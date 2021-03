W Polsce odnotowano prawie 10 tys. nowych przypadków zakażeń. Zmarło blisko 300 osób. Czesi chcą przysłać do Polski co najmniej kilkoro pacjentów z koronawirusem: pierwsza chora na Covid-19 trafiła już z Czech do szpitala w Raciborzu. Wicemistrz Europy w pchnięciu kulą Konrad Bukowiecki jest zakażony koronawirusem. Informację potwierdził PAP jego ojciec i trener Ireneusz. W wielu krajach wprowadzane są kolejne restrykcje przeciwepidemiczne. 79-letni prezydent Włoch Sergio Mattarella zaszczepił się we wtorek przeciwko Covid-19. W niższej izbie parlamentu Hiszpanii rozpoczęła się debata dotycząca możliwości redukcji ceny energii elektrycznej w okresie pandemii Covid-19. Zdaniem posłów opozycji jest ona niezbędna w związku z częstszym korzystaniem przez obywateli z urządzeń zasilanych prądem podczas izolacji społecznej. Najnowsze informacje związane z pandemią śledzimy w naszej relacji na żywo.

Kobieta z wózkiem przy muralu w Mediolanie / DANIEL DAL ZENNARO / PAP/EPA

22:39 Ceny prądu w Hiszpanii będą niższe z powodu pandemii?

We wtorek w niższej izbie parlamentu Hiszpanii rozpoczęła się debata dotycząca możliwości redukcji ceny energii elektrycznej w okresie pandemii Covid-19. Zdaniem posłów opozycji jest ona niezbędna w związku z częstszym korzystaniem przez obywateli z urządzeń zasilanych prądem podczas izolacji społecznej.



W trakcie debaty w Kongresie Deputowanych zainicjowanej przez posłów liberalnej Partii Obywatele (Cs) posłowie tego ugrupowania wskazywali, że redukcja cen energii elektrycznej jest niezbędna m.in. dla osób, które musiały przejść na reżim pracy zdalnej.

22:30 Francja: Narodowa Akademia Medyczna zaleca obowiązkowe szczepienie pracowników służby zdrowia

Francuska Narodowa Akademia Medyczna zaleca obowiązkowe szczepienie przeciwko Covid-19 pracowników służby zdrowia. Według Akademii odmowa przyjęcia szczepionki jest niedopuszczalna.



Odmowa szczepień jest etycznie niedopuszczalna wśród pracowników służby zdrowia - podkreślono w wydanym we wtorek komunikacie prasowym Akademii. Dodano, że szczepienie przeciwko Covid-19 powinno być obowiązkowe dla wszystkich pracowników służby zdrowia, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.



Narodowa Akademia Medyczna, utworzona w 1820 r. przez króla Ludwika XVIII, jest ciałem doradczym rządu Francji w zakresu zdrowia publicznego.

21:32 Francja dementuje informacje o podpisaniu umowy na produkcję rosyjskiej szczepionki

Francja zaprzeczyła, że będzie produkować rosyjską szczepionkę przeciwko Covid-19 Sputnik V. "Żadna firma we Francji nie podpisała kontraktu z Rosją na produkcję szczepionki przeciwko Covid-19 Sputnik V" - oświadczyły służby prasowe francuskiego ministerstwa przemysłu.



Wcześniej Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich poinformował, że zawarł umowy z zakładami produkcyjnymi we Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech na produkcję rosyjskiej szczepionki.

20:40 Portugalia: Powstał pierwszy punkt szczepień na wyższej uczelni

Politechnika w Porto jest pierwszym w Portugalii miejscem masowych szczepień przeciwko Covid-19 - poinformowało ministerstwo zdrowia Portugalii. Nowy punkt szczepień działa od poniedziałku.



Jak poinformował w komunikacie portugalski resort zdrowia, na Politechnice w Porto możliwe jest wykonanie w ciągu jednego dnia maksymalnie do 500 szczepień przeciwko Covid-19.



Przeprowadzane w naszej placówce szczepienia objęły już osoby mające powyżej 80 lat, które rezydują w gminach Bonfim, Campanha i Paranhas - wyjaśnił wicerektor portugalskiej uczelni Luis Melo Pinho.

19:52 Koronawirus był w ściekach w Brazylii jeszcze przed wybuchem pandemii

Hiszpańscy biolodzy potwierdzili, że wirus SARS-CoV-2 był obecny w wodach ściekowych w Brazylii zanim w grudniu 2019 r. rozprzestrzenił się w chińskim mieście Wuhan. To drugi przypadek wykrycia przez hiszpańskich mikrobiologów obecności nowego koronawirusa w ściekach poza ChRL przed wybuchem pandemii.

19:50 Rząd Meksyku chce kupić dodatkowe 22 mln dawek chińskich szczepionek

Rząd Meksyku zamierza nabyć w najbliższych miesiącach dodatkowe 22 mln dawek chińskich szczepionek przeciwko Covid-19 firm Sinovac i Sinopharm - poinformował szef meksykańskiej dyplomacji Marcelo Ebrard.

Władze Meksyku złożyły zamówienie na dodatkowe 10 mln dawek szczepionki Sinovac, oprócz 10 mln dawek tego preparatu, które już zostały zamówione i mają zostać dostarczone między marcem a majem - powiedział Ebrard.



Druga partia szczepionek Sinovac powinna dotrzeć do Meksyku między majem a lipcem.

19:23 Prezydent Włoch zaszczepił się przeciwko Covid-19

79-letni prezydent Włoch Sergio Mattarella zaszczepił się we wtorek przeciwko Covid-19. Pałac Prezydencki opublikował zdjęcie z rzymskiego szpitala zakaźnego Spallanzani, na którym widać szefa państwa czekającego z innymi osobami na swoją kolej.



Sergio Mattarella opuszcza szpital / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA





18:30 Poznań podsumowuje rok walki z koronawirusem

909 zmarłych mieszkańców Poznania, tysiące chorych i poddanych kwarantannie - tak poznański magistrat podsumowował rok od pojawienia się w mieście pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem.



Ostatnie 12 miesięcy było trudne dla wszystkich. Musieliśmy zmierzyć się z nowym zagrożeniem i stawić czoła nieznanemu wówczas przeciwnikowi, jakim był nowy koronawirus - podkreślił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

17:04 Kulomiot Konrad Bukowiecki zakażony koronawirusem

Wicemistrz Europy w pchnięciu kulą Konrad Bukowiecki jest zakażony koronawirusem. Informację potwierdził PAP jego ojciec i trener Ireneusz.



Test został wykonany właśnie przed zabiegiem, który miał się odbyć w poniedziałek. Byliśmy zaskoczeni wynikiem, ponieważ nic na to nie wskazywało. Konrad czuje się dobrze i nie ma żadnych objawów związanych z chorobą - zapewnił PAP Ireneusz Bukowiecki.



Do zakażenia doszło prawdopodobnie w trakcie zgrupowania w Spale, gdzie przebywała kadra przed zakończonymi w niedzielę halowymi mistrzostwami Europy w Toruniu. Bukowiecki miał w nich startować, ale w trakcie treningu doznał złamał palec u nogi i musi przejść operację.



Będziemy test powtarzać za dwa, trzy dni. Bo każdy dzień przed igrzyskami jest na wagę złota. Chcemy jak najszybciej przeprowadzić zabieg, żeby rozpocząć też rehabilitację. Ma ona potrwać około sześciu tygodni - dodał szkoleniowiec.

16:18 Ognisko koronawirusa w schronisku dla bezdomnych w Gdańsku

Duże ognisko koronawirusa wykryto w schronisku św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Równej w Gdańsku. Zarażonych jest 90 ze 100 podopiecznych. Obecność patogenu potwierdzono też u 7 osób z personelu placówki. Na razie wszyscy przechodzą infekcję bezobjawowo.



Schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Równej prowadzi Gdańskie Koło Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta. W placówce przebywają przede wszystkim osoby starsze i schorowane, znajdujące się w grupie wysokiego ryzyka. Część z nich porusza się na wózkach i wymaga szczególnej opieki.



15:31 Czechy

Czesi chcą przysłać do Polski co najmniej kilkoro pacjentów z koronawirusem: pierwsza chora na Covid-19 trafiła już z Czech do szpitala w Raciborzu. W związku z nasilaniem się trzeciej fali pandemii Praga może jednak zgłosić prośbę o przyjęcie większej liczby pacjentów z SARS-CoV-2. A jak wynika z ustaleń dziennikarza RMF FM Pawła Balinowskiego, możliwości są po polskiej stronie znacznie większe, niż jest to w tej chwili potrzebne.





15:14 Japonia

U prawie 400 osób wykryto dotąd w Japonii zakażenie japońskim wariantem koronawirusa, który różni się od innych nowych odmian patogenu i wywołuje obawy o niższą skuteczność szczepionek.

Wariant zidentyfikowany w Japonii ma jednak pewne cechy wspólne z odmianami wykrytym po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii, RPA i Brazylii. Instytut podejrzewa, że cechy te mogą przekładać się na wzrost ryzyka ponownego zakażenia i sprawiać, że obecne szczepionki będą przeciwko niemu mniej skuteczne - przekazała agencja Kyodo.

14:52 Koronawirus dziesiątkuje policjantów

6200 wakatów w policji zanotowano tylko na początku tego miesiąca. Kłopotów kadrowych nie poprawia też sytuacja pandemiczna w służbie. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, aktywnych zakażeń funkcjonariuszy jest blisko tysiąc. Podobna liczba dotyczy kwarantanny. Tylko w marcu Covid-19 jest codziennie potwierdzany średnio u ponad 100 funkcjonariuszy i około 30 pracowników cywilnych.

14:44 Wielka Brytania

Zbudowane w zeszłym roku tymczasowe szpitale dla chorych na Covid-19 w Anglii zostaną zamknięte w kwietniu, gdyż nie są wykorzystywane. Jedyny taki szpital w Szkocji na razie pozostanie w rezerwie. Szpital w Glasgow nie przyjął żadnych pacjentów z koronawirusem, a od lipca był wykorzystywany do leczenia innych schorzeń.

13:24 Szczepionka Sputnik V ma być produkowana we Włoszech

Rosyjska szczepionka Sputnik V ma być produkowana także we Włoszech - informuje Włosko-Rosyjska Izba Handlowa. Chodzi o porozumienie między Rosyjskim Funduszem Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) a szwajcarską firmą farmaceutyczną Adienne.

13:18 Od kwietnia większe dostawy szczepionek przeciw Covid-19

Kancelaria premiera zapowiada, że w II kwartale roku do Polski zostanie dostarczonych nawet 15 milionów dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Jeśli obietnice producentów ziszczą się, będziemy mogli szczepić 5 milionów osób miesięcznie - usłyszał nasz reporter.

· AstraZeneca ma dostarczyć najwięcej - 6 mln 700 tys. dawek. Przy czym ten producent zalega jeszcze z dostawą ponad miliona dawek za pierwszy kwartał.

· Pfizer obiecuje przysłać 3 mln 4 tys. dawek

· Moderna - 2 mln 900 tys. dawek.

· Johnson & Johnson - 2,5 mln dawek od maja. Wtedy zostanie zarejestrowana ta jednodawkowa szczepionka.

Jeśli ten plan dostarczenia 15 mln dawek do końca czerwca uda się zrealizować, to tempo szczepień przeciw Covid-19 wzrośnie trzykrotnie.

12:50 Polska

Ze szpitala z Uścia nad Orlicą we wschodnich Czechach wyjechała we wtorek rano karetka z pacjentką chorą na Covid-19. Jedzie do szpitala w Raciborzu. To pierwszy w Czechach transport chorego w czasie pandemii do szpitala za granicą.



12:31 Korea Południowa

W Korei Płd. zakażenie koronawirusem wykryto u sześciu osób, które otrzymały już pierwszą dawkę szczepionki na Covid-19 - ogłosiły służby medyczne, podkreślając, że na wytworzenie przeciwciał trzeba poczekać co najmniej dwa tygodnie od zastrzyku.



12:20 Szczepienia w Polsce

Będzie ograniczenie terytorialne przy kolejnych zapisach na szczepienia przeciw Covid-19. Pacjenci będą mogli wybrać punkt nie dalej niż w promieniu 100 km od miejsca zamieszkania.



12:07 Chiny

Chińskie władze ogłosiły wprowadzenie elektronicznych certyfikatów zdrowia z informacjami o szczepieniach i wynikach badań na Covid-19 dla obywateli planujących podróże zagraniczne - podały miejscowe media. "Paszporty szczepień" rozważa też m.in. UE.



11:48 USA

Szczepionka Pfizer-BioNTech skutecznie neutralizuje wariant P.1 koronawirusa dominujący w Brazylii - wynika z badań laboratoryjnych naukowców firm na Uniwersytecie Teksańskim.



Wnioski z badań naukowcy przedstawili w liście opublikowanym w poniedziałek w piśmie medycznym "New England Medical Journal". Stanowi on uaktualnienie wcześniejszych badań nad skutecznością szczepionki wobec kilku wariantów SARS-CoV-2.

11:22 Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano dotąd ponad 4 mln szczepień przeciw COVID-19, z czego ponad 1,4 mln drugą dawką. Po iniekcjach zgłoszono 4,3 tys. niepożądanych odczynów, w większości łagodnych.



11:02 Polska

Ostatniej doby wykonano 54 010 testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 20 891 antygenowych. Wykryto 9 954 nowe przypadki zakażenia - podało Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii przebadano już ponad 10 mln osób.



10:40 NOWE DANE Z POLSKI

Najwięcej dziennych zakażeń było na Mazowszu - 1772, najmniej w woj. opolskim - 123. Pozostałe przypadki pochodziły z województw: śląskiego (1061), warmińsko - mazurskiego (835), kujawsko-pomorskiego (728), dolnośląskiego (681), wielkopolskiego (663), łódzkiego (621), pomorskiego (613), małopolskiego (583), lubelskiego (512), podkarpackiego (471), podlaskiego (303), zachodniopomorskiego (289), lubuskiego (240), świętokrzyskiego (240).



Resort przekazał, że w informacjach o 219 zakażeniach nie podano adresu ich wystąpienia.

10:33 NOWE DANE Z POLSKI

Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 9 954 osób, 282 zmarły - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii wykryto ponad 1,8 mln przypadków i zanotowano blisko 46 tys. zgonów.

10:10 Ustalenia niemieckich naukowców

Według niemieckich badaczy wysokie stężenie pyłków może zwiększać ryzyko wystąpienia koronawirusa. W miejscach, w których nie obowiązują przepisy w ramach lockdownu, wskaźnik infekcji wzrósł średnio o cztery procent, jeśli liczba pyłków w powietrzu wzrosła o 100 na metr sześcienny - informuje telewizja ARD.





09:50 Szpital w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr J. Rostka w Raciborzu jest gotowy na przyjęcie chorującej na COVID-19 pacjentki z Czech - poinformowała we wtorek rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Placówka od początku epidemii działa jako szpital zakaźny.



Łóżko respiratorowe czeka na tę pacjentkę. W nocy do szpitala dotarła jej przetłumaczona dokumentacja medyczna. Szpital jest gotowy na przyjęcie chorej - powiedziała PAP Alina Kucharzewska.

09:12 Węgry

Sytuacja epidemiczna na Węgrzech jest wyjątkowo trudna; łóżka szpitalne są zajęte, często chorują całe rodziny - powiedział ordynator Instytutu Chorób Zakaźnych Centrum Szpitalnego w Południowym Peszcie Janos Szlavik w Kossuth Radio.



Szlavik powiedział, że w jego szpitalu zajęte są już praktycznie wszystkie łóżka zarezerwowane dla pacjentów z Covid-19 i bardzo wielu pacjentów z tą chorobą leży na oddziale intensywnej opieki medycznej. Słyszę, że w całym kraju coraz więcej chorych tafia do szpitala, coraz więcej pacjentów trafia na OIOM i niestety jest podłączanych do respiratora - dodał.



Podkreślił, że wcześniej rzadko się zdarzało, by cała rodzina na raz przechodziła chorobę, teraz natomiast jest to częste, gdyż nowe mutacje wirusa bardzo łatwo zarażają.

08:28 Polska

60 łóżek w nowym szpitalu tymczasowym w Bazie Lotnictwa Wojskowego na Okęciu i 60 dodatkowych w nowo otwartym szpitalu południowym na warszawskim Ursynowie - to plan na powiększenie do końca tygodnia bazy łóżek covidowych w stolicy, bo zaczyna tam brakować miejsc, w których można leczyć chorych na Covid-19.



W szpitalach praskim, czerniakowskim, grochowskim już jest więcej chorych niż wyznaczonych łózek covidowych. Przez brak personelu nie udało się uruchomić dodatkowych łóżek respiratorowych w szpitalu na Banach, a w najwięszym miejskim szpitalu - bielańskim - odwołano właśnie planowane zwolnienie łózek covidowych.



08:11 Niemcy

Naukowcy wzywają do uwzględnienia w modelowaniu pandemii koronawirusa danych dotyczących temperatury, wilgotności i prędkości wiatru. Jak napisał tygodnik Spiegel pozwoli to na lepsze i bardziej długoterminowe planowanie działań. Eksperci uważają, że jak dotąd wpływ pogody na przebieg pandemii był niedoceniany.



07:30 Japonia

Rząd Japonii pozwoli szpitalom na podawanie szczepionki na Covid-19 firmy Pfizer strzykawkami do insuliny, dzięki którym z jednej fiolki uzyskuje się siedem dawek, zamiast dotychczasowych pięciu lub sześciu - ogłosił minister zdrowia Norihisa Tamura.



Taka decyzja może przyspieszyć realizację japońskiego programu szczepień. W kraju pojawiają się obawy o terminowość dostaw szczepionek, związane z opóźnieniami produkcji w belgijskiej fabryce Pfizera i wprowadzonym przez UE mechanizmem kontroli eksportu - pisze agencja Kyodo.

06:55 Szczepienia w Polsce

Punkty szczepień będą wydłużać czas między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi, ale nie będą stosować najdłuższych dopuszczalnych terminów. To 42 dni dla szczepionek Pfizera i Moderny oraz 84 dni dla Asty Zeneki. Przypomnijmy - minister zdrowia wydał zalecenie, by wydłużać termin podania drugiej dawki, ale nie jest to nakaz.

06:35 Ekspert: Wszystkie informacje o pandemii muszą być jasne i zrozumiałe

W pandemii nie może być miejsca na nieścisłości i niedomówienia. To kluczowe, aby wszystkie przekazywane informacje, np. o szczepieniach przeciw COVID-19, były jasne i zrozumiałe dla społeczeństwa - mówił dr hab. Piotr Rzymski z UM w Poznaniu.



W czasach kryzysu zdrowotnego, który w zasadzie dotyka każdego aspektu życia obywateli, na wagę złota jest efektywna komunikacja na drodze instytucje państwowe - społeczeństwo - mówił ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Piotr Rzymski.



Wskazał jednocześnie, że "pandemia nowej choroby zakaźnej i walka z nią to czas, w którym oczywiście nie wszystko da się przewidzieć".

06:11 Szczepienia w Polsce

W Polsce dotychczas wykonano ponad 4 mln szczepień przeciw Covid-19. W poniedziałek dostarczono kolejne szczepionki AstryZeneki i Pfizera, w tym tygodniu spodziewana jest jeszcze dostawa szczepionek firmy Moderna. W najbliższych tygodniach ma się zakończyć szczepienie medyków i nauczycieli.



05:52 Ekspert: Przed nowymi wariantami koronawirusa uchroni szybkie zaszczepienie jak największej liczby ludzi

Najlepszym sposobem zmniejszenia ryzyka powstawania nowych wariantów koronawirusa jest jak najszybsze zaszczepienie jak największej liczby ludzi na świecie - twierdzi Moncef Slaoui - badacz, który do niedawna kierował operacją rządu amerykańskiego Warp Speed.



Public Health England poinformował o wykryciu w Wielkiej Brytanii 16 przypadków zakażenia nowym, nieznanym dotąd wariantem koronawirusa SARS-CoV-2. Na razie wiadomo tylko, że zawiera on tę samą groźną mutację E384K, co budzące niepokój rozprzestrzeniające się na świecie warianty z RPA i Brazylii.



Podejrzewa się, że nowy wariant brytyjski powstał na terenie Wielkiej Brytanii. Wszystkie wykryte infekcje są rozproszone w całym kraju. Zakażone osoby poddano izolacji, podobnie jak te, u których wykryto zakażenie wariantem brazylijskim (dotąd zidentyfikowano sześć przypadków).

05:33 Brazylia

Wstępne dane badań w Brazylii wskazują, że szczepionka chińskiej firmy Sinovac przeciw Covid-19 działa na wykryty w Brazylii wariant P1 koronawirusa - informuje agencja Reutera, powołując się na źródło zaznajomione z tymi badaniami.



Informator ten podał, nie dostarczając szczegółowych danych, że w trakcie badania przetestowano krew zaszczepionych osób na brazylijski wariant.



Preparat Coronavac, wyprodukowany przez chiński Sinovac, to główna szczepionka używaną obecnie w Brazylii do szczepienia ludzi przeciw Covid-19.

05:15 Anglia

W wielu krajach wprowadzane są kolejne restrykcje przeciwepidemiczne. Tymczasem w Anglii trwa pierwszy etap wychodzenia z lockdownu w Anglii. W jego ramach następuje powrót we wszystkich szkołach do nauki stacjonarnej.



W Anglii dopuszczono te,znspotkania na otwartym powietrzu z jedną osobą spoza własnego gospodarstwa domowego i przyjmowanie przez mieszkańców domów opieki jednego wskazanego gościa.





05:11 NOWE DANE ZE ŚWIATA

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u około 117 mln ludzi na świecie, ponad 2,59 mln zakażonych zmarło.