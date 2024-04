"Pragnę państwa uspokoić, pan prezydent powiedział dzisiaj o wymianie bodaj 100 ambasadorów. Nic takiego nie planujemy" - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, odnosząc się do słów Andrzeja Dudy. Prezydent mówił, że zapowiadana przez szefa MSZ zmiana kadrowa w placówkach dyplomatycznych powinna się odbywać "spokojnie, na zasadach, na jakich zawsze ona się toczyła, spokojnej rotacji".

Minister spraw zagraniczynych Radosław Sikorski w Sejmie / Leszek Szymański / PAP

W czwartek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wygłosił w Sejmie expose. Więcej informacji o tym, co powiedział szef polskiej dyplomacji, znajdziecie TUTAJ.

Sikorski: Pragnę państwa uspokoić

Szef MSZ powiedział dziennikarzom w Sejmie, że w środę przekazał prezydentowi "kolejny dokument z uzasadnieniem proponowanym zmian kadrowych".

Pragnę państwa uspokoić, pan prezydent powiedział dzisiaj o wymianie bodaj 100 ambasadorów. Nic takiego nie planujemy - zadeklarował.

Sikorski odniósł się także do pytań posłów, na które odpowiadał w Sejmie. Pytania były w większości merytoryczne. Starałem się na nie odpowiedzieć, jak najlepiej umiałem - zapewnił.

Dodał, że "to zawsze szansa na odpowiedzenie na niektóre błędne interpretacje czy nawet przeinaczenia, w sposób który trafia do protokołu, więc człowiek musi mieć nadzieję, że wreszcie może ktoś weźmie to w przyszłości pod uwagę".

Kiedy będzie nowy ambasador Polski w Izraelu?

Szef MSZ pytany był także o to, kiedy będzie nowy ambasador w Izraelu.

Mam już kandydata in pectore (dosłownie: "w sercu" - przyp. red.) i zainicjowałem już procedurę jego powołania - zapowiedział.

O jakie słowa Andrzeja Dudy chodzi?

Po expose Radosława Sikorskiego w Sejmie Andrzeja Duda zwołał konferencję prasową na temat założeń polskiej polityki zagranicznej w 2024 r., w tym m.in. odwoływania przez Sikorskiego ambasadorów.

Prezydent stwierdził wówczas, że rotacja w placówkach dyplomatycznych powinna być spokojna.

Jeżeli chodzi o obsadę naszych placówek dyplomatycznych - nie poprzez odwołanie 100 ambasadorów jednocześnie, tak jak to niedawno w emocjach wykrzykiwał pan Donald Tusk i pan minister Sikorski, tylko spokojnie, na zasadach, na jakich zawsze ona się toczyła, spokojnej rotacji, po kilku latach każdy ambasador zwyczajowo kończy swoją misję na placówce i zastępowany jest przez kolejnego ambasadora - powiedział Duda.

Sikorski w RMF FM o zamiarze odwołania ambasadorów

Jak poinformowało w połowie marca Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 polskich ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu.

To rzecz prawie że rutynowa. Przypominam, że to poprzedni rząd mówił, iż ambasadorowie reprezentują bardziej rząd niż państwo - powiedział szef MSZ, który był w marcu gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM .