O 152 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce - i śmierci 7 chorych - poinformowało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Tym samym łączna liczba zakażeń w naszym kraju wyniosła 5 tysięcy, a ofiar śmiertelnych koronawirusa - już 136. Rząd przygotował natomiast wielki program pompowania pieniędzy w polskie firmy: w ramach Tarczy Finansowej do firm trafić ma - jak ogłosił Mateusz Morawiecki - co najmniej 100 mld złotych. "Toczymy wojnę na dwóch frontach: o zdrowie Polaków i miejsca pracy Polaków. To nasz cel celów: utrzymanie miejsc pracy. Temu właśnie służy Tarcza Finansowa" - oznajmił szef rządu na specjalnej konferencji prasowej.

Pracownicy urzędu miejskiego w Krotoszynie i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dezynfekują wejście do miejscowego urzędu, rynek i miejsca publiczne /Tomasz Wojtasik / PAP