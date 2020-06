32 821 zakażonych, spośród których zmarło 1 396 osób - to aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że od początku wrześnie dzieci i młodzież wracają do szkoły, a na początku października studenci wracają na uczelnie. Pandemia Covid-19 spowodowała śmierć ponad 477 tys. ludzi na świecie, a liczba zmarłych zwiększyła się dwukrotnie w ciągu niespełna dwóch miesięcy - informuje AFP. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w naszej relacji.

Testy na koronawirusa w Dżakarcie w Indonezji /BAGUS INDAHONO /PAP/EPA