Wśród redemptorystów jest 43 chorych na COVID-19 w 6 wspólnotach, z tego 31 w Tuchowie, gdzie jest dom zakonny i seminarium. Na wyniki testów czeka tam jeszcze czterech – podał rzecznik prasowy Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Mariusz Mazurkiewicz.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Chore są także 3 osoby świeckie z Tuchowa. Wszyscy oni są w stanie lekkim lub umiarkowanym - podał zakonnik.

W sumie wśród redemptorystów jest 43 chorych w 6 wspólnotach: w Braniewie, Bardzie, Kościelisku, Tuchowie, Warszawie przy ul. Pieszej i we Wrocławiu. Wspólnota w Krakowie pozostaje w kwarantannie bez żadnych objawów, a w Lubaszowej k. Tuchowa na samoizolacji, także bez objawów.



Z 43 chorych zakonników na obserwacji w szpitalu jest trzech - z racji wieku, współistniejących chorób (dwóch) lub utrzymujących się objawów (jeden).



W samym Tuchowie, gdzie jest dom zakonny i seminarium, jest 31 redemptorystów, którzy mają potwierdzony COVID-19. Na wyniki testów czeka jeszcze czterech.



Ze względu na bezpieczeństwo wiernych pozostają zamknięte obsługiwane przez redemptorystów 4 kościoły: w Bardzie, Lubaszowej, Tuchowie i w Warszawie przy ul. Pieszej.



Pozostałe ośrodki duszpasterskie są według zaleceń służb otwarte i po dezynfekcji obsługiwane przez innych kapłanów lub przez tych redemptorystów, którzy nie mieli kontaktu z chorymi lub pozostającymi w izolacji. 11 czerwca po odkażeniu zostanie otwarty kościół w Lubaszowej - poinformował o. Mazurkiewicz.



Dodał, że "służby sanitarne wyznaczają, kiedy i kto ma poddać się testom na obecność koronawirusa i określają długość trwania kwarantanny".



Zaapelował do wiernych z prowadzonych przez zgromadzenie kościołów, którzy podejrzewają u siebie, że mogło dojść do zakażenia, o kontakt z lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną, która określi następne kroki.



Mamy świadomość, że sam fakt pojawienia się choroby w naszych domach sprawia, że wielu żywi głębokie obawy o zdrowie swoje i bliskich. Ubolewamy i przepraszamy wszystkich, którzy w niezamierzony sposób zostali wystawieni na możliwość zakażenia. Trwa przegląd wszystkich dotychczasowych zasad sanitarnych i potwierdzamy ich słuszność lub nakładamy nowe wewnętrzne procedury - poinformował o. Mazurkiewicz.



Oświadczył, że władze Prowincji Warszawskiej Redemptorystów i przełożeni poszczególnych domów zakonnych współpracują z właściwymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi. Dalsze działania i okres kwarantanny w wymienionych domach są uzależnione od decyzji powyższych służb, które monitorują rozwój sytuacji - podał o. Mazurkiewicz.