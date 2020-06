30 701 zakażeń i 1 286 ofiar śmiertelnych: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Tylko dzisiaj resort zdrowia poinformował o 506 nowych infekcjach i śmierci 14 chorych. Na polskie lotniska wróciły dzisiaj loty międzynarodowe: na razie przede wszystkim z i do państw Unii Europejskiej. Od 1 lipca oferta jednak będzie rozszerzona. WHO ogłosiła “naukowy przełom” w poszukiwaniu lekarstwa na Covid-19.

- 30 701 zakażeń i 1 286 ofiar śmiertelnych: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce.



- Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 506 nowych przypadkach infekcji i śmierci 14 chorych, a także o wyzdrowieniu 267 zakażonych.



- Na polskie lotniska wracają od dzisiaj loty międzynarodowe: na razie przede wszystkim z i do państw Unii Europejskiej. Są jednak wyjątki. O szczegółach przeczytacie TUTAJ! >>>>



- Niepokojące wieści napływają z Chin: w ostatnich dniach w Pekinie - gdzie wcześniej przez niemal dwa miesiące nie stwierdzono ani jednej nowej infekcji SARS-CoV-2 - zanotowano 137 nowych zakażeń.



- WHO ogłosiła "naukowy przełom" w poszukiwaniu lekarstwa na COVID-19: więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ! >>>>





20:40 Rośnie liczba zakażeń w Portugalii

Służby sanitarne Portugalii potwierdziły, że w ostatnich godzinach wzrosła liczba zakażonych osób w związku z dwoma ogniskami odkrytymi w Algarve i Lizbonie.

Pierwszy przypadek dotyczy uczestników nielegalnej zabawy na terenie świetlicy klubu sportowego w Lagos, na południu kraju. Wśród ponad 100 osób biorących udział w imprezie służby medyczne potwierdziły już 39 przypadków zakażenia.

W środę resort zdrowia potwierdził też ognisko koronawirusa w stołecznym Portugalskim Instytucie Onkologii. Do popołudnia potwierdzono tam infekcję u 8 pracowników i 12 pacjentów tej placówki medycznej.

W ciągu ostatniej doby w Portugalii z powodu Covid-19 zmarła jedna osoba, a zachorowało 336. Łączna liczba zgonów szacowana jest przez resort zdrowia na 1 523, a zakażonych na 37 672.

20:29 Nowy bilans w Hiszpanii

Ministerstwo zdrowia Hiszpanii potwierdziło w ciągu ostatnich 24 godzin 355 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Jak sprecyzował hiszpański resort zdrowia, pomiędzy wtorkiem a środą nastąpiło zwiększenie liczby przypadków infekcji do 244 683, a najwięcej nowych zakażeń stwierdzono we wspólnocie autonomicznej Madrytu, w Kastylii i Leonie, a także w Katalonii.

Fernando Simon, główny epidemiolog kraju, wyjaśnił podczas konferencji w Madrycie, że od 7 czerwca utrzymuje się niezmienna liczba zgonów na Covid-19 - 27 136. Dodał też, że w ostatnich dniach potwierdzono dwa nowe ogniska choroby, które są “już pod kontrolą służb" - jedno w szpitalu w Kraju Basków, a drugie w jednej z katalońskich ubojni.



19:46 Norwegia: Nasz łosoś nie był źródłem koronawirusa

Chińskie i norweskie władze doszły do wniosku, że norweski łosoś prawdopodobnie nie jest źródłem koronawirusa, znalezionego na deskach do krojenia na pekińskim bazarze - powiedział w środę norweski minister rybołówstwa i owoców morza Odd Emil Ingebrigtsen.

Dla całkowitej pewności możemy wstrzymać eksport łososia do Chin - powiedział na wideokonferencji z dziennikarzami.

Powrót Covid-19 do chińskiej stolicy w ciągu ostatnich sześciu dni spowodował obawy, że całe miasto będzie zamknięte, jeśli liczba nowych przypadków wzrośnie.

Chiny wstrzymały import europejskiego łososia po informacjach w sobotę, że koronawirusa wykryto na sprzęcie do oprawiania ryb używanym na targu Xinfadi w Pekinie, co spowodowało usunięcie łososia z półek w pekińskich supermarketach.

19:04 Koronawirus wśród gości weselnych

U pięciu mieszkańców Olsztyna, którzy uczestniczyli w przyjęciu weselnym, służby sanitarne stwierdziły zakażenie koronawirusem. Wcześniej u dwojga innych uczestników tego samego przyjęcia weselnego też stwierdzono zakażenie.

Wojewódzki inspektor sanitarny Janusz Dzisko poinformował w środę wieczorem PAP, że dziewięć osób z Olsztyna 6 i 7 czerwca uczestniczyło w przyjęciu weselnym, które odbywało się w innym województwie. Kilka dni temu u dwojga osób z Olsztyna, bawiących na tym przyjęciu, stwierdzono koronawirusa. W związku z tym sanepid przebadał pozostałych uczestników wesela.

Na 9 osób uczestniczących w tym weselu z Olsztyna u 7 stwierdziliśmy zakażenie. Pięć dodatnich prób potwierdziliśmy dziś po południu - powiedział Dzisko i dodał, że wszystkie te osoby przechodzą zakażenie bezobjawowo.

18:38 Niewielu Japończyków ma przeciwciała Covid-19

Badania sugerują, że tylko ułamek procenta mieszkańców Japonii przeszedł infekcję koronawirusem i wytworzył przeciwciała. Nie należy więc łagodzić w kraju środków przeciwdziałania pandemii - ocenił japoński ekspert, cytowany w środę przez agencję Kyodo.

Testy wykrywające przeciwciała, przeprowadzone na początku czerwca przez ministerstwo zdrowia, sugerują, że w Tokio zakażonych było 0,1 proc., w prefekturze Osaka 0,17 proc., a w prefekturze Miyagi - 0,03 proc. mieszkańców.

Te wskaźniki byłyby wyższe, gdyby infekcja rozprzestrzeniła się niewykryta - powiedział specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych z Uniwersytetu Toho w Tokio Kazuhiro Tateda. Jego zdaniem wyniki badań wskazują, że pierwsza fala zachorowań została w pewnym stopniu opanowana.

18:21 Nowy bilans we Włoszech

We Włoszech zmarły 43 kolejne osoby chore na Covid-19, stwierdzono 329 nowych zakażeń koronawirusem - ten najnowszy bilans epidemii podała w środę Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 34 448. Nowych zgonów nie zanotowano w 11 z 20 regionów kraju.

Stale spada liczba chorych; jest ich obecnie prawie 24 tys., o ponad 600 mniej niż we wtorek. Dotychczas potwierdzono 237,8 tys. przypadków koronawirusa. Liczba wyleczonych zbliża się do 180 tys. W ciągu dnia zwiększyła się o około tysiąc.

W Lombardii stwierdzono ostatniej doby 14 kolejnych zgonów i 242 nowe zakażenia, co oznacza wzrost. Jednak jak wyjaśnił przedstawiciel władz regionu, z liczby tej w 128 przypadkach można mówić o niewielkim stopniu zakażenia wirusem. Są to, dodał, osoby już prawie wyleczone. Na Lombardię przypada 73 proc. nowych zakażeń.

17:56 Ognisko koronawirusa w szwedzkiej kopalni

Bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł w Szwecji w ciągu doby o 102 osoby, do 5 041, a liczba zakażeń zwiększyła się o 1 239 do 54 562. Nowe ognisko koronawirusa wykryto w kopalni rud żelaza na północy kraju.

Jak podały w środę władze regionu Norrbotten, w miejscowości Gaellivare doszło do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku z ogniskiem, jakie wykryto w kopalni rud żelaza. Koncern LKAB zdecydował o tymczasowym wstrzymaniu części wydobycia i odesłaniu do domu pracowników, którzy mieli kontakt z zakażonymi. W Gaellivare przetestowano dotychczas 650 mieszkańców, patogen wywołujący Covid-19 potwierdzono u 128 osób. (7,3 przypadków na 1000). To najwyższy wskaźnik zakażeń w północnej Szwecji.



17:37 Ponad 180 kolejnych zgonów w Wielkiej Brytanii

O 184 wzrosła w ciągu ostatniej doby liczba zgonów z powodu Covid-19 w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w tym kraju wynosi 42 153 - poinformowało w środę po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Ministerstwo zdrowia podało również, że w ciągu ostatniej doby wykryto 1 115 nowych zakażeń koronawirusem. To o ponad 160 mniej niż dzień wcześniej. Od początku czerwca liczba nowo wykrytych zakażeń zwykle mieści się w przedziale między 1000 a 1500. Łącznie od początku epidemii w Wielkiej Brytanii potwierdzono już 299 251 przypadków koronawirusa, co jest piątą najwyższą liczbą na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Rosją i Indiami.



17:16 Zmarłe na COVID-19 pielęgniarki zostaną wyróżnione

Pielęgniarki, które wykonując zawód w czasie epidemii zachorowały i straciły życie, zostaną odznaczone przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych najwyższym wyróżnieniem samorządu - statuetką Cierpiącym Przywrócić Nadzieję.

Uroczystość odbędzie się 22 czerwca w kościele św. Wojciecha w Wiązownej w woj. mazowieckim. Mszę św. o godz. 15.00 odprawi przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia bp Romuald Kamiński. W czasie liturgii środowisko medyczne będzie modliło się za pielęgniarki, które wykonując zawód w czasie pandemii COVID-19, zachorowały i straciły życie. Będą polecane za wstawiennictwem bł. Hanny Chrzanowskiej - poinformowała PAP Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Dodano, że pielęgniarki, które wykonując zawód w czasie epidemii zachorowały i straciły życie, zostaną odznaczone przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych najwyższym wyróżnieniem samorządu - statuetką Cierpiącym Przywrócić Nadzieję.

17:10 Wiceprezydent Pragi z koronawirusem

Władze miejskie Pragi poinformowały w środę, że testy wykazały u wiceprezydenta stolicy Czech Petra Hlubuczka zakażenie Sars-CoV-2. Radnym i urzędnikom zalecono kwarantannę. Testowani mają być strażacy, z którymi Hlubuczek spotkał się w minionym tygodniu.

Służby sanitarne pracują nad wszystkimi kontaktami Hlubuczka z poprzednich dni i zalecają kwarantannę oraz przeprowadzenie testów.

W związku z zakażeniem wiceprezydenta zagrożona jest sesja Rady Miasta, którą zaplanowano na czwartek. Zrealizowanie jej w systemie online jest utrudnione, ponieważ w gronie osób objętych kwarantanną są technicy odpowiedzialni za realizację takich połączeń. Zgodnie z prawem obrady radnych stolicy muszą być otwarte dla publiczności, co wymaga kolejnych decyzji o charakterze technicznym.

17:02 Nowe infekcje na Białorusi

O 663 przypadki wzrosła liczba zakażonych Sars-CoV-2 na Białorusi w ciągu ostatniej doby. Zmarło kolejnych sześć osób - wynika z danych przekazanych w środę przez ministerstwo zdrowia.

Ogółem od początku epidemii odnotowano 56 032 potwierdzone testami przypadki zakażenia koronawirusem - poinformował resort zdrowia w komunikacie.

Dobowy przyrost infekcji wynosi według danych oficjalnych - 663 i jest niższy niż w poprzednich dniach (689, 707).

Z kolei liczba przypadków śmiertelnych wzrosła w ciągu doby o sześć - do 324.



16:44 Niemcy wprowadzą obowiązek zgłaszania przypadków koronawirusa u zwierząt

Niemiecka minister rolnictwa Julia Kloeckner zapowiedziała uchwalenie 3 lipca przez pełniącą rolę drugiej izby parlamentu Niemiec Radę Federalną (Bundesrat) obowiązku zgłaszania przez weterynarzy wykrytych przypadków nosicielstwa koronawirusa u zwierząt.

Jak zaznaczyła, ma się to przyczynić do lepszego zbadania zjawiska występowania koronawirusa u niektórych gatunków zwierząt domowych lub chowanych w ogrodach zoologicznych. Dodała jednocześnie, że nic nie wskazuje dotąd na to, by zainfekowane zwierzęta domowe zarażały swych właścicieli.

16:24 Koronawirus w warmińsko-mazurskich szpitalach

W szpitalu powiatowym w Biskupcu pod Olsztynem wykryto zakażenie koronawirusem u lekarza chirurga, a w szpitalu w Piszu przebywa chory pacjent - poinformował PAP warmińsko-mazurski inspektor sanitarny Janusz Dzisko. Wcześniej ognisko koronawirusa stwierdzono w szpitalu miejskim w Olsztynie.

W związku z wykryciem koronawirusa u lekarza z oddziału chirurgii ogólnej z chirurgią dziecięcą dyrekcja szpitala powiatowego w Biskupcu poinformowała w mediach społecznościowych, że wstrzymano wszystkie planowe przyjęcia do tej placówki. Oddział, na którym pracował zakażony lekarz, został zamknięty na tydzień, a personel poddano kwarantannie.

Wojewódzki inspektor sanitarny Janusz Dzisko poinformował PAP, że w środę zakażenie koronawirusem potwierdzono także u pacjenta z interny szpitala w Piszu. Dzisko zapowiedział, że w najbliższym czasie zapadną decyzje dotyczące funkcjonowania tego oddziału i szpitala.

16:23 Pracownicy fabryki wracają do pracy

Wszyscy pracownicy fizyczni tyskiej fabryki samochodów Fiat Chrysler Automobiles (FCA) wrócili do pracy w pełnym wymiarze i z pełnym wynagrodzeniem; jedynie część pracowników umysłowych wciąż jest objęta skróconym wymiarem czasu pracy - wynika z informacji działającej w zakładzie Solidarności.

Fabryka FCA w Tychach wznowiła produkcję we wtorek, po trzech miesiącach przestoju spowodowanego pandemią koronawirusa. Jak wynika ze środowej informacji śląsko-dąbrowskiej Solidarności, w początkowym okresie po ponownym uruchomieniu zakład ma produkować ok. 740 aut, wobec ponad tysiąca na dobę przed przestojem.

15:58 Jedna piąta ludzi na ziemi może ciężej przechodzić koronawirusa

Jedna piąta ludzi na ziemi (1,7 mld) ma chorobę współistniejącą, która może zwiększać ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, ok. 350 mln może z tego powodu wymagać pobytu w szpitalu - wynika z badania, które publikuje pismo "Lancet Global Health".

Naukowcy z London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) razem z kolegami z Chin i USA oszacowali liczbę osób na świecie, które ze względu na chorobę współistniejącą, mają podwyższone ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Wykorzystali w tym celu dane z badania pt. Globalne Obciążenie Chorobami (Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study-GBD) z 2017 r. oraz szacunki ONZ na rok 2020. Łącznie zebrano informacje dotyczące mieszkańców 188 krajów świata.

Jak wyliczyli, na świecie 1,7 mld ludzi, tj. 22 proc., ma co najmniej jedną chorobę współistniejącą, która jest uważana za czynnik ryzyka cięższego przebiegu COVID-19 (w grupie poniżej 20. roku życia odsetek ten wynosi 5 proc., a w grupie mającej 70 lat i więcej - ponad 66 proc.). Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są to takie choroby, jak cukrzyca, przewlekła choroba nerek, choroby sercowo-naczyniowe, przewlekłe choroby oddechowe.





15:55 Agroturystyka najczęstszym wyborem rezerwujących wakacje

Epidemia koronawirusa wpłynęła na kondycję turystyki, ale agroturystyka ucierpiała najmniej. Zainteresowanie wypoczynkiem na wsi jest ogromne, do końca września wszystkie kwatery są już zarezerwowane - wynika z informacji przedstawionej przez Polską Organizację Turystyki.

Choć turystka jako branża podlega Ministerstwu Rozwoju, to za kondycję agroturystyki odpowiada resort rolnictwa. Dlatego już od połowy maja MRiRW prowadzi kampanię zachęcająca do wypoczynku na wsi.

Jak mówił podczas środowego posiedzenia senackiej komisji rolnictwa wiceminister Szymon Giżyński, wszystkie działania prowadzone przez ministerstwo rolnictwa mają na celu zachęcenie do skorzystania z oferty gospodarstw agroturystycznych. Dają one bowiem możliwość wypoczynku całym rodzinom, bez ścisku i tłoku, na terenie całego kraju. Dodał, że wypoczynek na polskiej wsi umożliwia nie tylko kontakt z naturą, ale też z tradycją i kulturą, w tym z naszym dziedzictwem kulinarnym.





15:51 Ruszają testy eksperymentalnej szczepionki

Firma biotechnologiczna CureVac jeszcze w czerwcu rozpocznie testy na ludziach eksperymentalnej szczepionki przeciw koronawirusowi. Przy pomyślnych wynikach będzie to oznaczało potencjalne zatwierdzenie jej do sprzedaży w połowie 2021 r. - podał w środę Reuters.

W najbliższej fazie badań 144 uczestników w Niemczech i Belgii otrzyma różne dawki szczepionki, a kolejne 24 osoby otrzymają placebo.

Większa próba następnej fazy testów może rozpocząć się we wrześniu lub październiku, pod warunkiem, że wyniki obecnej fazy będą obiecujące - podała firma.





15:45 Eksperci sceptyczni wobec skuteczności nowego leku

Niemieccy eksperci ostrzegają, by nie popadać w euforię w związku z pierwszymi obiecującymi wynikami stosowania deksametazonu u osób zakażonych koronawirusem. Na ostateczną ocenę jego skuteczności trzeba jeszcze poczekać - informuje agencja dpa.









15:39 Ujemny wynik testu zwolni z kwarantanny

Wynik ujemny testu wykonany pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2 będzie zwalniał z odbywania kwarantanny - wynika z projektu zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji, obowiązkowa kwarantanna będzie trwała "do czasu uzyskana ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie dłużej jednak niż 14 dni licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności".

15:32 Hiszpania: Sztab ekspertów będzie walczył ze skutkami pandemii

Premier Hiszpanii, socjalista Pedro Sanchez powołał składający się ze 100 osób, głównie ekonomistów, ale także socjologów i innych naukowców, sztab ekspertów, który ma opracować strategię dla kraju po kryzysie związanym z epidemią Covid-19 - pisze w środę dziennik "El Pais". Dokument, który przygotują ma nosić nazwę "Hiszpania 2050".

Członkowie grupy mają w ciągu trzech miesięcy przygotować dokument pt. "Hiszpania 2050", zawierający wskazówki i rekomendacje dotyczące przebudowy gospodarczej oraz przedstawić wizję społeczeństwa przyszłości w erze po pandemii.





15:19 Sanatoria wznowiły działalność





15:11 Dzieci bardziej odporne na zakażenie

Prawdopodobną przyczyną większej odporności dzieci na zakażenie koronawirusem jest dobry stan ich naczyń krwionośnych, który działa “niczym tarcza" przeciwko infekcjom SARS-CoV-2 - wynika z badań opublikowanych w środę przez hiszpański dziennik “El Mundo".

Zamieszczone w madryckiej gazecie wnioski z różnych badań dowodzą, że choć najmłodsi również chorują na Covid-19, chorobę wywoływaną przez koronawirusa, to jej przebieg jest u nich znacznie łagodniejszy niż u starszych pacjentów.





14:58 Rzeszów

W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie, w którym zamknięto oddział nefrologii i hematologii z powodu wykrycia zakażenia COVID-19 u pracowników i pacjentów, sytuacja powoli się stabilizuje - ocenił w środę p.o. dyrektora szpitala Marek Wiater. Ostatnie badania w kierunku zakażenia dały wyniki ujemne.

Obecnie zakażenie koronawirusem w szpitalu potwierdzono łącznie u 14 osób, w tym: czterech lekarzy, dwóch pielęgniarek, sześciu pacjentów oraz dwóch osób z pracowni diagnostycznych.

"Wymazy w kierunku COVID-19 pobrane ostatniej doby od personelu medycznego i od pacjentów dały wyniki ujemne. Sytuacja powoli się stabilizuje" - zaznaczył w środę Wiater.







14:45 Krosno: Ponad 80 tys. maseczek dla szpitali w regionie

82 tys. jednorazowych maseczek ochronnych dla szpitali w regionie i pogotowia ratunkowego w Krośnie przekazało jedno z tamtejszych centrów handlowych. W akcję zaangażowały się działające w tym centrum marki odzieżowe.

Dyrektor VIVO! Krosno Izabela Malecha zaznaczyła, że placówka od początku trwania epidemii związanej z COVID-19 wspiera medyków, którzy na co dzień walczą o zdrowie i życie lokalnej społeczności.

"W trosce o bezpieczeństwo pracowników służby zdrowia, centrum handlowe przekazało do tej pory lokalnym placówkom profesjonalne maseczki ochronne oraz płyny do dezynfekcji rąk. Tym razem do pomocy placówkom służby zdrowia w całym regionie dołączyły także znane i cenione marki działające w VIVO! Krosno" - zauważyła Malecha.





14:29 Niemcy przedłużają zakaz zgromadzeń

Wprowadzony w Niemczech z powodu epidemii koronawirusa zakaz organizowania dużych imprez, np. targów, zostanie przedłużony co najmniej do końca października - poinformowała w środę telewizja n-tv powołując się na źródła rządowe.





14:13 Izrael: Samodezynfekująca się maseczka

Izraelscy naukowcy z politechniki w Hajfie twierdzą, że wynaleźli maseczkę wielokrotnego użytku, która sama się dezynfekuje po podłączeniu do ładowarki telefonu komórkowego - informuje w środę agencja Reutera.



Maseczka ma port USB, który łączy się ze źródłem zasilania, takim jak standardowa ładowarka do telefonu komórkowego, i ogrzewa wewnętrzną warstwę włókien węglowych do 70 stopni Celsjusza, czyli do temperatury wystarczającej do zabicia wirusów.



Proces dezynfekcji trwa około 30 minut, a użytkownicy nie powinni nosić maseczki, gdy jest ona podłączona do prądu - powiedział profesor Jair Ejn-Eli, kierujący zespołem badawczym w Izraelskim Instytucie Technicznym Technion.





13:47 Rosja: Tunel do dezynfekcji w rezydencji Putina

W rezydencji prezydenta Rosji Władimira Putina w Nowo-Ogariowie pod Moskwą zainstalowano specjalny tunel, w którym na osobę wchodzącą rozpylany jest roztwór dezynfekujący. Tunel opracowała firma z rosyjskiego miasta Penza. Dwa takie same działają na Kremlu.



Tunelami pochwalił się najpierw regionalny rząd w Penzie, który poinformował, że urządzenie z napisem "Wyprodukowano w Penzie" znalazło się w rezydencji prezydenta.



Tunel wykonały, pod marką MIZOTTY, zakłady Motornyje Tiechnołogii. "Trzeba było w krótkim czasie dostarczyć i zainstalować ten sprzęt i penzeńska firma zdołała to zrobić szybciej i lepiej niż zagraniczni producenci analogicznych urządzeń" - powiedziała szefowa zakładów Ilga Izranowa.





13:31 Poczta Polska: 30 proc. więcej paczek z Chin

Pomimo trwającej pandemii, od początku roku do końca maja br. Poczta Polska odnotowała 30-proc. wzrost liczby przesyłek trafiających do Polski z krajów Dalekiego Wschodu w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym - podała w środę spółka.



"Pomimo trwającej pandemii Spółka odnotowała pokaźny wzrost liczby przesyłek trafiających do Polski z krajów dalekiego wschodu. Efektywna współpraca z partnerami biznesowymi z Azji przynosi Poczcie wymierne korzyści. Odnotowano wzrost przesyłek z tego kierunku na poziomie 30 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym" - poinformowała spółka w komunikacie.



Dyrektor Biura Współpracy i Handlu Międzynarodowego w Poczcie Polskiej Krzysztof Górski zwrócił uwagę, że pandemia koronawirusa zmieniła wiele w handlu międzynarodowym. "Mimo niecodziennej sytuacji i wielu utrudnień Poczta Polska odnotowuje znaczący wzrost ilości paczek przybywających do Europy z Państwa Środka. Polacy nie stracili zainteresowania zakupami z tej części świata" - wskazał, cytowany w komunikacie spółki.





13:16 Niemcy: Aplikacja śledząca pobrana ponad 6,5 mln razy

Nowa aplikacja stworzona w Niemczech do śledzenia rozprzestrzeniania się koronawirusa została pobrana 6,5 miliona razy przez pierwsze 24 godziny od jej udostępnienia - poinformował w środę koncern SAP. Aplikacja śledzi kontakty użytkowników za pomocą Bluetooth.



Stworzona przy współpracy koncernu informatycznego SAP i Deutsche Telekom aplikacja "Corona-Warn-App" została udostępniona we wtorek dla użytkowników smartfonów opartych na Androidzie oraz systemie operacyjnym Apple.



Według szefa SAP, liczba pobrań pierwszego dnia jest "wielkim sukcesem".





13:04 RZECZNIK RESORTU ZDROWIA o DEKSAMETAZONIE

Deksametazon to lek znany w Polsce od dłuższego czasu, stosowany w leczeniu przeciwzapalnym np. schorzeń reumatoidalnych, a ostatnio także objawowym przy leczeniu pacjentów COVID-19 - oświadczył rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, odnosząc się do najnowszych informacji przekazanych przez Światową Organizację Zdrowia.

WHO uznała za "naukowy przełom" informację brytyjskich naukowców, którzy potwierdzili, że deksametazon z grupy sterydów znacznie zmniejsza śmiertelność wśród najciężej chorych na COVID-19.

12:44 ŚWIĘTOCHŁOWICE

Kolejny przypadek zakażenia koronawirusem w Świętochłowicach na Śląsku. Wczoraj informowaliśmy o zamknięciu tam szkoły podstawowej, przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Teraz do odwołania zamknięty został budynek urzędu miejskiego.

Kobieta, u której stwierdzono zakażenie, przebywa w domu. Co ważne - jak usłyszał w świętochłowickim urzędzie reporter RMF FM Marcin Buczek - nie miała bezpośredniego kontaktu z przychodzącymi do urzędu mieszkańcami.

Na kwarantannę skierowane zostały natomiast dwie pracujące z nią osoby.

Budynek urzędu jest obecnie zamknięty, ale urzędnicy pracują. Możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy, przed głównym wejściem ustawiono też specjalną skrzynkę na korespondencję. W pilnych sprawach urzędnik danego wydziału może wyjść na krótką rozmowę przed budynek.

12:26 ROSJA

W ciągu ostatniej doby zmarło w Rosji 194 chorych na COVID-19 - podał rosyjski sztab ds. walki z pandemią. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju wzrosła do 7478.

W ciągu minionych 24 godzin wykryto w Rosji 7843 nowe infekcje koronawirusem, co oznacza, że po raz pierwszy od 1 maja dobowy przyrost liczby zakażeń nie przekroczył 8 tysięcy.

Ogółem od początku pandemii potwierdzono w tym kraju 553 301 zakażeń.

Wyleczonych zostało 304 342 pacjentów.

11:51 TESTY na OBECNOŚĆ KORONAWIRUSA: NOWE DANE RESORTU

1 247 099 testów na obecność koronawirusa wykonano w Polsce od początku pandemii, w tym w ciągu ostatniej doby: ponad 25 900.

11:38 KORONAWIRUS w KOPALNIACH

Do 6037 wzrosła liczba górników zakażonych koronawirusem - wynika z danych Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i spółki Węglokoks Kraj. Oznacza to wzrost liczby zakażeń w ciągu doby o 92 przypadki.

Kolejnym ogniskiem SARS-CoV-2 okazała się kopalnia Budryk, gdzie wczoraj przybyło 75, a dzisiaj 85 zarażonych: w sumie jest ich 191.

Liczba ozdrowieńców wśród polskich górników wzrosła natomiast do 2399, co stanowi ponad 39,7 procent wszystkich zakażonych.

11:07 KORONAWIRUS w SOP-ie

Czworo funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa jest zakażonych koronawirusem.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, chodzi o osoby, które nie zajmowały się ochroną VIP-ów.

10:48 PONAD 40 PROCENT NOWYCH ZAKAŻEŃ w POLSCE POCHODZI ze ŚLĄSKA

209 - a więc ponad 40 procent - spośród 506 nowych przypadków koronawirusa w Polsce, o których poinformował dzisiaj resort zdrowia, pochodzi z województwa śląskiego.

Znaczny wzrost liczby zakażeń SARS-CoV-2 zanotowano w ciągu ostatniej dobry również w Łódzkiem - pochodzą stamtąd 64 nowe przypadki - i na Mazowszu, gdzie przybyło 57 infekcji. 36 nowych przypadków stwierdzono w województwie dolnośląskim.

10:34 NOWY BILANS EPIDEMII w POLSCE

O 506 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 14 chorych poinformowało właśnie Ministerstwo Zdrowia.

Aktualny bilans pandemii w naszym kraju mówi więc o 30 701 wykrytych zakażeniach i 1 286 ofiarach śmiertelnych.

/ Grafika RMF FM

10:28 UKRAINA

W ciągu minionej doby zmarło na Ukrainie 31 chorych na COVID-19, a u 758 osób wykryto zakażenie koronawirusem - podał ukraiński resort ochrony zdrowia. To w tym kraju najwyższy dobowy bilans zgonów wśród pacjentów z COVID-19 i wykrytych nowych zakażeń.

Całkowita liczba potwierdzonych dotąd na Ukrainie infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 33 234, a ofiar śmiertelnych - do 943.

/ Grafika RMF FM /

10:17 MAMY 267 NOWYCH OZDROWIEŃCÓW

O 267 nowych ozdrowieńcach poinformował resort zdrowia: oznacza to, że od początku epidemii wyzdrowiało w naszym kraju 14 921 zakażonych koronawirusem.

Z najnowszego raportu ministerstwa dowiadujemy się również, że w tej chwili w związku z COVID-19 zajętych jest w całym kraju niespełna 1700 szpitalnych łóżek.

Kwarantanną objętych jest obecnie w Polsce 96 255 ludzi, a nadzorem epidemiologicznym: 17 195.

09:11 AUSTRALIA NIE SPIESZY SIĘ z OTWIERANIEM GRANIC

Australia prawdopodobnie nie otworzy swych granic dla zagranicznych podróżnych w tym roku - poinformował dzisiaj australijski minister handlu Simon Birmingham.

Jak jednak zapowiedział, rząd zastanowi się nad częściowym otwarciem granic m.in. dla studentów i innych planujących pozostanie w Australii na dłużej.

Granice Australii są od marca zamknięte dla niemal wszystkich obcokrajowców - z wyjątkiem stałych rezydentów. Władze m.in. w tym upatrują przyczyn sukcesu w walce z epidemią koronawirusa: w całym kraju stwierdzono dotąd 7370 zakażeń SARS-CoV-2, zmarło natomiast 102 chorych.

08:47 NADCIĄGA FALA PROTESTÓW

"Po rolnikach i przedsiębiorcach przyszedł czas na pocztowców, stewardessy i pracowników socjalnych: w sobotę organizują wspólną pikietę" - donosi "Rzeczpospolita".

W PLL LOT sytuację zaogniła zapowiedź cięć wynagrodzeń, wymuszonych - jak przekonuje zarząd spółki - przez kryzys spowodowany pandemią koronawirusa.

Również władze Poczty Polskiej chcą obniżać pensje: od stycznia do maja spółka zanotowała w usługach listowych rekordowy 21-procentowy spadek.

Co więcej, według "Rzeczpospolitej", protesty spodziewane są również w spółkach kolejowych i energetycznych, a w dobie pandemii niezadowolenie rośnie także wśród górników i przedstawicieli branży turystycznej.

08:39 POLACY OGRANICZAJĄ WYDATKI

75 procent konsumentów zapowiada ograniczanie wydatków na zakupy ubrań, butów czy sprzętu - donosi dzisiejsza "Rzeczpospolita", powołując się na badania ARC Rynek i Opinia. Jak dodaje, ponad 80 procent badanych twierdzi, że rzadziej chodzi do restauracji, a do galerii handlowych udaje się tylko w jasno określonym celu.

07:53 CHINY

44 nowe przypadki zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby w Chinach - poinformowała o tym chińska Narodowa Komisja Zdrowia.

Zdecydowana większość - 31 - spośród nowych infekcji potwierdzona została w Pekinie.

W sumie w ostatnich dniach w stolicy Chin zanotowano 137 zakażeń - podczas gdy wcześniej przez niemal dwa miesiące nie stwierdzono tam ani jednej nowej infekcji SARS-CoV-2.

07:33 NIEMCY

W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono w Niemczech 345 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a 30 zakażonych zmarło - poinformował Instytut im. Roberta Kocha.

Oznacza to, że w sumie od początku epidemii potwierdzono w tym kraju 187 184 zakażenia koronawirusem, a zmarło 8 830 chorych.

/ Grafika RMF FM /

07:18 BRAZYLIA

1282 zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Brazylii - podało tamtejsze ministerstwo zdrowia. W sumie od początku pandemii zmarło w tym kraju 45 241 chorych na COVID-19.

Resort przekazał również, że w ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono w Brazylii rekordową liczbę 34 918 nowych zakażeń koronawirusem. W sumie wykryto tam dotąd 923 189 przypadków infekcji SARS-CoV-2.

Brazylia jest drugim - po USA - krajem na świecie pod względem liczby zakażonych i liczby ofiar śmiertelnych. Jednak według wielu ekspertów, rzeczywista liczba infekcji w tym kraju jest znacznie wyższa od podawanej w oficjalnych statystykach.

06:31 WHO OGŁASZA PRZEŁOM

Światowa Organizacja Zdrowia ogłasza "naukowy przełom" w poszukiwaniu lekarstwa na COVID-19: za taki WHO uznała informację brytyjskich naukowców, którzy potwierdzili, że deksametazon z grupy sterydów znacznie zmniejsza śmiertelność wśród najciężej chorych na COVID-19.

Brytyjczycy ogłosili deksametazon pierwszym lekiem, którego skuteczność przeciw tej chorobie została potwierdzona klinicznie.

06:13 ZNÓW MOŻEMY LATAĆ ZA GRANICĘ

Na polskie lotniska wracają loty międzynarodowe: od północy - po wielotygodniowej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa - do i z naszego kraju mogą być wykonywane międzynarodowe rejsy pasażerskie z lotnisk na terytoriach państw Unii Europejskiej i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz Szwajcarii. Są jednak wyjątki: dotyczą Wielkiej Brytanii, Szwecji i Portugalii.

06:01 AKTUALNY BILANS PANDEMII w POLSCE

30 195 zakażeń i 1 272 ofiary śmiertelne: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Tylko we wtorek resort zdrowia poinformował o 407 nowych zakażeniach i śmierci 16 chorych.

