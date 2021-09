Hackathon, czyli unikatowe wydarzenie, które połączy rywalizację specjalistów IT z medycyną. Dzięki niemu może powstać innowacyjne narzędzie do walki z Covid-19. Hackathon „Hack4Med” po raz pierwszy w historii organizowany jest przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie wraz z firmą Codete.

/ Szpital Uniwersytecki w Krakowie /

Nazwa hackathon powstała z połączenia dwóch słów oznaczających hakowanie i maraton. Kryje się za nią wydarzenie, podczas którego programiści i inne osoby związane z rozwojem oprogramowania – w krótkim czasie, najczęściej podczas 24-godzin – stają w szranki, by zaproponować jak najlepsze rozwiązanie przedstawionego problemu.

Programiści pomogą w walce z Covid-19

Organizowany przez Szpital Uniwersytecki „Hack4Med” to pionierski w Polsce i jeden z pierwszych w Europie hackathon, który umożliwi uczestnikom pracę koncepcyjną na realnych, zanonimizowanych danych medycznych pacjenta. Celem pierwszej edycji będzie stworzenie innowacyjnego narzędzia, które pozwoli na automatyzację predykcji ryzyka Covid-19. Będzie to tzw. „kalkulator ryzyka covidowego”, który ma stanowić realne wsparcie dla personelu medycznego.



Dajemy uczestnikom możliwość zapisania się w historii nie tylko programowania, ale i medycyny, poprzez stworzenie innowacyjnego rozwiązania, które będzie mogło zostać realnie wykorzystane w walce z Covid-19 w Szpitalu Uniwersyteckim. Dzięki wypracowanej przez nich nowoczesnej technologii lekarze będą mogli ocenić ryzyko związane z przebiegiem choroby u swoich pacjentów, a dzięki temu być może zapobiec jej katastrofalnym skutkom – podkreśla Marcin Jędrychowski, Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Jak wygląda rywalizacja?

Na uczestników rywalizacji czekają trzy zadania z łączną pulą nagród 100 tysięcy złotych. Wydarzenie jest bezpłatne, a proces rekrutacyjny otwarty dla wszystkich związanych z branżą IT. Do finału konkursu zakwalifikuje się 25 najlepszych zespołów - w sumie ponad 120 wysokiej klasy specjalistów od przetwarzaniach danych, IT, analityków oraz programistów. Wśród jury i mentorów konkursu zasiadają specjaliści w dziedzinach programowania, data science i sztucznej inteligencji oraz przedstawiciele Szpitala Uniwersyteckiego z zakresu różnych specjalizacji medycznych, którzy na co dzień pracują z pacjentami chorującymi na Covid-19.

Kiedy się odbędzie krakowski hackathon?

„Hack4Med” odbędzie się w weekend 16 - 17 października 2021 r. w Krakowie, w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ulicy Jakubowskiego 2. Osoby zainteresowane przystąpieniem do rywalizacji w Hackathonie „Hack4Med” muszą się wcześniej zarejestrować na stronie internetowej LINK DO REJESTRACJI