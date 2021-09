Mamy największy wskaźnik zakażeń w skali kraju: 0,68 na 10 tys. mieszkańców - powiedział wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas telekonferencji prasowej. W Lublinie zebrał się dziś zespół zarządzania kryzysowego. Omawiano działania, których celem ma być powstrzymanie rozwoju epidemii koronawirusa na Lubelszczyźnie. Służby mają przypominać o zasadach dystansu społecznego, a szkoły mają popularyzować akcję szczepień.

Zdj. ilustracyjne / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Ostatniej doby na Lubelszczyźnie stwierdzono 144 przypadki zakażenia koronawirusem - najwięcej w kraju.

Na wysoką liczbę zakażeń składa się fakt, że mamy 16 aktywnych ognisk. Część z nich dotyczy placówek oświatowo-wychowawczych i szkół. Mamy również przypadki zakażeń i ognisk w żłobkach, ale mamy również w zakładach pracy i w jednym z urzędów gmin - powiedział wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas telekonferencji prasowej.



Zdaniem wojewody, źródła ognisk są różnorodne. Zakażeniom sprzyjają powroty z wakacji i znaczny spadek dyscypliny społecznej w zakresie obostrzeń, które w dalszym ciągu przecież funkcjonują - dodał Sprawka.



Wojewoda przypomniał także o obowiązku zachowania zasad dystansu społecznego. Zobowiązałem policję i służby sanitarne do wzmożonej aktywności, aby przypominać, uczulać, zwracać uwagę, jeżeli te przepisy nie są stosowane - powiedział Sprawka.



Wrzesień to miesiąc szczególnej aktywności związanej z dożynkami. Co prawda, to imprezy odbywające się głównie na powietrzu, ale nie należy zapominać o stosowaniu zasad dystansu społecznego - dodał.



Zachęcanie do szczepień

Wojewoda zapowiedział kontynuowanie akcji zachęcających do szczepień. W piątek o godz. 9 odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół, na którym poruszę dwa zasadnicze problemy: przypomnę o zasadach epidemiologicznych na terenach szkół i popularyzowaniu szczepień wśród osób wieku od 12 lat, uczniów, rodziców, nauczycieli i personelu administracyjnego - poinformował Sprawka.



Zwrócił też uwagę na problemy z ustaleniem tożsamości osób, które miały kontakt z osobami zarażonymi. Napotykamy na barierę nieujawniania takich osób. Tę barierę musimy przełamać - powiedział wojewoda. Dodał, że dochodzenie epidemiologiczne jest ważnym elementem walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.



Zapytany o możliwość wprowadzenia obostrzeń wojewoda odpowiedział, że nie ma takiej decyzji na poziomie centralnym. Są wstępne zapowiedzi. Myślę, że większą wiedzę na ten temat będziemy mieli jutro, bo odbędzie się konwent wojewodów w Warszawie - powiedział Sprawka. Dodał też, że nie ma zapowiedzi wprowadzenia nauczania zdalnego we wszystkich szkołach w regionie. Wszystko będzie zależało od dynamiki czwartej fali i poziomu szczepień - powiedział wojewoda.



Najwięcej zakażeń odnotowano w Lublinie (36 przypadków), pow. lubelskim (15) i janowskim (10). W sumie hospitalizowanych są 103 osoby. Zmarło osiem osób: cztery w pow. parczewskim, trzy - krasnostawskim, jedna - włodawskim. Były to przypadki związane nie bezpośrednio z covidem, ale chorobami współistniejącymi - wyjaśnił wojewoda.



Najwięcej chorych znajduje się w SPSK1 w Lublinie (33), SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie (15) oraz w placówkach w Biłgoraju (14), Białej Podlaskiej (14), Łukowie (8), Tomaszowie Lubelskim (7), Puławach (6) i Chełmie (6).



Zdecydowana większość pacjentów hospitalizowanych i tych na oddziałach intensywnej terapii to są osoby niezaszczepione - powiedział Sprawka. Dodał, że ponad 80 proc. hospitalizowanych jest niezaszczepionych na Covid-19.



Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 767 nowych zakażenia koronawirusem w Polsce. Na pierwszym miejscu jest woj. lubelskie (144) przypadki. Na kolejnych miejscach pod względem liczby zakażeń są województwa: mazowieckie (106), małopolskie (72), podkarpackie (59), łódzkie (54), wielkopolskie (45), śląskie (41), dolnośląskie (37), zachodniopomorskie (36), pomorskie (35), podlaskie (34), warmińsko-mazurskie (27), kujawsko-pomorskie (22), opolskie (17), świętokrzyskie (13), lubuskie (8). W 17 przypadkach nie wskazano adresu.