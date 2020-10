Rząd ogłosił nową listę ograniczeń, które będą obowiązywały od soboty. Od jutra cała Polska znajdzie się w strefie czerwonej. Nowe restrykcje dotyczą nauki w szkołach podstawowych, osób powyżej 70. roku życia, ale też działalności lokali gastronomicznych i usługowych. Dziś odnotowano w Polsce już ponad 13,5 tys. nowych zakażeń koronawirusem. Na świecie zarażenia stwierdzono łącznie u ponad 41,54 mln ludzi, a ok. 1,13 mln osób zmarło. Wiele krajów wprowadza ponownie obostrzenia, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. W Portugalii od przyszłego piątku nie będzie można opuszczać powiatów. Władze Bułgarii natomiast zaostrzyły restrykcje dotyczące funkcjonowania lokali gastronomicznych. Najważniejsze informacje na temat epidemii koronarusa w Polsce i na świecie zajdziecie w naszym raporcie dnia. Artykuł ten jest aktualizowany na bieżąco.

- Około godz. 11 odbyła się konferencja prasowa, na której premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe restrykcje. ZOBACZCIE NASZĄ RELACJĘ

- "Od jutra cała Polska staje się strefą czerwoną" - ogłosił premier Mateusz Morawiecki.

- W sobotę wejdą w życie nowe restrykcje dotyczące m.in. funkcjonowania szkół, restauracji, a także wsparcia seniorów. ZOBACZCIE, CO SIĘ ZMIENIA

- Polski uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Jak będzie działał? WYJAŚNIAMY W ARTYKULE



- Ośrodki pomocy społecznej są zaskoczone deklaracją rządu, że mają od jutra pomagać wszystkim seniorom powyżej 70. roku życia, by ci zostali w domach. Reporter RMF FM porozmawiał z dyrektorką jednej z placówek. PRZECZYTAJCIE



- Od jutra w Polsce wprowadzony zostanie limit spotkań, zebrań i zgromadzeń publicznych do 5 osób. DOWIEDZCIE SIĘ WIĘCEJ O NOWYM OBOSTRZENIU



- Jeśli wprowadzane od jutra obostrzenia nie zadziałają i nie nastąpi zahamowanie przyrostu zakażeń koronawirusem, to trzeba będzie dokonywać "głębszego zamknięcia poszczególnych dziedzin życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego" - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. >>CZYTAJ WIĘCEJ<<

- Poprzedniej doby w Polsce zanotowano ponad 12 tys. nowych przypadków koronawirusa. Dziś to już ponad 13,5 tys. Minionej doby z powodu Covid-19 zmarły 153 osoby.



- "Mamy do czynienia z odmianą wirusa, która łatwiej zakaża. W związku z tym wzrost zakażeń jest bardzo szybki, ale ta odmiana charakteryzuje się też mniejszą śmiertelnością" - poinformował główny doradca premiera ds. walki z epidemią prof. Andrzej Horban.



- W Stanach Zjednoczonch tylko ostatniej doby zarejestrowano 1124 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Potwierdzono 62 735 nowych przypadków zakażenia.



- Włoska Lombardia wprowadziła godzinę policyjną.



- Remdesivir oficjalnie zatwierdzony w USA jako lek na koronawirusa.

- Rząd Portugalii ogłosił, że od 30 października wprowadzi w całym kraju zakaz opuszczania powiatów bez uzasadnionego powodu.



- Ministerstwo ochrony zdrowia Ukrainy włączyło Polskę do czerwonej strefy epidemicznej.

19:24 Rozporządzenie ws. szkół opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ministra edukacji i nauki wprowadzające od 24 października do 8 listopada naukę zdalną w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.





19:22 Rozporządzenie ws. szkół

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą od soboty na naukę zdalną - wynika z podpisanej przez ministra edukacji i nauki noweli rozporządzenia.



Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.



Nowelizację w piątek podpisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.



18:57 Sklepy

Biedronka już w piątek, 23 października wydłużyła godziny pracy kolejnych sklepów (w sumie 1200) do 2 w nocy. Ponadto liczba sklepów, które czynne są całodobowo przekroczy 600. Oznacza to, że łącznie ponad 2700 placówek sieci będzie w piątek funkcjonować w wydłużonych godzinach pracy, co najmniej do 23.30 lub dłużej - podała sieć.



Również sieć Auchan wprowadziła zmianę godzin wraz z wprowadzeniem godzin dla seniora, przyśpieszając otwarcie w godzinach rannych. Hipermarkety Auchan tym samym czynne są od 6.30 do 22.00



Sklepy sieci Lidl funkcjonują w kilku wariantach godzinowych, m.in.: od 6.00 do 22.00, od 6.00 do 23.00 od 6.00 do 24.00 oraz całodobowo. Obiekty otwarte całą dobę znajdują się np. w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie czy Jaworze.

Sieć Netto podała, że jej sklepy od poniedziałku do czwartku otwarte są od 6.00 do 21.00, a w piątki i soboty od 6.00 do 22.00



Markety sieci Dino w najbliższym czasie czynne będą od 6.00 do 23.00 - czytamy na stronie internetowej sieci.



Większość sklepów sieci Carrefour pracuje w godzinach od 6.00 do 22.00

18:56 Uczelnie

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wyraził nadzieję na dialog ze wspólnotą akademicką. Dodał, że jest dumny mogąc być jej częścią i zapewnił, że zrobi wszystko, by pomóc środowisku w trudnym czasie pandemii.

18:55 Czechy

Premier Czech Andrej Babisz zwrócił się w piątek do prezydenta Milosza Zemana o odwołanie ministra zdrowia Romana Prymuli, który według mediów zlekceważył restrykcje pandemiczne. Wcześniej szef rządu wezwał Prymulę do złożenia dymisji, ale ten odmówił.



Według mediów w środę późnym wieczorem Prymula uczestniczył w spotkaniu z szefem klubu parlamentarnego i wiceprzewodniczącym ruchu ANO premiera Babisza, Romanem Faltynkiem. Ze spotkania miał wyjść przed północą. Zdjęcia opublikowane przez dziennik "Blesk" przedstawiające Prymulę wychodzącego z restauracji w Pradze bez maseczki zdaniem wielu polityków, w tym premiera, dowodzą, że doszło do naruszenia obowiązujących zasad związanych z epidemią.



18:52 Warszawa

18:51 Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym

Czy szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym powstanie kosztem innych warszawskich lecznic? Według nieoficjalnych informacji reporterów RMF FM, personel medyczny z miejskich placówek dostaje oferty pracy w rządowym szpitalu - i to oferty znacznie korzystniejsze finansowo. Władze tych szpitali mówią o podkupywaniu personelu.



18:50 Zakaz lotów

Do 10 listopada przedłużony będzie zakaz lotów w międzynarodowym ruchu lotniczym - wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakaz ten obowiązuje do wtorku 27 października.



18:41 Gdynia

Prezydent Gdyni na wniosek dyrektora placówki zgodził się na zawieszenie na dwa tygodnie zajęć w ZSO nr 6. Szkoła nie może pracować, bo 17 nauczycieli i 5 pracowników obsługi jest na chorobowym, a z 276 uczniów 60 przebywa na kwarantannie, a 53 jest nieobecnych.

18:39 Niemcy

Strefa ciemnoczerwona z obecną lub odnotowaną w ciągu ostatnich 6 dni dzienną liczbą ponad 100 nowych infekcji SARS-CoV-2 na 100 tys. mieszkańców obejmuje już w Bawarii 7 powiatów i 4 miasta wyłączone z powiatu, w tym Augsburg - przekazało bawarskie krajowe ministerstwo zdrowia.



Tego dnia strefę rozszerzono o sąsiadujący z obszarem miejskim Monachium powiat Fuerstenfeldbrueck oraz o powiaty Muehldorf am Inn i Rottal-Inn, jak też o miasto Rosenheim.



W bawarskiej strefie ciemnoczerwonej zakazane są zgromadzenia z udziałem więcej niż 50 osób, co dotyczy też widzów w kinach i teatrach. Limitu tego nie stosuje się między innymi wobec nabożeństw i demonstracji.

18:38 Hiszpania

W 2020 r., a więc w dobie koronakryzysu, wspólnoty autonomiczne Hiszpanii otrzymały rekordową sumę pieniędzy - 150 mld euro - wynika z szacunków dziennika “El Pais"powołującego się na dane rządu Pedra Sancheza.

18:37 Słowacja

Na Słowacji w czwartek zanotowano 2581 nowych zakażeń SARS-CoV-2 - poinformowało ministerstwo zdrowia.



Infekcję potwierdzono u kilku posłów, przerwano więc sesję parlamentu, a deputowani muszą przejść testy na obecność koronawirusa. Jednym z zainfekowanych posłów jest szef skrajnie prawicowej partii Ludowa Partia Nasza Słowacja Marian Kotleba, który najprawdopodobniej zaraził się od swojego prawnika. Kotleba odrzuca obowiązujące ograniczenia, w tym obowiązek noszenia maseczek, co kilkakrotnie doprowadzało do ostrych scysji w parlamencie.



18:36 Kujawsko-Pomorskie

Szpital tymczasowych dla chorych na Covid-19 powstanie w woj. kujawsko-pomorskim w Ciechocinku.



Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz poinformował, że do tego celu wykorzystany zostanie 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny.



18:25 Wielkopolska

W najbliższych dniach liczba łóżek covidowych w Wielkopolsce zwiększy się o 470 i z początkiem listopada wyniesie 1862 - poinformowało biuro prasowe wojewody wielkopolskiego. Obecnie do dyspozycji osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa jest 1329 łóżek. Około 320 pozostaje wolnych.



17:57 Szkoły

Ministerstwo Edukacji tłumaczy w mediach społecznościowych działanie nowych obostrzeń dotyczących szkół w praktyce.



17:54 Edukacja

Jesteśmy w trudnej sytuacji, zdajemy sobie sprawę z oczekiwań i z tego, że im więcej edukacji stacjonarnej, tym lepiej dla uczniów, ale musimy zablokować rozwój pandemii, musimy się zastosować do podjętych decyzji - przyznał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.



17:51 Pandemia w Unii Europejskiej

Rozwój pandemii koronawirusa w 23 krajach UE i Wielkiej Brytanii budzi obecnie "poważne zaniepokojenie" - ogłosiło w piątek Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wzywając do "natychmiastowych działań".



Według unijnej agencji poważne obawy w sprawie rozwoju pandemii dotyczą wszystkich krajów Unii Europejskiej z wyjątkiem Finlandii, Cypru, Estonii i Grecji.

17:37 Polityka

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau poinformował, że w związku z tym, że miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem udaje się na kwarantannę. Zaapelował też o odpowiedzialność i stosowanie się do reguł.



Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że w związku z kontaktem z osobą zarażoną Covid-19, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i procedurami, udaję się na kwarantannę. Proszę Państwa i apeluję: bądźmy odpowiedzialni. Stosujmy się do reguł. Dbajmy o zdrowie swoje i innych - napisał Rau na Twitterze.

17:35 Koronawirus we Włoszech

91 osób zmarło w ciągu ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono w badaniach 19 143 nowych zakażeń koronawirusem - ogłosiło Ministerstwo Zdrowia. Wykonano jednego dnia rekordową liczbę 182 tys. testów.



Koronawirus we Włoszech / RMF FM / RMF FM

Spadła liczba zgonów w porównaniu z czwartkiem, gdy zarejestrowano ich 136. Liczba zmarłych od początku epidemii wzrosła do 37059.

Koronawirusa wykryto w kraju dotąd u 484 tys. osób. 261 tys. już wyzdrowiało.

17:34 Świętokrzyskie

Ponad 500 mln zł przeznaczył do tej pory samorząd woj. świętokrzyskiego na walkę z pandemią Covid-19. Większość funduszy poszła na ochronę zdrowia i rynku pracy.



17:32 Małopolska

Pan wojewoda ma chyba jakiś złych doradców - mówią dyrektorzy szpitali w związku z pismem, które wczoraj urząd wojewódzki wysłał do małopolskich placówek medycznych. Dyrektorzy szpitali mieli do wczoraj przesłać pismo z listą 10 procent pracowników szpitala, którzy będą oddelegowani do walki z pandemią.



Urząd wojewódzki natomiast od rana nie podaje żadnych informacji dotyczących wysłanego pisma. Dyrektorzy wielu małopolskich szpitali odpowiedzieli jednak negatywnie na prośbę wojewody.

My już teraz nie mamy pracowników, od poniedziałku w związku "zamknięciem" niektórych klas szkół podstawowych tych pracowników będzie jeszcze mniej - mówi Jerzy Friediger, dyrektor Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie. Urząd wojewódzki od tygodnia szuka pracowników medycznych do zabezpieczenia szpitali tymczasowych, które mają powstać w Małopolsce.

Ja nie jestem w stanie ich wskazać. Nie dlatego, że nie chcę. Rodzice będą szli na opiekę albo ustawową opiekę. Znowu jakaś określona ilość pracowników nam odejdzie, głównie pielęgniarek - przyznaje dyrektor.

17:22 Restauracje

To może być gwóźdź do trumny dla branży gastronomicznej - tak ogłoszone przez premiera zamknięcie lokali komentują restauratorzy.

Cytat Jest to skandaliczna moim zdaniem decyzja rządu. Restauracje działają w obostrzeniach sanitarnych od dawna. 2 tygodnie przy kosztach stałych to jest dla nas katastrofa. Nie wyobrażam sobie, żeby rząd w jakiś sposób szybko nie pomógł branży, bo ta branża po prostu upadnie mówił w rozmowie z reporterem RMF FM Piotrem Bułakowskim Tomasz Szmitkowski, właściciel restauracji Cudne Manowce w Olsztynie

Jako restauratorzy znowu jesteśmy w momencie gdzie nic nie wiemy. Nie wiemy czy ten lockdown nie będzie dłuższy niż 2 tygodnie. Nie wiemy czy będzie jakakolwiek pomoc. Nie wiemy co z ZUS-ami. Jesteśmy naprawdę w kropce - dodał.

Rząd rozpoczął konsultacje z branżą gastronomiczną w sprawie pomocy dla przedsiębiorców dopiero po ogłoszeniu restrykcji, według których restauracje, kawiarnie i bary będą zamknięte od północy.

17:11 Izolatoria

W Polsce jest 35 izolatoriów, a w nich 3403 miejsca dla chorych na Covid-19 - wynika z zestawienia przekazanego przez biuro komunikacji Ministerstwa Zdrowia.



17:10 Słowacja

W czterech powiatach na północy i północnym wschodzie Słowacji rozpoczęło się testowanie wszystkich mieszkańców na obecność koronawirusa, które potrwa do niedzieli. Po tygodniu badania zostaną powtórzone i rozpoczną się testy pozostałych mieszkańców kraju.



Akcja testowania ruszyła w trzech powiatach na Orawie - Dolnym Kubinie, Twardoszynie i Namiestowie - oraz w Bardejowie. Wszystkie te miejscowości leżą w pobliżu granicy z Polską i notuje się w nich najszybszy przyrost zakażeń SARS-CoV-2, za który winą służby sanitarne obarczają imprezy towarzyskie, m.in. wesela, które organizowano dla wielu osób także w sąsiedniej Polsce.

16:55 Włochy

We Włoszech wojsko będzie wykonywać dziennie do 30 tysięcy testów na obecność koronawirusa - ogłosiło ministerstwo obrony. 1400 żołnierzy w 200 zespołach medycznych zwiększy dzięki tej nowej operacji liczbę badań przeprowadzanych w kraju.



Ta rozpoczęta już operacja włoskiego wojska ma kryptonim Igea (po polsku: Hygieja). To zaczerpnięte z mitologii imię bogini i uosobienia zdrowia.

16:49 Instrukcja obsługi na wypadek pandemii

Analizując dane, można opracować uniwersalną, ramową instrukcję obsługi działań na wypadek epidemii Covid-19 i kolejnych, które na pewno się pojawią w bliższej lub w dalszej przyszłości - uważa dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziekanowie Leśnym, prof. dr hab. Marek Niezgódka.



16:45 Branża fitness

Oczekujemy od władz państwa dialogu i zapewnienia nam płynności finansowej, w przeciwnym razie nie przetrwamy drugiego lockdownu, a wtedy zatrudnienie straci kilkaset tysięcy osób - oświadczyli przedstawiciele Polskiej Federacji Fitness, pływalni i aquaparków oraz sieci klubów fitness.



16:35 Szkoły

"Czeka nas taniec na wulkanie" - tak przed problemami z prowadzeniem nauki stacjonarnej dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów klas szkoły podstawowej ostrzegają rodzice i związkowcy. Sławomir Broniarz podkreśla, że jednym z problemów są braki kadrowe.



16:33 Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodki pomocy społecznej są zaskoczone deklaracją rządu, że mają od jutra pomagać wszystkim seniorom powyżej 70. roku życia, by ci zostali w domach. "Nie damy rady bez pomocy. Skala zadania jest olbrzymia" - komentują.



16:31 Seniorzy

To oni toczyli wojny o naszą wolność, to oni nas wychowali i otaczali opieką; dziś polscy seniorzy potrzebują naszej odpowiedzialności i troski jak nigdy dotąd; odwdzięczmy się im w chwili próby, chrońmy ich ponad wszystko - zaapelował w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.



16:30 Ukraina

Ministerstwo ochrony zdrowia Ukrainy włączyło Polskę do czerwonej strefy epidemicznej. Oprócz Polski w grupie tej znalazły się Chorwacja i Gruzja. W czerwonej strefie jest teraz 51 krajów.



Za kraj o znacznym rozprzestrzenianiu się koronawirusa uznawane jest państwo, w którym liczba nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców odnotowana w ciągu ostatnich 14 dni jest większa od analogicznej liczby na Ukrainie.

16:29 Wielka Brytania

Supermarkety w Walii spierają się z tamtejszym rządem o to, co może być w nich sprzedawane podczas zaczynającego się w piątek po południu 17-dniowego lockdownu.



Podczas lockdownu sklepy, które nie sprzedają niezbędnych artykułów, muszą pozostawać zamknięte, co oznacza, że czynne będą sklepy spożywcze, apteki, supermarkety czy sklepy na stacjach benzynowych.

Przeciwko tej decyzji zaprotestowały dwie organizacje handlu detalicznego, które w liście do Drakeforda wskazały, że została ona ogłoszona w ostatniej chwili, nie dając im czasu na przygotowanie się, a poza tym rząd nie sprecyzował, co jest niezbędnym towarem.



16:27 Siatkówka

Zaplanowany na sobotę mecz ekstraklasy siatkarek #VolleyWrocław - ŁKS Commercecon został odwołany z powodu pozytywnych wyników testów na Covid-19 w drużynie z Łodzi.



Oba zespoły miały zmierzyć się w sobotę we Wrocławiu w 6. kolejce ekstraklasy.



Klub z Łodzi poinformował jednak o trzech pozytywnych wynikach testu na obecność wirusa SARS-CO-V-2 w zespole i związaną z tym izolacją pozostałych siatkarek oraz sztabu szkoleniowego.

16:25 Włochy

10 hoteli na Sardynii zostało udostępnionych jako miejsca izolacji osób zakażonym koronawirusem i bezobjawowych oraz dla tych, które miały z nimi kontakt. Porozumienie w tej sprawie zawarły z właścicielami hoteli władze regionalne na włoskiej wyspie.



Placówki noclegowe przeznaczone dla zakażonych i odbywających kwarantannę wyselekcjonowała Agencja Ochrony Zdrowia na Sardynii. Są to hotele w miastach i miejscowościach: Arzachena, Sassari, Oristano, Bosa, Quartu Sant'Elena, Bitti, Villacidro, Oliena i Elmas. Wybrano też prywatną willę w Magomadas.

16:23 Szkoła w czasie pandemii

Od najbliższej soboty do domów, na lekcje online, odesłane zostają wszystkie dzieci od czwartej do ósmej klasy podstawówek, a także wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych i wyższych.



Dobrze, że nie podzielono starszych roczników i wszystkie - od 4 do 8 klasy - przechodzą na zdalne nauczenie. Mielibyśmy problem ze sprzętem - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Krzysztofem Kotem Katarzyna Korościk, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 57 w Lublinie. Lublinie.

Szkoła jest także zobowiązana do udostępniania sprzętu komputerowego uczniom, a w tym roku szkolnym zdecydowanie więcej rodzin zgłosiło się do nas z problemem braku odpowiedniego sprzętu do nauczania zdalnego. Dlatego też bardzo się cieszę, że decyzja dotyczy nie tylko wyższych klas, jak to zostało zapowiadane, ale i klas 4-8 - dodaje.

16:06 Siłownie i baseny

Siłownie, baseny i aquaparki nie zostaną otwarte w najbliższym czasie. Placówki są zamknięte od ostatniej soboty. Powodem jest bardzo zła sytuacja pandemiczna i brak perspektyw na poprawę.

Niestety spełniają się czarne scenariusze - powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu nie uległ przedstawicielom branży fitness, którzy argumentowali, że siłownie i baseny pomagają budować odporność, a przede wszystkim zatrudniają ponad 100 tys. osób.

Tego typu miejsca zostaną otwarte jednak dopiero, jak rozwój koronawirusa zostanie zatrzymany.

W poniedziałek rząd ma rozmawiać z właścicielami siłowni i basenów o pomocy finansowej.

16:02 Łódź

Sześć nowych przypadków koronawirusa wykryto w łódzkich placówkach edukacyjnych prowadzonych przez miejski samorząd - poinformował Urząd Miasta Łodzi. Trwają też badania w kilku domach pomocy społecznej, w których wykryto zakażenia.



Służby prasowe łódzkiego magistratu przekazały, że wśród sześciu kolejnych zakażonych SARS-CoV-2 w miejskich placówkach edukacyjnych jest dwoje uczniów i czworo pracowników szkół i przedszkoli. Dodatkowo 122 osoby, w tym czworo przedszkolaków, 111 uczniów i siedmioro pracowników skierowano na kwarantannę z powodu kontaktu z osobą zakażoną.

16:00 Hiszpania

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez oświadczył, że najbliższe miesiące będą trudne w związku z nasilaniem się epidemii.

Istnieje podejrzenie, że od początku epidemii w kraju koronawirusem zostało zakażonych już ok. 3 mln osób - dodał.

15:58 Felczerzy

Felczerzy będą mogli opiekować się pacjentami podejrzanymi o zakażenie lub zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 wynika projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.



Projekt rozporządzenia został przekazany w piątek do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nie był opiniowany ani konsultowany publicznie z uwagi na jego pilny charakter.

15:55 Warszawa

Od soboty lokale gastronomiczne nie będą mogły działać stacjonarnie, w związku z tym stołeczni restauratorzy zamierzają serwować dania na wynos. Nie ukrywają jednak, że obawiają się o przyszłość swoich lokali oraz branży gastronomicznej.



Mariusz Diakowski reprezentujący restaurację Stary Dom ocenił, że lokale gastronomiczne mogą być zamknięte dłużej niż ok. 2 tygodnie oraz wskazał, że liczy się z tym, że może to zająć kilka miesięcy.



Na razie robimy eksperymentalny tydzień sprzedawania dań na wynos oraz dostaw. Oczywiście mowa o takich potrawach, które nadają się do spakowania na wynos. Podczas pierwszego lockdownu nie mieliśmy tej opcji, teraz już jesteśmy na tę ewentualność przygotowani - wyjaśnił.

15:54 Wieczorem wystąpienie premiera

W piątek wieczorem na antenach TVP, Polsat i TVN24 zostanie nadane wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego ws. aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz nowych środków zapewniających bezpieczeństwo - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

15:52 Rumunia

W ciągu ostatniej doby w Rumunii infekcję koronawirusem wykryto u 5028 osób - poinformowały władze kraju. To kolejny największy dzienny bilans od początku epidemii. Przez niemal cały miniony tydzień dobowe liczby zakażeń w tym kraju przekraczały 4 tys. - pisze Reuters.



W liczącej 20 mln mieszkańców Rumunii od początku epidemii zakaziły się 201 032 osoby, a 6245 chorych na Covid-19 zmarło.

15:51 Opinia

Dzisiejsze restrykcje wprowadzone przez rząd w związku z rozwojem epidemii były spodziewane i oczekiwane. Powinny być wprowadzone nawet nieco szybciej - ocenił mikrobiolog dr Tomasz Wołkowicz z NIZP-PZH. Dodał, że np. szkoły stawały się swoistą centralą ognisk.



Jasne jest to, że gospodarka cierpi przy tego typu obostrzeniach. Zawsze trzeba się jednak zastanowić, jak dalece luźno można podejść do tematu chorowania i umierania ludzi w trakcie epidemii - podkreślił ekspert.

15:19 Włochy

Gubernatorzy dwóch włoskich regionów, Lombardii i Lacjum, przyznali, że panująca tam sytuacja w związku z pandemią jest krytyczna. W Lombardii już obowiązuje nocna godzina policyjna, a w stołecznym Lacjum wejdzie w życie o północy z piątku na sobotę.



Gubernator najbardziej dotkniętej przez epidemię Lombardii, Attilio Fontana, powiedział we włoskiej telewizji Sky Tg24: Proszę obywateli o gotowość do szanowania pewnych ograniczeń ich wolności i życia, które nie podobają się nikomu i które nie powinny być wprowadzane.



15:15 Szkocja

Od 2 listopada w Szkocji będzie obowiązywała pięciostopniowa skala restrykcji koronawirusowych - zapowiedziała szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon. Wprowadzane one będą w poszczególnych regionach, a nie w całym kraju jednocześnie.



Na poziomie pierwszym spotkania w pomieszczeniach zamkniętych zostaną ograniczone do sześciu osób z dwóch gospodarstw domowych.



Poziom drugi będzie wprowadzony w przypadku, gdy transmisja wirusa jest większa i wzrasta. Oznacza on ograniczenia w działalności gastronomiczno-hotelarskiej i zakaz wizyt domowych, czyli taką sytuację, jaka obecnie ma miejsce poza środkową Szkocją.



Restrykcje na poziomie trzecim będą odzwierciedlały te, które teraz obowiązują w środkowej Szkocji, gdzie większość sektora gastronomicznego jest zamknięta, ale w odróżnieniu od nich restauracje będą mogły być częściowo otwarte.



Poziom czwarty nie zostanie wprowadzony, jeśli nie będzie to absolutnie konieczne - zapewniła Sturgeon. Przewidziany on jest w sytuacji, gdyby liczba przypadków była na tyle duża, że groziłoby to niewydolnością służby zdrowia. Oznaczać on będzie zamknięcie sklepów, które nie sprzedają niezbędnych artykułów. Jednak nawet na tym najwyższym poziomie sześć osób z dwóch gospodarstw domowych mogłoby się spotykać na otwartej przestrzeni, nie byłoby ograniczeń w indywidualnych ćwiczeniach fizycznych na zewnątrz, a szkoły, zakłady przemysłowe i budowy mogłyby pozostać otwarte.

15:14 Kraków

Od poniedziałku cały szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie będzie funkcjonował jako covidowy. Trwa przekształcanie szpitala, zamykane są poradnie. Pilny komunikat o takiej decyzji wojewody placówka opublikowałą na swojej stronie internetowej.



15:13 Hiszpania

Rząd wspólnoty autonomicznej La Rioja na północy Hiszpanii ogłosił w wprowadzenie godziny policyjnej w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem. Podobne decyzje spodziewane są w Walencji i Melilli, a od północy w aglomeracji Madrytu zabronione będą spotkania nocą.



Jak poinformował odpowiedzialny za służbę zdrowia we władzach wspólnoty autonomicznej Madrytu Enrique Ruiz Escudero, zakaz obowiązujący w godz. 24-6 będzie dotyczył zarówno spotkań w miejscach publicznych, jak i prywatnych.



Zgodnie z uchwalonymi przepisami od godz. 23 żaden z lokali gastronomicznych w stołecznej aglomeracji nie będzie mógł przyjmować nowych gości, a po północy każda z tych placówek musi zostać zamknięta.

15:12 Włochy

Ponad stu włoskich naukowców zaapelowało w petycji do prezydenta Sergio Mattarelli i premiera Giuseppe Contego o podjęcie w ciągu dwóch-trzech dni "drastycznych kroków" w celu zahamowania rozwoju epidemii, by - jak podkreślili - uniknąć setek zgonów na dobę.



Według prognozy jednego z naukowców, dwukrotny wzrost zgonów obserwowany co tydzień może w krótkim czasie doprowadzić do tego, że codziennie znów, jak wiosną, umierać będzie 400-500 osób.

15:11 Dolnośląskie

W piątek na Dolnym Śląsku odnotowano 667 przypadków zakażeń koronawirusem - to rekordowy dzienny przyrost infekcji tym patogenem od początku epidemii. W dolnośląskich szpitala przebywa 690 chorych na Covid-19.

15:10 Badania

Wbrew wielu powszechnym opiniom - mniej istotny w podatności na zakażenie koronawirusem jest np. wskaźnik BMI (body mass index - wskaźnik masy ciała), a bardziej sfera psychiczna - uważa dr Michał Chudzik z I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który prowadzi badania ozdrowieńców pod kątem odległych powikłań Covid-19.



15:01 Siatkówka

U ośmiu siatkarek i jednego z trenerów zespołu obrończyń tytułu mistrzowskiego Grupy Azotów Chemika Police wyniki testów na koronawirusa dały wynik dodatni. Drużyna już w czwartek zawiesiła treningi.

15:00 Internet

Walka z pandemią powoduje, że oszuści mają o wiele możliwości dokonywania cyberataków, w tym na klientów banków. Bardzo istotna jest współpraca z organami ścigania - ocenili w piątek eksperci uczestniczący w konferencji odbywającej się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

14:58 Bułgaria

Od piątku w Bułgarii obowiązują nowe zasady funkcjonowania barów, dyskotek i lokali gastronomicznych, które dotąd mimo epidemii działały bez żadnych ograniczeń. Odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 2 metry, a lokale mogą być zapełnione tylko w połowie.



14:53 Nowe obostrzenia

Nie przewidujemy w najbliższych tygodniach dalszych obostrzeń - powiedział wicepremier Jarosław Gowin. Zaznaczył, że wprowadzone ostatnio ograniczenia działalności gospodarczej są adekwatną odpowiedzią na wzrost skali epidemii.



14:49 Szpital tymczasowy w Warszawie

300 łóżek z dostępem do tlenu i respiratorami - tak ma wyglądać drugi szpital tymczasowy w województwie Mazowieckim. Pierwszy przygotowywany jest na Stadionie Narodowym. Znamy wstępne ustalenia techniczne, dotyczące szpitala, który ma powstać w hali wystawienniczej EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego w Warszawie.

14:43 Indonezja

W Indonezji odnotowano w piątek 4369 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 118 zgonów w związku z Covid-19. Ogólny bilans infekcji wzrósł w kraju do 381 910, a ofiar śmiertelnych do 13 077. To najwięcej wśród państw Azji Południowo-Wschodniej.

14:42 Iran

W Iranie w ciągu ostatniej doby stwierdzono 6134 nowe infekcje SARS-CoV-2, a na Covid-19 zmarło 335 osób - poinformowało ministerstwo zdrowia. To największy dobowy przyrost zakażeń w kraju od początku epidemii.



Koronawirusem w Iranie zakaziło się w sumie 556 891 osób, spośród których 446 685 wyzdrowiało, a 31 985 zmarło - przekazała rzeczniczka ministerstwa zdrowia Sima Sadat Lari.



Dodała, że 2214 spośród nowo zdiagnozowanych osób zostało przyjętych do szpitali. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 4933 chorych z Covid-19.

14:41 Handel

W związku z objęciem całej Polski czerwoną strefą, w sklepach na terenie kraju obowiązują limity osób robiących zakupy i godziny dla seniorów powyżej 60 roku życia. Nadal obowiązują wymogi bezpieczeństwa sanitarnego: maseczki i dostęp do rękawiczek jednorazowych i płynów dezynfekcyjnych.



Chodzi m.in. o limity osób w placówkach handlowych w zależności od ich wielkości. Dla sklepów o powierzchni do 100 mkw. przewidziano 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m kw. powierzchni - 1 osoba na 15 mkw.



W sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach i w placówkach pocztowych nadal obowiązują godziny dla seniorów, zgodnie z którymi od 10.00 do 12.00 zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia.

14:40 Śląskie

Kompleks Uzdrowisko Ustroń w przyszłym tygodniu udostępni jeden ze swych budynków osobom, które łagodnie przechodzą infekcję wywołaną SARS-CoV-2. Do dyspozycji pacjentów zostanie przekazanych ok. 170 łóżek i personel - poinformowało Uzdrowisko Ustroń.

13:59 Polityka

Prezydent Andrzej Duda przybył na stadion w Warszawie, gdzie powstaje szpital tymczasowy do walki z epidemią Covid-19.



13:59 Kujawsko-Pomorskie

Skokowo rośnie w ostatnich dniach liczba zakażonych koronawirusem w woj. kujawsko-pomorskim.

W regionie stwierdzono 1207 kolejnych przypadków zakażeń, pojawiły się nowe ogniska — poinformował rzecznik wojewody Arian Mól. Piątkowy raport mówi o 21 zgonach chorych na Covid-19 w regionie.

13:57 Kraków

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski poinformował, że miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem i choć u niego test dał wynik ujemny udaje się na autokwarantannę i będzie pracował z domu. Czuje się na razie dobrze. Jestem cały czas z Wami -zapewnił mieszkańców.



13:56 Portugalia

Rząd Portugalii ogłosił, że w związku z rozwojem epidemii koronawirusa od 30 października wprowadzi w całym kraju zakaz opuszczania powiatów bez uzasadnionego powodu. Nowe przepisy uchwalono podczas czwartkowego posiedzenia rady ministrów.

13:54 Watykan

Z powodu pandemii w tym roku przez cały listopad można będzie uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych - ogłosił Watykan. Celem jest to, by uniknąć skupisk ludzi tam, gdzie jest to zabronione na mocy przepisów o walce z koronawirusem.



W dekrecie, wydanym na polecenie papieża Franciszka przez urząd Penitencjarii Apostolskiej, ogłoszono, że odpust dotyczy wizyt na cmentarzach i modlitw od uroczystości Wszystkich Świętych do 8 listopada. Chodzi o to, jak wyjaśniono, by zagwarantować bezpieczeństwo wiernym.

13:21 Sklepy

W najbliższy piątek ponad 1200 placówek sieci Biedronka będzie otwarta do 2:00 w nocy.



Łącznie ponad 2700 placówek sieci będzie w piątek funkcjonować w wydłużonych godzinach pracy, co najmniej do 23:30 lub dłużej.



13:20 Co pomaga w walce z koronawirusem?

Zdrowy styl życia ma duże znaczenie dla przebiegu Covid-19 i szybkości regeneracji u pacjentów, którzy przebyli infekcję - uważa dr Michał Chudzik z I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.



Prowadzone przez niego, unikatowe w skali światowej badania ozdrowieńców objęły do tej pory 250 osób - w związku z dynamicznym rozwojem pandemii co miesiąc dołącza do nich kolejnych 40-50 pacjentów.



Przyjmujemy, że jeśli od początku choroby minęły 4 tygodnie i pacjent wciąż zgłasza objawy, trzeba uznać, że są to tzw. późne następstwa Covid-19. W grupie ozdrowieńców, którzy doznali choroby o lekkim przebiegu i przechorowali ją w warunkach domowych, takie dolegliwości zgłasza ok. 10 proc. - podkreślił dr Chudzik.

13:18 Szwajcaria

W ciągu ostatniej doby w Szwajcarii zarejestrowano 6592 nowe przypadki koronawirusa, a na Covid-19 zmarło 10 osób - poinformował szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).



Łączna liczba infekcji koronawirusowych wykrytych w Szwajcarii od początku pandemii wzrosła do 103 323. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi w sumie 1876.

13:16 Śląskie

Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz jest zakażony koronawirusem - potwierdziło biuro prasowe regionalnej "S". Związkowiec ma dokuczliwe objawy choroby, nie było jednak potrzeby hospitalizacji.



Jak dotąd nie ma informacji o innych zakażeniach wśród pracowników Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, w którego katowickiej siedzibie pracuje kilkadziesiąt osób. Już od dłuższego czasu, w związku z sytuacją epidemiczną, duża część zatrudnionych tam osób pracuje zdalnie lub w systemie hybrydowym. W ostatnim czasie pracownicy zostali przetestowani pod kątem SARS-CoV-2.

13:13 Punkty wymazów na obecność wirusa

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że liczba punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2 systematycznie rośnie, aby w pełni zabezpieczyć potrzeby pacjentów.



Obecnie w Polsce działa 521 takich punktów. Tylko ciągu ostatniego tygodnia powstały 52 nowe punkty. Fundusz informuje, że w najbliższych dniach planowane jest uruchomienie kolejnych punktów, szczególnie w miejscach, gdzie występuje wzrost zachorowań.



13:10 Opinia

Obostrzenia muszą być silne, żeby mogły być krótkotrwałe — uważa prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. W jego ocenie powinno się przedstawicielom poszczególnych grup społecznych tłumaczyć, że wysoki poziom odpowiedzialności przez 2 tygodnie pozwoli na szybsze niwelowanie restrykcji.



13:08 Apel Episkopatu

Apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości - napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w apelu przed uroczystością Wszystkich Świętych.



Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę - dodał Przewodniczący KEP.

13:07 Pomorze

W piątek w woj. pomorskim zanotowano 741 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 - poinformował regionalny sanepid. Poza ogniskami rodzinnymi, pod kontrolą służb sanitarnych znajduje się 241 ognisk zakażeń związanych najczęściej z zakładami pracy, w tym szkołami.



13:01 Nowe obostrzenia

Rząd ogłosił, że od soboty wprowadza limit spotkań, zebrań i zgromadzeń publicznych do 5 osób. To kolejne działanie mające na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.



12:30 Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Rząd uruchamia specjalny program pomocy najstarszym w związku z epidemią koronawirusa.



12:24 Pomorskie

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich został skierowany na kwarantannę. Miał on bezpośredni kontakt z szefem pomorskiego sanepidu Tomaszem Augustyniakiem oraz dyrektorem Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Jerzym Karpińskim, u których w czwartek stwierdzono zakażenie koronawirusem.



12:24 Belgia

Ze względu na wzrost liczby zakażeń koronawirusem rząd Belgii wprowadził dodatkowe obostrzenia dotyczące kontaktów społecznych, zakazując kibicom udziału w meczach sportowych, ograniczając liczbę osób w miejscach kultury i zamykając parki rozrywki.



12:23 Czeka nas lockdown?

Jeśli wprowadzane od jutra obostrzenia nie zadziałają i nie nastąpi zahamowanie przyrostu zakażeń koronawirusem, to trzeba będzie dokonywać "głębszego zamknięcia poszczególnych dziedzin życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego" - zapowiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.



12:17 Obowiązek zakrywania ust i nosa

W ciągu ostatniej doby policjanci pouczyli w całym kraju ponad 540 osób, nałożyli mandaty na ponad 3650 osób, a w ponad 590 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu za niezakrywanie nosa i ust - przekazał rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.



12:15 Wszystkich Świętych

Decyzję dotyczącą funkcjonowania cmentarzy w dniu 1 listopada zostawiamy na przyszły tydzień, będziemy widzieli wówczas jak wygląda krzywa przyrostu zakażeń i wtedy decyzja o ewentualnych ograniczeniach zostanie ostatecznie podjęta - powiedział premier Mateusz Morawiecki.



12:14 Bardziej zaraźliwy, ale mniej śmiertelny

W tej chwili mamy do czynienia z odmianą wirusa, która łatwiej zakaża. W związku z tym wzrost zakażeń jest bardzo szybki, ale ta odmiana charakteryzuje się też mniejszą śmiertelnością - powiedział w piątek główny doradca premiera ds. walki z Covid-19 prof. Andrzej Horban.



12:12 Ustawa covidowa

Bardzo liczę, że Senat w trybie ekstraordynaryjnym przeproceduje ustawę w sprawie przeciwdziałania Covid-19, zdając sobie sprawę z powagi chwili - powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.



Minister powiedział, że "musimy wszyscy zdawać siebie sprawę, że infrastruktury nie da się rozbudowywać w nieskończoność - tu nawet nie chodzi o łóżka, tu nie chodzi o respiratory, chodzi przede wszystkim o kadrę".



Niedzielski przypominał, ze w czwartek Sejm uchwalił nowelizację niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem Covid-19.

12:11 Zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii

Dystans, dezynfekcja, daseczka, aplikacja Stop Covid i wietrzenie pomieszczeń - to według rządu najważniejsze zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pandemii koronawirusa.



/ Kancelaria premiera /

12:07 Sanatoria

Ograniczenia mające przeciwdziałać rozwojowi pandemii koronawirusa obejmą także sanatoria - zostaną one zamknięte po zakończeniu trwających obecnie turnusów - zapowiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.



To jest niezbędne, bo 70 procent osób przebywających w sanatoriach, to seniorzy powyżej 60. roku życia - powiedział premier na konferencji prasowej dotyczącej kolejnych ograniczeń.

12:06 Śląskie

14 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono minionej doby w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej, a dwa w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W kopalniach spółki Tauron Wydobycie liczba chorych wzrosła do 21. Na kwarantannie jest ponad 700 górników, głównie z PGG.

12:05 Małopolska

1558 nowych przypadków koronawirusa w Małopolsce potwierdziły badania laboratoryjne - wynika raportu służb sanitarnych. Najwięcej chorych ponownie jest w Krakowie. Zmarło kolejnych 18 osób.



12:00 Włochy

Włoski wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri wyraził opinię, że zbyt wiele osób poddaje się testowi na obecność koronawirusa. Widzę często nieuzasadnioną pogoń za testem- oświadczył w wywiadzie dla dziennika "La Stampa".



Sileri powiedział, że jeśli miało się bliski kontakt z osobą zakażoną, należy najpierw poddać się 10-dniowej kwarantannie, a dopiero potem zrobić test.



11:56 Wsparcie dla firm

W bardzo krótkim czasie, liczonym w godzinach i dniach zaprezentujemy program wsparcia dla branż dotkniętych obostrzeniami - poinformował premier Mateusz Morawiecki.



Premier dodał, że dzięki Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej, które zostały wdrożone wiosną, na kontach wielu firm są jeszcze pieniądze.



Szef rządu mówił, że rząd przygotowuje dodatkową pomoc dla około 31 form prowadzenia działalności.

11:54 Apel rządu

Seniorzy, zostańcie w domu. Nie jesteście pozostawieni sami sobie. Zależy nam na tym, żebyście państwo ten trudny czas przeżyli w zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa - przyznała Marlena Maląg minister rodziny i polityki społecznej.



11:50 Wsparcie dla seniorów

W ramach akcji Wspieraj Seniora uruchamiamy infolinię 22 505 11 11. Na infolinii konsultant zbierze od państwa informacje o potrzebach, które zostaną przekazane do OPS i do państwa domu trafi wolontariusz - poinformowała Marlena Maląg minister rodziny i polityki społecznej.



11:48 Minister zdrowia apeluje: Trzymajmy się obostrzeń

Najbardziej skutecznym narzędziem walki z pandemią jest nasza codzienna postawa oparta na stosowaniu zasad tych podstawowych, które mówią o dezynfekcji, zachowaniu dystansu i noszeniu maseczek - powiedział minister Adam Niedzielski.



11:44 Cel: Zwolnienie rozwoju pandemii

Teraz najważniejsze jest zwolnienie rozwoju pandemii. Musimy zrobić wszystko, używając tych obostrzeń, żeby spowolnić rozwój i przejść do trendu liniowego z wykładniczego. Obostrzenia nie działają od razu po wprowadzeniu tylko 10-14 dni po - zaznaczył szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.



11:42 Polska walczy z pandemią

Plan przedstawiony jako cel do realizacji, to żebyśmy dysponowali ok. 30 tys. łóżek na przełomie października i listopada, ale musimy wszyscy zdawać sobie sprawę, że infrastruktury nie da się rozbudowywać w nieskończoność, chodzi tu o kadrę - przyznał podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.



11:38 Nowe obostrzenia i restrykcje w walce z koronawirusem

Od soboty cała Polska jest jedną wielką strefą czerwoną. Na najbliższe dwa tygodnie zamknięte zostają lokale gastronomiczne. Dzieci od IV klasy w górę przechodzą na naukę zdalną aż do odwołania. To jedne z wielu nowych obostrzeń, które będą obowiązywały od jutra.



Wszystkie nowe obostrzenia opisaliśmy w artykule.



11:27 Ograniczenia dla dzieci i młodzieży

W godzinach 8:00-16:00 przemieszczanie się osób do 16 r.ż. jest możliwe tylko pod opieką dorosłego - przekazał premier.



11:23 Nowe obostrzenia

Rząd poinformował o nowych obostrzeniach, które będą obowiązywały od soboty, 24 października.



Nowe restrykcje / Kancelaria premiera /

11:22 Rząd zamyka restauracje, kawiarnie i puby

Surowe koronawirusowe restrykcje w gastronomii: restauracje, kawiarnie, bary i puby zostają czasowo zamknięte. O takiej decyzji poinformował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Jedzenie i picie będziemy mogli zamawiać wyłącznie na wynos.



11:20 Nauka zdalna w szkole podstawowej

Poznaliśmy decyzje rządu Mateusza Morawieckiego i sztabu kryzysowego ws. powrotu do szkół - również podstawowych - nauki zdalnej. Jak ogłosił premier na konferencji prasowej: od najbliższego poniedziałku do domów, na lekcje online, odesłane zostają wszystkie dzieci od czwartej do ósmej klasy szkoły podstawowej.



11:15 Duga fala koronawirusa

Dzisiaj zbliżamy się do 15 tys. zakażeń dziennie. II fala koronawirusa uderzyła w całą Europę z równą siłą. Liczba zajętych łóżek przekroczyła 10 tys. a dostępnych jest 18 tys. Cały czas ten bufor jest, ale nas bardzo niepokoi to tempo przyrostu - przyznał premier.



11:14 Konferencja premiera

Chcemy przedstawić, jak co tydzień, sytuację epidemiologiczną wraz z nowymi obostrzeniami i rygorami. Dzisiaj nastąpił kolejny spory przyrost - liczba zakażonych przekroczyła 13 tys., liczba zgonów jest duża i nasze działania muszą być znaczące - powiedział Mateusz Morawiecki.



11:13 Cała Polska od soboty w strefie czerwonej

Cała Polska od soboty będzie w strefie czerwonej - poinformował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.



/ Kancelaria premiera

11:10 Nowe obostrzenia

Covidowe obostrzenia wobec biznesu będą ograniczone do niezbędnego minimum - zapewnił wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Pracujemy nad mixem wsparcia dla dotkniętych branż - powiedział.



11:08 Oświęcim

Powiatowy szpital w Oświęcimiu przekształcił trzy oddziały wewnętrzne w leczące schorzenie Covid-19. W związku z tym wstrzymane zostały na nie przyjęcia pacjentów ze schorzeniami innymi niż SARS-CoV-2 - przekazał szpital.



Pacjenci dotąd hospitalizowani na oddziałach wewnętrznych dokończą leczenie w oświęcimskiej placówce. Starostwo oświęcimskie poinformował, że chorzy, którzy mieli trafić na internę, będą kierowani do szpitala w Chrzanowie.

11:03 Małopolska

Przez siedem w dni tygodniu mieszkańcy Skawiny będą mogli korzystać z nowego punktu poboru wymazów, który w piątek rozpoczął tam swoje funkcjonowanie. Badania wykonywane będą bez konieczności opuszczania swojego samochodu, a poddać im mogą się zarówno dorośli, jak i dzieci.



Punkt poboru wymazu czynny będzie codziennie, również w dni świąteczne, od godz. 7.30 do 12:00. Wyjątkiem będzie wtorek, kiedy badania wykonać będzie można w godzinach 16.00-20.00. Punkt zlokalizowany został on parkingu park&ride obok dworca "Biblioteka Skawina" przy ul. Sikorskiego 18.

11:02 Testy

W ciągu doby wykonano ponad 62,1 tys. testów na koronawirusa.



10:40 NOWE DANE

Mamy 13 632 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (2075), małopolskiego (1554), śląskiego (1305), kujawsko-pomorskiego (1207), wielkopolskiego (1050), podkarpackiego (852), łódzkiego (800), lubelskiego (743), pomorskiego (741), dolnośląskiego (667), świętokrzyskiego (639), zachodniopomorskiego (558), lubuskiego (449), opolskiego (401), warmińsko-mazurskiego (365), podlaskiego (226).

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, z powodu Covid-19 zmarło 16 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 137 osób. To razem aż 153 osoby.

Ogółem w Polsce koronawirusem zaraziło się już 228 318 osób. Zmarło 4 172 pacjentów.

10:15 Ministerstwo Zdrowia

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 10 788 chorych, u których potwierdzono zakażenie; 851 z nich podłączonych jest do respiratorów - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał równocześnie, że dysponuje łącznie 18 432 łózkami i 1 393 respiratorami z przeznaczeniem dla chorych na Covid-19.

Z danych MZ wynika, że od początku epidemii wyzdrowiały 105 092 osoby, u których potwierdzono zakażenie. W ciągu doby przybyło 2 888 ozdrowieńców.

Na kwarantannie przebywa 398 851 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 52 753 osób.





10:14 Czechy

Minister zdrowia Czech Roman Prymula odwiedził w czwartek wieczorem restaurację - poinformował w piątek portal dziennika "Blesk". Wychodząc z restauracji, która powinna być zamknięta, nie miał obowiązkowej maseczki.

W spotkaniu miał uczestniczyć szef klubu parlamentarnego ruchu ANO premiera Andreja Babisza, Roman Faltynek, który na antenie czeskiej telewizji przeprosił za swoje zachowanie.

Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa restauracje muszą być zamknięte od 14 października. Sam Prymula wielokrotnie wzywał ludzi do przestrzegania ograniczeń. Przedstawiciele partii opozycyjnych wezwali Prymulę do złożenia dymisji.

09:57 Nie będzie połączeń Lufthansy z Katowic do Frankfurtu

Nie będzie zimowych połączeń lotniczych z Pyrzowic do Frankfurtu. Po 7-miesięcznej przerwie loty na tej trasie miały być wznowione w niedzielę, ale Lufthansa postanowiła, że wznowienie połączeń nastąpi najwcześniej w marcu.

Powodem jest mniejsze zainteresowanie tymi przelotami, sytuacja epidemiologiczna w całej Europie oraz to, że od jutra Polska, ze względu na zachorowania będzie dla Niemców strefą ryzyka. To oznacza, że każdy z ewentualnych pasażerów przybywający do Niemiec musi mieć ważny, zrobiony 48 godzin przed przylotem test z negatywnym wyniki lub liczyć się z dwutygodniową kwarantanną.

09:16 Ukraina

Na Ukrainie trzecią dobę z rzędu odnotowano rekordową liczbę zakażeń koronawirusem. W czwartek potwierdzono 7517 infekcji, odnotowano 121 zgonów.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że lockdown na Ukrainie będzie wprowadzony przy 15 tys. zakażeń dziennie. W ubiegłym tygodniu rząd przedłużył obowiązywanie tzw. kwarantanny adaptacyjnej do końca roku.

08:59 Czechy

Dzienny przyrost nowych zakażeń koronawirusem w Czechach po raz drugi od początku epidemii przekroczył 14 tys. - poddało w piątek ministerstwo zdrowia.

08:34 Ekspert w Porannej rozmowie w RMF FM

"(Nowe obostrzenia) pomogą szpitalom, tym, którzy muszą trafić do szpitala, tym, którzy będą wymagali leczenia respiratorem. (...) Jeżeli wprowadzamy obostrzenia, efektów spodziewamy się najwcześniej po 3-4 tygodniach" - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM dr Agnieszka Szarowska, lekarz zakaźnik i pełnomocnik dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA ds. Covid-19.

Jak zaznaczyła: "Gdybyśmy wszystkie te obostrzenia wprowadzili w sierpniu, kiedy było najmniej zakażeń, (...) wtedy byłaby szansa na to, że nie byłoby tego gwałtownego wzrostu (zakażeń). (...) A teraz mamy piekło".

Podkreśliła, że skuteczność restrykcji zależy od ich powszechnego przestrzegania.





08:00 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano 54 366 przypadków zakażenia koronawirusem - podało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. To już piąty dzień z rzędu, kiedy liczba dobowych zakażeń utrzymuje się na poziomie poniżej 60 tys.

Ogółem od początku pandemii w Indiach zgłoszono 7 761 312 przypadków SARS-CoV-2.

Do tej pory w związku z Covid-19 zmarło 117 306 osób, w tym 690 w ciągu ostatniej doby.

07:35 Minister zdrowia dla "Rz"

Sytuacja jest bardzo poważna i wydaje mi się, że jest już przestrzeń na kolejne obostrzenia - bardziej drastyczne - które spowodują, że wyhamujemy - mówi w piątkowej "Rzeczpospolitej" minister zdrowia Adam Niedzielski. Musimy bronić wydolności systemu opieki zdrowotnej - dodaje.





07:12 Zdaniem eksperta

Najprawdopodobniej nie osiągnęliśmy jeszcze szczytu epidemii. Liczba przypadków raczej będzie rosła - podkreślił specjalista chorób zakaźnych prof. Miłosz Parczewski. Zaznaczył, że wzrost liczby zakażeń wydaje się trudny do powstrzymania.





07:08 Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym

W południe rozpoczną się szkolenia personelu medycznego, który na ochotnika zgłosił się do tymczasowego szpitala powstającego na Stadionie Narodowym w Warszawie. Swoją gotowość do pracy w tej nietypowej placówce zgłosiło prawie 1300 lekarzy, pielęgniarek i sanitariuszy.

W tej chwili na stadionie ekipy budowlane - w sumie kilkadziesiąt osób - pracują praktycznie non stop, przygotowując sale dla chorych, pomieszczenia techniczne i dla personelu. Trwa montaż śluz, instalacji elektrycznej i tlenowej. Stawiane są ścianki działowe. W pierwszym etapie ten szpital ma przyjąć 500 zakażonych. Docelowo ma być przystosowany do tysiąca miejsc.

06:47 Włochy

W Rzymie w weekendy wieczorem będą zamykane place, które są nazywane epicentrum nocnego życia towarzyskiego. Dostęp do miejsc, gromadzących zawsze tłumy ludzi zostanie zablokowany w piątek, gdy w całym regionie Lacjum zacznie obowiązywać godzina policyjna.

W związku z zaostrzeniem restrykcji, w reakcji na drugą falę pandemii nie będzie można wejść na zwykle zatłoczony piazza Trilussa na Zatybrzu, na Campo de Fiori, piazza Madonna de Monti oraz na kilka ulic uczęszczanych masowo przez klientów lokali. Obszar ten będzie patrolowany przez siły porządkowe.

06:25 Niemcy

Kolejna doba z rekordową liczbą nowych przypadków koronawirusa w Niemczech. Instytut im. Roberta Kocha poinformował o 11 242 przypadkach zarejestrowanych podczas ostatniej doby. Zmarło kolejnych 49 osób.

06:18 Lek na koronawirusa

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła remdesivir firmy Gilead Sciences jako lek na koronawirusa.





05:54 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował, że w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano 1124 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Potwierdzono 62 735 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Według amerykańskiej uczelni od wybuchu epidemii w USA zdiagnozowano łącznie 8 mln 386 634 przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 222 766.

Na całym świecie Covid-19 zaraziły się już 41 mln 524 733 osoby. Z powodu powikłań zmarło 1 mln 134 716.

05:36 Brazylia

Ministerstwo zdrowia Brazylii poinformowało o 33 862 potwierdzonych podczas ostatniej doby przypadkach zakażeń koronawirusem oraz 497 zgonach z powodu Covid-19.

Rząd planuje kupić szczepionkę na Covid-19 od koncernu farmaceutycznego AstraZeneca i produkować ją w centrum badań biomedycznych w Rio de Janeiro.

05:26 Włochy

W Lombardii jako pierwszym regionie Włoch zaczęła obowiązywać godzina policyjna. Od godz. 23 do 5 można poruszać się wyłącznie z powodów uzasadnionych pracą, zdrowiem i innymi pilnymi potrzebami.

Od poniedziałku szkoły średnie przechodzą na tryb zdalny.

Bary, restauracje, lodziarnie, cukiernie , pizzerie i wszelkie inne punkty gastronomiczne mogą być otwarte od 5.00 do 23.00. Tam, gdzie nie ma stolików - zgodnie z ogólnokrajowym dekretem rządu - jedzenie można sprzedawać do godziny 18.00. Od tej godziny zabroniona jest wszelka konsumpcja na otwartej przestrzeni publicznej.

05:12 Nowe ograniczenia

Przed południem rząd ma ogłosić nową listę ograniczeń. Lekcje w szkołach podstawowych dla klas IV-VIII będą zdalne. Uczniowie z klas I-III nadal będą się uczyć stacjonarnie.

Rząd zamierza wprowadzić ograniczenia w poruszaniu się osób powyżej 70. roku życia.

Zamknięte mają zostać restauracje, kawiarnie i puby. Zamawiać będzie można tylko jedzenie i picie na wynos.

W czynnych lokalach usługowych ma być rygorystyczne przestrzeganie zasad epidemicznych.

Parki i lasy pozostaną otwarte. Nie ma decyzji o zamknięciu cmentarzy.