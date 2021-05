Mamy zrobione badania na dosyć dużej grupie Polaków, w których odnotowaliśmy przeciwciała u 55 lub nawet więcej procent osób - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Jego zdaniem, jeśli ta tendencja zostanie utrzymana, we wrześniu można się spodziewać odporności na poziomie 70-80 proc.

Adam Niedzielski / Wojciech Olkuśnik / PAP

Niedzielski był pytany w Polsat News, jakie są obecne prognozy ministerstwa dotyczące nabytej odporności Polaków. To nie są prognozy, ale badania bieżące - zwrócił uwagę. To są fakty, mamy badania zrobione na dosyć dużej grupie Polaków. I rzeczywiście, wskaźniki, gdzie odnotowaliśmy przeciwciała, są rzędu 55 - nawet więcej - procent. Zależy, gdzie badanie było prowadzone - mówił.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że jeśli ta tendencja zostanie utrzymana, we wrześniu można się spodziewać 70-80 proc. osób z nabytą odpornością. Przedłużając ten tok myślenia, będziemy mieli we wrześniu 70-80 proc. osób odpornych, co powoduje, że te same szczepy, mutacje, z którymi mamy do czynienia, nie zagrażają nam - ocenił.

Niedzielski dopytywany o prognozy ministerstwa dotyczące ewentualnych kolejnych fal zachorowań podkreślił, że "pracujemy ze środowiskiem osób zajmujących się modelowaniem matematycznym i komputerowym, patrzymy na prognozowania pandemii".

Jeśli chodzi o okres najbliższy od maja do czerwca, jesteśmy, zdaje się, bezpieczni. We wrześniu, kiedy wrócimy z powrotem do tego pełnego poziomu mobilności, związanego z pracą, powrotem do szkoły, to ryzyko znów powstaje. Myślę, że do września będziemy mieli zaszczepionych wszystkich chętnych i mam nadzieję, że będzie to poziom 70-80 proc. populacji. W tej sytuacji będziemy zabezpieczeni - zaznaczył minister zdrowia. W jego opinii, "ryzyko jest zupełnie gdzie indziej - w ramach nowych, pojawiających się mutacji, które mogą być odporne na szczepienia".

Niedzielski odniósł się także do pomysłu wprowadzenia obowiązku posiadania zaświadczeń potwierdzających szczepienia, które umożliwiałyby wstęp, m.in. do restauracji, kin. Tzw. "przepustki covidowe" planuje przyjąć wiele państw UE.

Na takie różnicowanie w tej chwili się nie decydujemy - oświadczył. Na razie stoimy na stanowisku, że żaden dostęp do usług nie powinien być związany z posiadaniem takiego potwierdzenia - dodał. Szef resortu zdrowia zwrócił uwagę, że osoby mające potwierdzenie szczepienia nie są wliczane do limitów osób, np. na imprezy okolicznościowe (np. wesela, komunie).

Niedzielski zachęcił także do aktywności fizycznej na świeżym powietrzy. Trzeba wrócić do dbania o siebie, również w wymiarze aktywności fizycznej - zaznaczył.