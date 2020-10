Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na konferencji prasowej, że jeśli dynamika wzrostu zakażeń się utrzyma, to w przyszły tydzień możemy wejść z 15-20 tys. nowymi przypadkami koronawirusa dziennie. Według dzisiejszych danych resortu przez ostatnią dobę zaraziło się 7482 osób, a 41 zmarło. Na Stadionie Narodowym powstaje szpital tymczasowy. Takie szpitale mają powstać we wszystkich województwach. Tymczasem połowa Polaków uważa, że działania rządu nie ograniczą rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Koronawirusem na świecie zakaziło się już ponad 40 mln ludzi. Wiele krajów wprowadza ponownie obostrzenia, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Najważniejsze informacje na temat epidemii koronawirusa w kraju i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

- 7482 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce . Z powodu Covid-19 zmarło ostatniej doby 5 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 36 osób.



- Od dziś szkoły ponadpodstawowe w strefie czerwonej będą uczyć wyłącznie zdalnie, zaś te w strefie żółtej pracować będą w systemie mieszanym: połowa uczniów będzie uczyć się zdalnie, a połowa stacjonarnie.



- Na Stadionie Narodowym powstaje szpital polowy. Kolejne takie mają powstać we wszystkich województwach, co zapowiedział minister zdrowia.

- Adam Niedzielski zapowiedział, że jeśli dynamika wzrostu zakażeń się utrzyma, to w przyszły tydzień możemy wejść z 15-20 tys. nowymi przypadkami koronawirusa dziennie.





- Koronawirusem na świecie zakaziło się już ponad 40 mln ludzi.

- Minister zdrowia Belgii: sytuacja pandemiczna w kraju najniebezpieczniejsza w Europie.

14:50 Łódź

W łódzkich placówkach oświatowych zanotowano 22 nowe przypadki zakażeń SARS-CoV-2. Kwarantannie poddano kolejnych 127 osób z miejskich szkół i przedszkoli - poinformowano biuro rzecznika prasowego prezydenta miasta.



Są 22 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez miejski samorząd - przekazały służby prasowe łódzkiego magistratu. Zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzono w poniedziałek u jednego przedszkolaka, 4 uczniów i 17 pracowników placówek edukacyjnych.



127 osób: 16 przedszkolaków, 94 uczniów, 17 pracowników jest na kwarantannie z powodu kontaktu z osobą zakażoną - poinformowało biuro prasowe prezydenta Łodzi.

14:49 Śląskie

Tradycyjna kwesta na komunalnym cmentarzu w Cieszynie w tym roku nie odbędzie się 1 listopada z powodu zagrożenia koronawirusem zarówno kwestujących, jak i darczyńców - poinformowała rzecznik cieszyńskiego samorządu Katarzyna Koczwara.



Decyzję podjęli organizatorzy kwesty - Stowarzyszenie Rotunda i Społeczny Komitet Renowacji Cmentarzy Cieszyńskich.

Decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa zarówno osób kwestujących, jak i darczyńców. Nie chcemy nikogo narażać. Mamy nadzieję, że do naszej tradycji powrócimy w przyszłym roku - powiedział Marian Dembiniok ze Stowarzyszenia Rotunda.



14:47 Branża weselna

Szefowie ministerstwa rozwoju, pracy i technologii rozmawiaku dziś z przedstawicielami branży weselnej. W planach są też konsultacje z branżą handlową i fitness oraz z właścicielami aquaparków i basenów.



14:45 Szkolnictwo

Priorytetem od pierwszych godzin w ministerstwie jest organizacja pracy szkół i uczelni w dobie walki z koronawirusem - oświadczył Przemysław Czarnek, który rano został powołany na szefa resortu edukacji i nauki.



Dziękuję za liczne gratulacje i deklaracje współpracy, ale także za przekazywane uwagi i obawy - napisał Czarnek na Twitterze. Oświadczył, że "absolutnym priorytetem od pierwszych godzin w ministerstwie jest organizacja pracy szkół i uczelni w dobie walki z koronawirusem".



14:43 Dolnośląskie

Trwa analiza lokalizacji, w których na Dolnym Śląsku mógłby powstać szpitala tymczasowy dla chorych na Covid-19. Decyzje w tej sprawie mają zapaść w najbliższym czasie - powiedziała rzeczniczka wojewody dolnośląskiego Aleksandra Osman.



W woj. dolnośląskim rozpatrywanych jest kilka lokalizacji dla tymczasowego szpitala dla chorych na Covid-19.



Nie zapadły jeszcze żadne decyzje w tej kwestia, ale trzeba się ich spodziewać wkrótce - powiedziała rzeczniczka wojewody dolnośląskiego Aleksandra Osman. Dodała, że szczegółowo analizowane są rozwiązania techniczne możliwe w konkretnych lokalizacjach.



Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej jednym z branych pod uwagę miejsc jest wrocławska Hala Stulecia.

14:38 Francja

W pierwszy weekend po wprowadzeniu w Paryżu i ośmiu innych miastach Francji godziny policyjnej była ona generalnie przestrzegana, a demonstracje przeciwko nowym obostrzeniom były nieliczne - poinformowały władze.



Paryż, Lille, Lyon, Marsylia - główne francuskie metropolie - opustoszały w miniony weekend po godz. 21. W mediach społecznościowych publikowane są zdjęcia opustoszałych ulic i pustych pojazdów transportu publicznego. W dziewięciu francuskich miastach, w których łącznie mieszka ok. 20 mln ludzi, godzina policyjna będzie obowiązywała co najmniej przez miesiąc, w godz. 21-6.



Nowe zasady zostały ogólnie dobrze przejęte podczas pierwszego weekendu ich obowiązywania, co jest bezprecedensowe w najnowszej historii Francji - komentują francuskie media.



Po godzinie 21 prawie nikogo nie było na ulicach miasta (...) paryżanie okazują szacunek dla nowych reguł - powiedział agencji AFP komisarz Patrick Caron z paryskiej prefektury policji.

14:36 Robert Lewandowski apeluje: Nośmy maseczki, bądźmy odpowiedzialni

13:48 Niedzielski: W przyszłym tygodniu możliwe 15-20 tys. zakażeń dziennie

Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej powiedział, że w przyszłym tygodniu możemy mieć 15-20 tys. zakażeń koronawirusem dziennie.

Resort przygotowuje się na wszystkie możliwe scenariusze, również te najgorsze, "które będą na przykład realizowały się w postaci 15 nawet tysięcy czy 20 tysięcy nowych zakażeń jeszcze w tym tygodniu".

Bo mamy co prawda przez weekend pewne obniżenie, bo dzisiejsza liczba zachorowań to jest 7500, ale przypominam, że tydzień temu to były cztery tysiące, więc ten wzrost, mimo obniżki weekendowej, nadal jest dynamiczny - dodał.

13:34 Prywatne lecznictwo musi się włączyć w walkę z koronawirusem

Prywatne lecznictwo musi się włączyć w walkę z koronawirusem, jest deklaracja współpracy; do środy wypracujemy listę szpitali prywatnych, które będą miały tzw. łóżka covidowe - oświadczył minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia mówił na konferencji prasowej, że rozmawiał z przedstawicielem firmy Lux Med i wiceprezesem Pracodawców RP, który odpowiada za obszar medyczny.

Doszliśmy do takiego porozumienia, czy do takiej konkluzji, że również prywatne lecznictwo musi się włączyć w walkę z covidem - relacjonował Niedzielski.

13:27 Szpitale tymczasowe w każdym mieście wojewódzkim

Premier Morawiecki wydał polecenie dotyczące przygotowania planów budowy szpitali tymczasowych w każdym mieście wojewódzkim; w pierwszej kolejności w województwach mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Premier Morawiecki wydał polecenie dotyczące przygotowania planów budowy szpitali tymczasowych w każdym mieście wojewódzkim - poinformował minister Niedzielski.

Podkreślał, że bardziej narażone na wzrost zakażeń są obecnie województwa mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie. To są miejsca, w których te projekty będą w pierwszej kolejności realizowane - podkreślił.

13:13 Kończą się łóżka w szpitalu wojewódzkim w Płocku

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (WSzZ) w Płocku na 59 łóżek przeznaczonych dla zakażonych koronawirusem zajętych jest 55, w tym wszystkie tego typu na oddziale intensywnej terapii. Pacjentów w podejrzeniem COVID-19 placówka hospitalizuje w izolatkach na innych oddziałach.

Sytuacja jest bardzo trudna - ocenił podczas telekonferencji dyrektor WSzZ Stanisław Kwiatkowski. Poinformował, że na 59 miejsc wyznaczonych tam wcześniej przez wojewodę mazowieckiego dla pacjentów z koronawirusem zajętych było w poniedziałek rano 55, w tym 24 na oddziale zakaźnym, 25 na płucnym i 6, czyli wszystkie dla chorych na COVID-19, na oddziale intensywnej terapii.

Niezależnie od łóżek dla pacjentów z koronawirusem, które przygotowaliśmy zgodnie z decyzją wojewody, mamy powydzielane izolatki na innych oddziałach, ponieważ inaczej nie dalibyśmy rady. Trafiają tam pacjenci, którzy szybko mogą objawić się jako covidowi - wyjaśnił dyrektor WSzZ. Dodał, że placówka nadal będzie starała się, w miarę możliwości, wydzielać takie izolatki na poszczególnych oddziałach.

13:01 Hiszpania

Rząd wspólnoty autonomicznej Kastylii i Leonu, na północnym zachodzie Hiszpanii, ogłosił w poniedziałek konieczność objęcia kordonem sanitarnym z powodu Covid-19 kolejnych dwóch miast tego regionu: liczącego 180 tys. mieszkańców Burgos oraz 33-tysięcznej Arandy de Duero. Restrykcje wejdą w życie od północy.



13:00 Austria

W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem maksymalna liczba uczestników profesjonalnych imprez publicznych w Austrii zostanie od piątku ograniczona do 1 tys. w przypadku organizowania ich w zamkniętym pomieszczeniu i 1,5 tys. jeśli odbywają się na wolnym powietrzu.

Informując o tym w poniedziałek austriacki kanclerz Sebastian Kurz zaznaczył, że dotyczy to zarówno ligowych meczów piłki nożnej, jak i przedstawień operowych. Na imprezach nie będzie wolno serwować jedzenia ani napojów, a nosy i usta widzów muszą pozostawać cały czas zasłonięte.

12:59 DANE ŚWIATOWE

Na całym świecie koronawirusem SARS-CoV-2 zakażonych zostało ponad 40 mln osób - wynika z danych zaprezentowanych przez amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (JHU). Na Covid-19 zmarło ponad 1,1 mln chorych.

Ponad połowę wszystkich infekcji zdiagnozowano w trzech państwach: USA, Indiach i Brazylii.

12:54 Belgia

Minister zdrowia Belgii Frank Vandenbroucke ostrzegł, że sytuacja pandemiczna w kraju, zwłaszcza w Walonii i w Brukseli, jest najbardziej niebezpieczna w Europie. "Jesteśmy naprawdę blisko tsunami" - powiedział szef resortu zdrowia.

Według danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w całej Belgii przez ostatnie 14 dni odnotowywano średnio w ciągu doby około 700 zakażeń SARS-CoV-2 na 100 tys. mieszkańców. Gorsza sytuacja jest tylko w Czechach, gdzie było średnio 830 przypadków.

12:49 Zakupy "choimików" w Niemczech

W związku z sytuacją epidemiczną w Niemczech w tamtejszych mediach społecznościowych zaroiło się w weekend od zdjęć opatrzonych hasztagiem #papiertoaletowy, na których widać puste półki sklepowe - informuje dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Podobnie jak wiosną, gdy w kraju rozpoczynała się pierwsza fala epidemii koronawirusa, klienci znowu kupują w większych ilościach niż zwykle, zwłaszcza papier toaletowy, makarony i konserwy.

W sobotę rozpoczęły się pierwsze zwiększone zakupy środków higienicznych w supermarketach i drogeriach, w niedzielę ludzie stali w kolejkach przed drogeriami na dworcach.

Zakupy "chomików", jak niemiecka prasa nazywa klientów zaopatrujących się na zapas, jeszcze nie są powszechnym zjawiskiem.

12:35 Koronawirus w kopalniach

30 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono podczas minionego weekendu w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej (PGG), a osiem w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Na kwarantannie jest w sumie prawie pół tysiąca górników, w większości z PGG.



12:00 Wyrok ws. mszy w trakcie epidemii

Proboszcz z parafii w Tarnogórze został uniewinniony od zarzutu dotyczącego zbyt dużej liczby osób przebywających jednocześnie na mszy w maju tego roku. Z wnioskiem o jego ukaranie duchownego wystąpiła do sądu policja.





12:21 Małopolska

Niemal co szósty stwierdzony dzisiaj przypadek Covid-19 w naszym kraju pochodzi z województwa małopolskiego. Na 7482 zachorowania 1204 wykryto właśnie w tym regionie.

Największe ognisko Covid-19 pojawiło się w Domu Pomocy Społecznej w Miechowie, gdzie zachorowało kolejne 41 osób. Wciąż dużo zakażeń jest w szpitalach i placówkach służby zdrowia - dzisiaj to 32 przypadki, a czego osiem pochodzi z Olkusza i 5 z Myślenic. Ale olbrzymia większość, bo aż 1071 z 1204 nowych zachorowań to tak zwane przypadki rozproszone - wszystkie jakie stwierdzono dzisiaj w Krakowie i powiecie krakowskim, gdzie jest najwięcej zakażeń.

12:08 Szpitale tymczasowe - ustalenia RMF FM

Szpitale tymczasowe - tak jak ten budowany na Stadionie Narodowym - mają powstać w każdym województwie, w samej Warszawie będą dwie takie placówki. To najnowsze ustalenia reporterów RMF FM.

Konkretne lokalizację - hale sportowe lub centra kongresowe - rozpatrywane są już w Krakowie, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu. Tam budowa szpitali covidowych jest już przesądzona.

Więcej na ten temat przeczytacie <<< TUTAJ >>>

11:57 Szef MON na kwarantannie

Służby sanitarne skierowały na kwarantannę szefa MON Mariusza Błaszczaka po tym, gdy w niedzielę stwierdzono koronawirusa u osoby, z którą miał kontakt.

"Nie mam żadnych objawów choroby" - napisał minister na Twitterze.

Na początku października szef MON również przebywał na kwarantannie, po tym, gdy miał kontakt z gen. Jarosławem Gromadzińskim, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem.

11:55 Słowacja

860 z 5025 testów na koronawirusa wykonanych w niedzielę na Słowacji dało wynik pozytywny. To najwyższy niedzielny bilans zakażeń. Dotychczas rekord dla tego dnia - 504 infekcji - padł przed tygodniem. W niedzielę przybyły cztery zgony na Covid-19. Łącznie na Słowacji zmarło dotąd 92 osób.

Media poinformowały, że minister spraw zagranicznych Ivan Korczok jest w kwarantannie w związku z udziałem w spotkaniu szefów MSZ państw Unii Europejskiej w Luksemburgu w zeszły poniedziałek. Szefowie dyplomacji Belgii i Austrii mieli po tym posiedzeniu pozytywne wyniki testów na obecność SARS-CoV-2.

11:51 Izrael

Leczony w izraelskim szpitalu chory na Covid-19 główny negocjator Palestyńczyków, a równocześnie sekretarz generalny Organizacji Wyzwolenia Palestyny Saib Erekat został w poniedziałek podłączony do respiratora z powodu pogorszenia stanu zdrowia.

Erekat jest jednym z najważniejszych doradców prezydenta Palestyny Mahmuda Abbasa, sprawował także wysokie funkcje przy boku jego poprzednika - Jasera Arafata. Polityk jest jednym z najbardziej znanych przywódców palestyńskich na świecie i od dekad uczestniczy w negocjacjach pokojowych z Izraelem.

11:23 Koronawirus na mrożonkach

Chińskie Centrum Kontroli Chorób poinformowało, że na niektórych opakowaniach mrożonek po raz pierwszy wykryto żywe koronawirusy, które ewentualnie mogą wywoływać zakażenie.

Według Reutersa jest to pierwsze takie odkrycie na świecie. Sugeruje ono, że koronawirusy wraz z opakowaniami mrożonej żywności mogą być przenoszone w inne miejsca. Ryzyko dla konsumentów, jeśli w ogóle występuje, jest jednak minimalne. Nieco bardziej mogą być zagrożeni pracownicy zajmujący się przeładunkiem i transportem mrożonek. Ale to też jest wciąż jedynie w sferze podejrzeń.





11:14 Małopolska

1204 nowe zakażenia koronawirusem minionej doby odnotowano w Małopolsce, w tym najwięcej - bo 490 - w Krakowie. Wyzdrowiały 514 osoby, zmarło - osiem, w wieku od 62 do 92 lat - wynika z poniedziałkowych informacji biura prasowego wojewody.

11:12 Kolejne szpitale tymczasowe

Poznań, Kraków, czy Gdańsk - to według nieoficjalnych informacji RMF FM - kolejne, potencje lokalizacje szpitali polowych, które mogą powstać w Polsce w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną. Tymczasowy szpital powstaje już na Stadionie Narodowym w Warszawie.

W Gdańsku pod uwagę brana jest między innymi jedna z hal Amber Expo, obiektu Międzynarodowych Targów Gdańskich. Wstępne założenia mówią o ustawieniu w niej około 100 łóżek.

10:42 NOWE DANE

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7482 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem z województw: małopolskiego (1201), mazowieckiego (849), śląskiego (685), łódzkiego (679), lubelskiego (526), pomorskiego (481), kujawsko-pomorskiego (473), podkarpackiego (458), wielkopolskiego (423), dolnośląskiego (406), opolskiego (348), podlaskiego (283), zachodniopomorskiego (217), warmińsko-mazurskiego (190), świętokrzyskiego (170) i lubuskiego (93).

Z powodu Covid-19 zmarło ostatniej doby 5 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 36 osób. To razem daje 41 osób.





10:34 Rosja

W Rosji dobowy przyrost zakażeń koronawirusem wyniósł 15 982, znów osiągając rekordowo wysoki poziom - poinformował w poniedziałek sztab ds. walki z pandemią. Ogólna liczba zakażeń wynosi teraz 1 415 316. Zmarło od niedzieli 179 pacjentów z Covid-19.

Tym samym, łączna liczba przypadków śmiertelnych wynosi teraz w Rosji 24 366.

Próg 15 tysięcy zachorowań w ciągu jednej doby przekroczony został już trzeci raz w ostatnich tygodniach. Wiosną wskaźnik ten nie przekraczał 12 tysięcy.

10:25 Ministerstwo Zdrowia

Z danych MZ wynika, że od początku epidemii wyzdrowiało 94 tys. 14 osób, u których potwierdzono zakażenie, wobec 92 651 osób w niedzielę, czyli w ciągu doby przybyło 1363 ozdrowieńców.

Na kwarantannie przebywa 304 tys. 567 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 46 tys. 864 osoby.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 8375 osób - 672 z nich są pod respiratorami.

09:49 Szpital na Stadionie Narodowym - kto tam będzie pracował?

Na Stadionie Narodowym w Warszawie powstaje tymczasowy szpital z 500 łóżkami dla pacjentów zakażonych koronawirusem - i możliwością rozbudowy do tysiąca miejsc. Obiekt na Narodowym nie będzie jedynym takim w kraju: w najbliższym czasie podobne szpitale mają organizować również wojewodowie w innych regionach.







09:43 Ekspert w RMF FM

"Mamy znaczą grupę chorych, których do tej pory nie dotyczyły żadne udokumentowane choroby. Mamy co raz więcej takich osób jak ratownicy górscy, ludzie uprawiający ultramaratony" - mówi dr Wojciech Serednicki, konsultant wojewody małopolskiego ds. intensywnej terapii. W rozmowie z RMF FM przyznaje, że choć polski system ochrony zdrowia jest profesjonalny, to wszyscy są też bardzo zmęczeni i bardzo napięci. Pytany o to, czy na Tauron Arenie w Krakowie powstanie szpital polowy, dr Serednicki odpowiada, że decyzja należy do wojewody, ale "musimy przygotować się na scenariusze najbardziej pesymistyczne". Podkreśla, jak ważne jest, by społeczeństwo zdało sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie ze sobą epidemia koronawirusa. "Żadna metoda lockdownu w bogatych krajach nie okazała się być metodą zdecydowanie lepszą. Każda ma swoje plusy i minusy. Jako lekarz chciałbym, żeby wszyscy siedzieli w domach, ale to nie jest możliwe" - przyznał.





09:25 Ukraina

Liczba wykrytych od początku pandemii zakażeń koronawirusem na Ukrainie przekroczyła 300 tys. W niedzielę potwierdzono 4766 infekcji, 66 chorych na Covid-19 zmarło.

W sobotę zmarł 8-letni chłopiec zakażony koronawirusem. Trafił do szpitala w obwodzie iwano-frankowskim w ciężkim stanie z zapaleniem płuc w czwartek wieczorem. Portal Ukraińska Prawda zwraca uwagę, że to już czwarty zgon na Ukrainie osoby niepełnoletniej zakażonej koronawirusem.

09:10 Czechy

5059 potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 odnotowano w niedzielę w Czechach. To o około 3600 mniej niż w sobotę. Dane ministerstwa wskazują, że liczba aktywnych obecnie infekcji przekroczyła 100 tys. U większości zakażonych infekcja ma łagodny przebieg, ale rośnie liczba hospitalizowanych z Covid-19.

W Czechach w związku z tempem szerzenia się SARS-CoV-2 obowiązuje stan wyjątkowy i liczne ograniczenia. Wszystkie szkoły od podstawowych po wyższe przeszły na naukę zdalną. Restauracje, bary i kluby są nieczynne. Nie wolno organizować imprez kulturalnych i sportowych. Od poniedziałku w ślubach i pogrzebach może uczestniczyć maksymalnie 30 osób.

08:59 Nowy minister edukacji

Prezydent Andrzej Duda powołał Przemysława Czarnka na ministra edukacji i nauki. Pierwotnie Czarnek miał odebrać nominację, podobnie jak pozostali nowi ministrowie, 5 października, jednak wcześniej tego dnia poinformował, że ma dodatni wynik testu na obecność koronawirusa.



08:30 Ekspert w RMF FM

"Jeżeli chodzi o poziom (zakażeń koronawirusem), który nam grozi, to zależy to od zachowania społeczeństwa" - podkreślał w Porannej rozmowie w RMF FM wirusolog prof. Włodzimierz Gut. "Powiem tu krótko. Dlaczego było dobrze? Było dobrze, ponieważ użycie masek sięgało ponad 70 procent (...). I tzw. dystans społeczny został zredukowany o 60 procent. Najkorzystniej było dokładnie 13 kwietnia - potem zaczęło nam wszystko rosnąć, w związku z czym doszliśmy do poziomu bardzo ryzykownego, gdzie jeden zakażony przypada na mniej więcej 500 osób. A z tyloma się dziennie spotykamy" - stwierdził ekspert.





08:17 Szpital polowy na Stadionie Narodowym

Rzecznik rządu Piotr Müller potwierdził w TVP Info powstanie szpitala polowego na Stadionie Narodowym. Koordynacją działań ma się zająć szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To będzie, jak zaznaczył Müller, około 500 miejsc "z możliwą tlenoterapią również na miejscu, aby zabezpieczyć potrzeby dla osób, które będą potrzebować hospitalizacji".

07:12 Włochy

"Halloween to idiotyzm", "podczas gdy my liczymy łóżka w szpitalach dla chorych na Covid-19, są kretyni, którzy szykują się do obchodów"- tak szef władz włoskiego regionu Kampania Vincenzo De Luca wytłumaczył swą decyzję o zakazie zabaw w nocy 31 października.







07:01 Mazowsze

Około 30 pracowników szkoły podstawowej w Wieniawie w pow. przysuskim (Mazowieckie) jest zarażonych koronawirusem. Z tego powodu od poniedziałku zajęcia szkolne będą prowadzone zdalnie.

Przypadki koronawirusa potwierdzono także m.in. wśród pracowników Urzędu Gminy w Wieniawie, w Gminnym Centrum Kultury i Sportu oraz w miejscowej parafii i przedszkolu.

06:28 Rzmowy ws. zamkniętych siłowni i basenów

Szef MRPiT Jarosław Gowin oraz wiceminister tego resortu Olga Semeniuk wezmą dziś udział w konsultacjach nie tylko z branżą fitness i weselną, ale również handlową.

Od soboty weszły w życie nowe obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. W związku z tym zawieszona została działalność basenów, aquaparków i siłowni.

06:26 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 4325 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 12 kolejnych zgonów.

W ostatnich tygodniach w Niemczech liczba infekcji gwałtownie rośnie. W tej sytuacji władze zdecydowały się wprowadzić nowe restrykcje, które mają powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Obostrzenia dotyczą miast i regionów, gdzie nowych infekcji jest najwięcej.

06:18 Słowacja

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w niedzielę rząd Słowacji podjął decyzję o przeprowadzeniu w kraju powszechnych testów na obecność SARS-CoV-2. Operację "Wspólna Odpowiedzialność" przeprowadzi wojsko. Nie rozstrzygnięto, czy badania będą obowiązkowe.



06:00 Sondaż dla RMF FM i "DGP"

50 proc. Polaków uważa, że działania rządu nie ograniczą rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". W sukces gabinetu Mateusza Morawieckiego w walce z koronawirusem wierzą przede wszystkim wyborcy Zjednoczonej Prawicy - większość zwolenników partii opozycyjnych jest przeciwnego zdania.





05:37 Włochy

Przy stole w restauracji nie może siedzieć więcej niż sześć osób, siłownie mają tydzień na wprowadzenie kroków bezpieczeństwa sanitarnego - to postanowienia z nowego dekretu rządu Włoch, przedstawionego w niedzielę wieczorem przez premiera Giuseppe Contego. "Sytuacja jest krytyczna, ale rząd jest" - mówił Conte na konferencji prasowej w Rzymie i apelował do obywateli o przestrzeganie reguł.





05:30 Chasydzkie wesele

Władze Nowego Jorku udaremniły urządzenie na Brooklynie wesela, na które miało przybyć około 10 tys. gości. Urzędnicy ostrzegli, że narusza to wydane z powodu Covid-19 przepisy o zgromadzeniach.

05:28 USA

W ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano 57 519 nowych przypadków zakażenia Covid-19 i 711 kolejnych zgonów - poinformował Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Według danych amerykańskiej uczelni od wybuchu pandemii zdiagnozowano w całym kraju 8 142 913 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło łącznie 219 676 osób.

05:25 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 10 982 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 230 kolejnych zgonów.

Łączna liczba przypadków śmiertelnych od początku pandemii wzrosła do 153 905 a osób zainfekowanych do 5 235 344.

05:15 Szpital polowy na Stadionie Narodowym

Na Stadionie Narodowym w Warszawie powstaje szpital polowy - ustaliła Wirtualna Polska. Pierwsze prace ruszyły już w sobotę. Bierze w nich udział wojsko. Szpital ma mieć początkowo 500 łóżek, a docelowo ich liczba ma być jeszcze większa.





05:10 Szkoły i zasady nauki

Większość uczniów liceów i techników zostaje od poniedziałku w domach: w ramach walki z pandemią koronawirusa zmieniają się zasady pracy szkół średnich i wyższych. Od poniedziałku szkoły ponadpodstawowe w strefie czerwonej będą uczyć wyłącznie zdalnie, zaś te w strefie żółtej pracować będą w systemie mieszanym: połowa uczniów będzie uczyć się zdalnie, a połowa stacjonarnie.