"Chcemy przez kilka dni popatrzeć na to, czy nowe obostrzenia działają. Jeśli nie, to wprowadzimy kolejne" - tak ministrowie mówią dziennikarzom RMF FM. Właśnie przegląd możliwych kolejnych kroków to jeden z tematów posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

