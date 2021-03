Czesi chcą przysłać do Polski co najmniej kilkoro pacjentów z koronawirusem: pierwsza chora na Covid-19 trafiła już z Czech do szpitala w Raciborzu. W związku z nasilaniem się trzeciej fali pandemii Praga może jednak zgłosić prośbę o przyjęcie większej liczby pacjentów z SARS-CoV-2. A jak wynika z ustaleń dziennikarza RMF FM Pawła Balinowskiego, możliwości są po polskiej stronie znacznie większe, niż jest to w tej chwili potrzebne.

