Załoga kopalni Ziemowit będzie badana od środy, 3. czerwca. Dzień później zaczną się testy pracowników kopalni Marcel. W pierwszej z tych kopalń badanych będzie około 4, a w drugiej około 3 tysięcy pracowników. Badania obejmą też osoby z firm, które współpracują z tymi kopalniami. Punkty to pobierania wymazu będą uruchomione w pobliżu kopalń. Decyzja o przeprowadzeniu w tych zakładach badań załogi zapadła w porozumieniu ze sztabem kryzysowym śląskiego wojewody.

Punkt badań pracowników KWK Murcki-Staszic w Katowicach. Majowe badania przesiewowe górników / Andrzej Grygiel / PAP

W obu kopalniach do tej pory było niewiele zakażeń, ale postanowiono sprawdzić stan zdrowia całych załóg, żeby mieć pewność, że nie tworzy się tam ewentualne nowe ognisko zakażeń.

W porozumieniu ze Sztabem Kryzysowym Wojewody Śląskiego zapadła decyzja o przeprowadzeniu badań przesiewowych w kolejnych dwóch kopalniach Polskiej Grupy Górniczej S.A. - Ziemowit w Lędzinach i Marcel w Radlinie.

Badania w Ruchu Ziemowit, należącym do kopalni Piast-Ziemowit rozpoczną się w najbliższą środę 3 czerwca, a w Ruchu Marcel (kopalni ROW) w najbliższy czwartek 4 czerwca. Testom w Ziemowicie poddanych zostanie około 4 tys. górników, a w Marcelu - około 3 tys. Punkty wymazowe zostaną zlokalizowane w pobliżu kopalń.

Oprócz załogi kopalń, badania obejmą też pracowników firm współpracujących z zakładami.

O decyzji przesądziła chęć zachowania szczególnych środków ostrożności. W obu zakładach górniczych ujawniono dotąd kilkanaście zakażeń, jednak aby całkowicie wykluczyć ryzyko tworzenia się ognisk epidemicznych w przyszłości, należy mieć absolutną pewność co do stanu zdrowia załogi, dlatego wskazane jest uzyskanie pełnego obrazu sytuacji epidemicznej zakładów PGG S.A. w Lędzinach i Radlinie.

Pomyślnie zakończyły się badania przesiewowe w Ruchu Bielszowice kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. W drugiej turze testów potwierdzono śladową liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - zarażonych było mniej niż jeden procent badanych.

W związku z dobrymi wynikami ruchy wydobywcze Bielszowice i Pokój - które wcześniej wstrzymano razem jako zintegrowane ze sobą technologicznie - od poniedziałku 1 czerwca rozpoczęły przygotowania do normalnej pracy.

Sytuacja epidemiczna na Śląsku