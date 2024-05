Gościem Tomasza Weryńskiego w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy z nim m.in. o zamieszaniu wokół sędziego Tomasza Szmydta, który uciekł na Białoruś, a w przeszłości miał dostęp do ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa.

Z Adamem Bielanem porozmawiamy możliwych konsekwencjach przejścia na białoruską stronę sędziego Tomasza Szmydta. Czy wiemy, do jakich informacji dotarł sędzia-dezerter? Czy Prawo i Sprawiedliwość ponosi odpowiedzialność za wywindowanie go na tak wysokie stanowisko? Czy służby specjalne za rządów Zjednoczonej Prawicy przeżyły regres?

Europosła Prawa i Sprawiedliwości zapytamy również o kwestie poruszane podczas wtorkowego przesłuchania przed sejmową komisją ds. wyborów kopertowych, a także o spięcia z politykami obozu rządzącego, którzy przewodniczą tejże komisji.

