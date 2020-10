Samorządy lekarskie i pielęgniarskie dostaną siedem dni na wskazanie osób, które można skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii. Między innymi takie zapisy znajdują się w projekcie Prawa i Sprawiedliwości nad którym jutro, na specjalnym posiedzeniu ma pracować Sejm.

Projekt ma na celu m.in. objęcie penalizacją nieprzestrzegania zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków zawartych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, także osoby zdrowe.





Uczelnie wytypują studentów

Duża część ustawy dotyczy delegowania lekarzy i pielęgniarek do pracy przy zwalczaniu epidemii. Samorządy dostaną 7 dni od wejścia ustawy w życie na przygotowanie listy wszystkich lekarzy i pielęgniarek, które można skierować do pracy.

To samo dotyczy studentów medycyny, doktorantów oraz wszystkich osób z wykształceniem medycznym. Ich listę mają przygotować rektorzy uczelni medycznych.

Projekt partii rządzącej zawiera wyłączenie odpowiedzialności karnej za nieumyślne błędy lekarskie popełnione podczas leczenia chorych na Covid-19.

Zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu w czasie epidemii "powinno następować wyłączenie odpowiedzialności karnej za określone czyny, popełniane przez osoby wykonujące zawód medyczny, gdy działania lecznicze są podejmowane w celu zwalczania epidemii COVID - 19 (np. w sytuacji realizacji świadczeń przez osoby, które w warunkach nieepidemicznych nie udzielałyby tych świadczeń - vide udzielanie świadczeń przez lekarzy w trakcie specjalizacji, czy lekarzy specjalistów w innych niż posiadana przez nich specjalizacja)".



Natomiast, jeśli osoba wykonująca zawód medyczny doprowadzi do śmierci pacjenta lub do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, "naruszy czynność narządu ciała lub doprowadzi do rozstroju zdrowia lub też narazi człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu" w wyniku rażącego nadużycia uprawnień lub rażącego niedopełniania obowiązków, to będzie podlegała odpowiedzialności karnej.

Zmiana ws. maseczek

Do ustawy o zwalczaniu epidemii jako formę stosownych środków dopisano nakaz zakrywania ust i nosa, co ma zakończyć interpretacje, że obecne obostrzenia wprowadzane rozporządzeniem rządu są bezprawne.

Ustawa zezwala też na wykorzystanie straży miejskich do kontrolowania czy nosimy maseczki - straż miejska decyzją wojewody będzie mogła wykonywać polecenia komendanta wojewódzkiego policji.

Mandaty za wykroczenia związane z epidemią - czyli np. za złamanie kwarantanny czy brak maseczki oraz wszystkie kary będą zasilały budżet NFZ.

Jutro posiedzenie Sejmu

Dziś po południu projekt ustawy zdrowotnej, zwany też ustawą "o dobrym Samarytaninie" wpłynął do Sejmu.



W porządku obrad Sejm, które ma się rozpocząć we wtorek o godz. 10 jest informacja premiera Mateusza Morawieckiego na temat stanu przygotowań państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 i wirusem grypy. W porządku jest też wybór Rzecznika Praw Obywatelskich.