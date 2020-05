Trenować można na co drugim stanowisku. Wszędzie trzeba pilnować odległości. Na każdym kroku można skorzystać z płynu do dezynfekcji. Jeśli nie mamy własnego sprzętu, możemy go wypożyczyć, a organizator gry zadba o to, by wszystko było dokładnie zdezynfekowane. W takich warunkach można cieszyć się z aktywności na świeżym powietrzu, jaką jest gra w golfa. To jeden z bezpieczniejszych pomysłów na aktywne spędzenie wolnego czasu. Sprawdziliśmy, jak to dokładnie wygląda.

