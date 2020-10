Nowe obostrzenia, powrót nauki zdalnej do szkół podstawowych, cała Polska w strefie czerwonej - rząd Mateusza Morawieckiego ma dziś ogłosić serię decyzji w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. Konferencja premiera ma się odbyć o godz. 11. Wtedy też zapraszamy na transmisję na RMF24.pl.

W związku z gwałtownymi wzrostami liczby zakażeń koronawirusem w Polsce gabinet Mateusza Morawieckiego i rządowy sztab kryzysowy w czwartek debatowali nad nowymi obostrzeniami.

Premier początkowo miał ogłosić decyzję w czwartek po południu. Z powodu jednak przeciągających się prac parlamentarnych i głosowań w Sejmie, konferencję przełożono na piątek na godz. 11.

Jakie obostrzenia nas czekają?

Jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, nowe obostrzenia będą dotyczyły m.in. lekcji zdalnych w podstawówkach oraz zamknięcia barów oraz restauracji.

Wszystkie dzieci - od czwartej klasy w górę zostaną wysłane do domów na nauczanie zdalne. W szkołach pozostaną tylko dzieci z klas 1-3. Po staremu posyłać będzie można także dzieci do żłobków i przedszkoli.

Będzie zakaz wychodzenia na ulicę dzieci do 16. roku życia, chyba że będą pod opieką dorosłego. Ten zakaz będzie obowiązywał od 9:00 do 15:00. Chodzi o to, żeby dzieci rzeczywiście były w domach i się uczyły zdalnie.

Rząd zamierza wprowadzić zalecenie, by osoby powyżej 70. roku życia pozostawały w domach.

Zamknięte mają zostać restauracje, kawiarnie i puby. Zamawiać będzie można tylko jedzenie i picie na wynos. W czynnych lokalach usługowych ma być rygorystyczne przestrzeganie zasad epidemicznych.

Parki i lasy pozostaną otwarte. Nie ma decyzji o zamknięciu cmentarzy.

Cała Polska w strefie czerwonej?

W środę szef rządu zapowiedział, że na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego będzie rekomendował objęcie całej Polski strefą czerwoną, w której obowiązują najostrzejsze restrykcje.

Mamy taką liczbę powiatów czerwonych - około 317 - i 88 procent populacji (mieszka w strefie czerwonej - przyp. red.), że będę również rekomendował, abyśmy podjęli taką decyzję, żeby cała Polska od soboty była strefą czerwoną - oświadczył Mateusz Morawiecki na antenie Polsat News.