyczny, fotograf czy agencja dekoratorska - tłumaczyła.



W spotkaniu uczestniczyły największe firmy weselne, cateringowe oraz przedstawiciele przedsiębiorstw specjalizujących się w fotografowaniu i filmowaniu wesel czy właściciele tzw. fotobudek, z których korzystają goście weselni.



Chcemy jak najszybciej opracować protokół z wytycznymi dot. bezpieczeństwa organizacji wesel i przekazać je do Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aby był gotowy w każdej chwili do publikacji - powiedziała wiceszefowa ministerstwa rozwoju. Przypomniała, że ceremonie ślubne odbywają się obecnie przy ograniczonej liczbie osób, natomiast wesela "nie są na razie zalecane".

Miejmy nadzieję, że od 1 czerwca będziemy mogli odmrażać - w czwartym etapie - kolejne branże, wśród nich również ślubną - podkreśliła Semeniuk. Zastrzegła, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.