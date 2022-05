Minionej doby badania potwierdziły 469 zakażeń koronawirusem, w tym 40 ponownych. Zmarło 11 osób z Covid-19 - poinformowano na stronach rządowych. Wykonano 9993 testy w kierunku SARS-CoV-2.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na Covid-19 zmarło 3 chorych, a w wyniku współistnienia Covid-19 z innymi chorobami - 8 osób.



Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 6 002 863 przypadki. Zmarło 116 186 osób z Covid-19.

Ponad 54 mln wykonanych szczepień

Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19, podano 54 365 534 szczepionki.

W Polsce dostępne są szczepionki dwudawkowe firm Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Novavax oraz jednodawkowa szczepionka Johnson & Johnson.



Zgodnie z opublikowanymi w piątek danymi w pełni zaszczepiono 22 464 873 osoby. Podano też 11 777 264 dawki przypominające.



Łącznie do Polski dostarczono 107 707 090 dawek, z których 55 974 230 dotarło do punktów szczepień. Zutylizowano 788 420 dawek.



Po podaniu ponad 54,36 mln dawek zgłoszono 18 611 niepożądanych odczynów. Większość z nich była łagodna, objawiająca się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia. Inne odczyny - poza łagodnymi - jakie zanotowano, to m.in. ból głowy, omdlenie, duszność, gorączka i zawroty głowy.