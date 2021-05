Nie jest wcale przesądzone, że w czerwcu będziemy "gwałtownie" znosić obostrzenia. Musimy pamiętać nadal o zachowywaniu dyscypliny sanitarnej - powiedział w środę w Józefowie premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki / Tomasz Gzell / PAP

Premier odnosząc się do najnowszych rozporządzeń znoszących pewne obostrzenia na stadionach i przywracające koncerty plenerowe zaznaczył, że nadal należy pamiętać o zachowaniu dyscypliny sanitarnej. Dodał, że obecnie w ministerstwach - zdrowia oraz kultury i sportu trwają prace nad uszczegółowieniem tych rozporządzeń.

Zdecydowaliśmy się na to (luzowanie - PAP), aczkolwiek robimy to w sposób ostrożny - zaznaczył. Dodał, będzie możliwość organizowania pewnych wydarzeń, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W Dzienniku Ustaw opublikowano we wtorek wieczorem rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jedno z nich stanowi, że ograniczenia liczby miejsc udostępnianych publiczności nie stosuje się do meczów kadry narodowej w piłce nożnej mężczyzn przeciwko: reprezentacji Federacji Rosyjskiej, rozgrywanego 1 czerwca 2021 r. we Wrocławiu oraz reprezentacji Republiki Islandii, rozgrywanego 8 czerwca 2021 roku w Poznaniu. Przesądza ono równocześnie, że podczas tych wydarzeń udostępnia się publiczności nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni.

Kolejne pozwala na organizację, od 4 czerwca, koncertów na otwartym powietrzu z udziałem publiczności do 250 osób, pod warunkiem zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami.

Premier zaznaczył jednak, że wcale nie jest przesądzone, że obostrzenia będą w czerwcu "gwałtownie" znoszone.

Równocześnie przytoczył przykład krajów w Europie: Szwecji, Litwy, Belgii, w których liczba zakażeń jest kilkukrotnie większa niż w Polsce i przy zbliżonym poziomie szczepień w tych społeczeństwach pojawiają się takie ogniska zakażeń. Premier określił to jako odbicie trzeciej fali w tych krajach. Zaapelował, by mając to wszystko na uwadze nie lekceważyć podstawowych zasad bezpieczeństwa - nosić maseczki w miejscach, gdzie są one wymagane i zachowywać dystans.