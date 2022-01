W ciągu ostatniej doby potwierdzono 10 445 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce - ujawnił Waldemar Kraska w rozmowie z Polsat News. Jak poinformował wiceminister zdrowia, zmarło kolejnych czterech pacjentów, którzy zachorowali na Covid-19.

Zdjęcie ilustracyjne / ATEF SAFADI / PAP/EPA

Kraska dodał, że porównując tydzień do tygodnia to wzrost o 34 proc. Widzimy, że ten trend wzrostowy już od kilkunastu dni się utrzymuje - stwierdził. Przypomnijmy, w poniedziałek w zeszłym tygodniu w raporcie MZ znalazło się 7785 przypadków zakażenia koronawirusem, a także informacja o zgonie 19 pacjentów.

Zaznaczył, że 611 przypadków to zakażenia nowym wariantem Omikron. Jeżeli procentowo spojrzymy do ilości wykonanych próbek, to jest 16,5 proc. wszystkie przebadanych próbek - mówił Kraska.



Dokładne informacje - związane z sytuacją w szpitalach, a także ilością zakażeń w poszczególnych województwach - Ministerstwo Zdrowia poda w codziennym raporcie po godzinie 10.