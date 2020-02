Do 61 wzrosła liczba przypadków zarażenia koronawirusem we Włoszech - podały służby medyczne. Ognisko zachorowań znajduje się w regionach Lombardia i Wenecja Euganejska na północy. Zmarły tam dwie osoby. Jest już też pierwszy chory w Piemoncie.

We Włoszech z powodu koronawirusa zmarły 2 osoby / NICOLA FOSSELLA / PAP/EPA

Włochy są na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby osób zarażonych koronawirusem.

Liczba potwierdzonych przypadków rośnie szybko. W ciągu niecałej doby zwiększyła się ponad trzykrotnie. Wśród zarażonych są lekarze.



Najwięcej zachorowań - 46, według najnowszych informacji, zanotowano w Lombardii, w tym w rejonie Mediolanu. Również z Turynu, stolicy Piemontu napłynęła wiadomość o pierwszym w tym regionie chorym.



W związku z szerzeniem się koronawirusa w Wenecji Euganejskiej przewodniczący władz regionalnych Luca Zaia podjął decyzję o zamknięciu wszystkich tamtejszych uniwersytetów.



Na północy Włoch odizolowanych jest 10 gmin. Mieszka tam około 50 tys. osób. Zamknięte są sklepy, bary, restauracje, szkoły , przedszkola. Miasteczka są opustoszałe. Wielu mieszkańców zastosowało się do zaleceń władz i nie wychodzi z domów. Odwołano dziesiątki imprez sportowych.



Katolicki patriarchat Wenecji zaapelował do księży o stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Wyjaśnił wiernym, że uścisk dłoni podczas przekazywania sobie znaku pokoju jest nieobowiązkowy.