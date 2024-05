Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Porozmawiamy z nim m.in. o tym, czego mogły dowiedzieć się obce służby od sędziego Tomasza Szmydta, który uciekł na Białoruś.

Jacek Siewiera / Piotr Szydłowski / RMF FM

Jacka Siewierę zapytamy też, czy sędziowie, którzy mają dostęp do informacji tajnych, powinni być wcześniej sprawdzani.

Postaramy się również uzyskać odpowiedź na pytanie, kto w przypadku sędziego Tomasza Szmydta zawinił i czy w tym kontekście tzw. afera hejterska nie nabiera szerszego kontekstu.

