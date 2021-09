Z 92 do 108 w ciągu doby wzrosła liczba pacjentów z Covid-19 hospitalizowanych w małopolskich szpitalach. "To nie są dobre wieści. Szpitalne łóżka na oddziałach covidowych zaczynają się znowu błyskawicznie zapełniać" - napisał wieczorem wojewoda Łukasz Kmita.

Zdj. ilustracyjne / JAMES ROSS / PAP/EPA

W poście w mediach społecznościowych wojewoda małopolski poinformował, że we wtorek liczba hospitalizowanych z Covid-19 wynosiła 92. W środę wzrosła o 16, czyli do 108.

"Wspólnie z dyrektorami szpitali wypracowaliśmy plan zabezpieczenia pacjentów z Covid-19 w Małopolsce. Mamy uzgodnione uruchomienie nawet 2 tys. łóżek covidowych w całym województwie. Warto jednak pamiętać, że możemy uniknąć czarnego scenariusza" - napisał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zaapelował do mieszkańców o szczepienie się. "To nasza jedyna tarcza bezpieczeństwa. To nasza szansa na uniknięcie lockdownu, kolejnych trudnych dni dla przedsiębiorców, właścicieli kwater, pokoi gościnnych itp." - ocenił.





Małopolska jest na trzecim miejscu pod względem zakażeń. Według środowych danych resortu zdrowia minionej doby odnotowano tu 72 nowe przypadki koronawirusa, trzy osoby zmarły; na kwarantannie jest prawie 4,5 tys. osób.



W całym kraju testy potwierdziły Covid-19 u 767 osób, zmarło - 21. Minionej doby najwięcej nowych zakażeń było w województwie lubelskim - 144 oraz mazowieckim - 106.