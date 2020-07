"Wzrost nowo zdiagnozowanych infekcji koronawirusem w niektórych krajach to częściowo wina młodych ludzi, którzy zmniejszyli swoją czujność wobec zagrożenia" - powiedział szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mówiliśmy o tym wcześniej i będziemy to powtarzać: młodzi ludzie nie są niepokonani - podkreślał Tedros.

Dodał, że młodzież musi podjąć takie same środki ostrożności jak reszta osób, aby chronić siebie i innych. Młodzi ludzie mogą być zakażeni, młodzi ludzie mogą umrzeć i młodzi ludzie mogą przenosić wirusa - ostrzegał szef WHO na konferencji prasowej.



Wzrosty nowych zakażeń koronawirusem obserwuje się szczególnie w tych krajach europejskich, w których spędzająca wakacje młodzież spotyka się w barach lub organizuje imprezy na plażach - pisze AFP.



Główna ekspertka naukowa WHO dr Soumya Swaminathan podkreśliła z kolei rolę współprowadzonej przez Organizację inicjatywy COVAX, której celem jest zagwarantowanie szybkiego, uczciwego i równego dostępu do szczepionki przeciw Covid-19 wszystkim państwom świata.



Dotychczas zainteresowanie udziałem w programie wyraziło ponad 75 krajów, a jego celem jest dostarczenie 2 mld dawek sprawdzonej, przetestowanej szczepionki przed końcem 2021 roku - wyjaśnia agencja Reutera.



Przedstawicielka WHO wezwała państwa świata do wsparcia tej inicjatywy przypominając, że kraje, które to zrobią będą miały większe szanse na dostęp do skutecznej szczepionki.



Jak przypomina Reuters, władze niektórych państw obawiają się, że zamożniejsze kraje będą samodzielnie negocjować z koncernami farmaceutycznymi dostawy milionów dawek potencjalnych szczepionek, by zapewnić zapas dla własnych obywateli.



Według zaprezentowanych danych WHO, na całym świecie koronawirusem zakaziło się ponad 16,7 mln osób, spośród których ponad 661 tys. zmarło.