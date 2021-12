Populacja USA w pierwszym roku pandemii rosła najwolniej w historii kraju. Przyrost od lipca 2020 roku do lipca 2021 roku wyniósł tylko 0,1 proc. - niespełna 392,5 tys. osób. Pierwszy raz od 1937 roku był on mniejszy niż 1 mln ludzi - podaje we wtorek U.S. Census Bureau.

