Zmienna kwietniowa pogoda zepsuła producentom początek sezonu szparagowego w Polsce - powiedział prezes Polskiego Związku Producentów Szparaga Marian Jakobsze. Najwięcej złego zrobiły niedawne, mroźne noce.

Szparagi / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Rozpoczęty w kwietniu sezon szparagowy potrwa niemal do końca czerwca. Wybuch temperatury spowodował, że na rynek trafiła ogromna ilość szparaga, producenci nie mogli sobie poradzić ze sprzedażą. Po tygodniu, niestety, przyszły ujemne temperatury, wszystko, co było na wierzchu, zmarzło - mówił Marian Jakobsze reporterowi RMF FM Beniaminowi Piłatowi.

Czy to będzie mieć wpływa na ceny szparagów? Kiedy z powodu temperatury doszło do wysypu szparagów, ceny z 30-40 zł za kg spadły do 20-18 zł. Teraz podwindować je z powrotem do góry, jest bardzo trudno. Na razie wynoszą 22-23 zł za kg - mówił Jakobsze.

Szparag to lubi

I dodał: Czekamy na ciepło, które teraz zapewne przyjdzie w weekend majowy. To będzie pewnie ponowny wysyp. W nocy wróci temperatura ok. 10 stopni, w dzień będzie 20-24 stopnie - szparag lubi takie temperatury, także na pewno znów będzie dostęp do smacznych, krajowych szparagów - powiedział.

Pogoda to niejedyny problem producentów szparaga. Rosną koszty produkcji. Dodatkowo wojna w Ukrainie skutkuje brakiem pracowników sezonowych do zbiorów. Producenci starają się pozyskiwać ich z krajów bardziej oddalonych od Polski, w tym nawet z Nepalu, Filipin, Wietnamu i Indonezji.

Właściciele plantacji różnie radzą sobie z brakiem pracowników. Niektórzy decydują się na produkcję szparaga zielonego, przy zbiorze którego jest mniej pracy, inni odstępują od zbioru. Nawet jeżeli jest ok. 2,5 tys. ha upraw w kraju, zbiory obejmą pewnie ok. 2 tys. ha. Niektóre duże plantacje po prostu się zamykają - przyznał Jakobsze.

Wielkopolska szparagami stoi

Polska jest 13. światowym producentem szparaga. W kraju jest około 2,3 - 2,5 tys. ha szparagarni. Połowa z nich działa w Wielkopolsce, większość - w powiecie wolsztyńskim, w gminie Przemęt. Poza Wielkopolską największe uprawy są w województwie dolnośląskim i lubuskim.

Okres zbiorów szparagów w Polsce trwa zazwyczaj od drugiej połowy kwietnia do 24 czerwca.