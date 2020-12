Ministerstwo Zdrowia informuje o 4 423 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 92 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 067 870 zakażonych. Nie żyje 20 181 spośród nich. Rząd rozpoczyna dziś konsultacje ze środowiskiem medycznym i instytucjami w sprawie programu szczepień przeciw koronawirusowi. Chodzi o to, by wskazać kolejne grupy poza pracownikami ochrony zdrowia, służbami mundurowymi i seniorami, które będą szczepione. W Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że najbardziej prawdopodobny scenariusz powrotu najmłodszych dzieci do szkoły to 18 stycznia. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie możecie śledzić w naszej relacji na żywo.

22:04 Polska

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło najnowsze dane dotyczące wykonanych testów na koronawirusa w podziale na województwa.



22:03 Unia Europejska

Państwa członkowskie w ramach Rady UE uzgodniły w Brukseli tymczasowe zwolnienie z podatku VAT szczepionek przeciwko koronawirusowi i zestawów testowych. Chodzi o to, by szczepionki były jak najbardziej przystępne cenowo.



22:02 Szczepionka

"Szczepionka przeciw SARS-CoV-2 nie jest wymysłem ostatnich miesięcy, tylko wynikiem wielu lat pracy nad technologią, która teraz dopiero znalazła zastosowanie" - przekonują specjaliści chorób zakaźnych w apelu o niesłuchanie opinii osób niekompetentnych w temacie szczepionki.



Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych zwrócili się w liście otwartym m.in. do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i całego społeczeństwa o "ignorowanie apeli osób, które nazywają się naukowcami i lekarzami, a których zakres kompetencji nie wskazuje na posiadanie wiedzy uprawniającej do wydawania opinii na temat chorób zakaźnych, a w szczególności Covid-19, i szczepień przeciw zakażeniom SARS-CoV-2".

21:55 Czechy

Mimo rosnącego zagrożenia epidemicznego, rząd Czech nie zdecydował się na przywrócenie restrykcji, które zniesiono w czwartek. Wystarczyć ma zakaz działalności restauracji i barów po godz. 20 oraz zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

21:31 Polska

Tłumne wizyty w centrach handlowych, jakie obserwowaliśmy w miniony weekend nie napawają optymizmem i mogą zaowocować kolejnym wzrostem zakażeń COVID-19 za kilkanaście dni - powiedział w TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Pamiętajmy, że epidemia się jeszcze nie skończyła - zaapelował.





21:00 Francja

Władze sanitarne Francji poinformowały w poniedziałek, że spada w kraju liczba nowych zakażeń koronawirusem, lecz więcej osób zostało hospitalizowanych. W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano 3411 infekcji. Od soboty zmarły 174 osoby, bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 55 155.





20:30 Polska

Prof. Horban przekonywał w TVP Info, że w służbie zdrowia "w tej chwili nie ma żadnego kłopotu, poza pewnym bezwładem organizacyjnym".



Jak mówił, "generalnie działa i teleporada (...), i w miarę sprawnie działa system transportu i bardzo sprawnie działa system opieki medycznej szpitalnej, bo już jest tak rozpowszechniony". Mamy ponad 30 tys. łóżek przeznaczonych dla ludzi (chorych), jest doświadczona kadra lekarzy, która nie z takimi przypadkami jak covid dawała sobie radę, są środki ochrony osobistej - wyliczał prof. Horban.



Ocenił, że "w tej chwili ta sytuacja robi się, powiedzmy, komfortowa".

19:40 Turcja

Przez ostatnią dobę zmarły w Turcji 203 osoby zakażone koronawirusem, czyli więcej niż kiedykolwiek dotąd w ciągu 24 godzin - poinformował turecki minister zdrowia Fahrettin Koca. W tym samym czasie zarejestrowano 32 137 nowych infekcji.



Łącznie w 83-milionowej Turcji odnotowano już 15 103 związane z koronawirusem zgony. Z powodu nasilenia się pandemii przywrócono tam w piątek niektóre cofnięte wcześniej restrykcje, jak zakaz wychodzenia z domów między godzinami 21. i 5. rano oraz od godziny 21. w piątek do godziny 5. rano w poniedziałek. Ograniczono też swobodę poruszania się osób w wieku poniżej 20 lat i powyżej 65 lat.



19:11 Portugalia

Od marca w Portugalii z powodu zakażenia koronawirusem zmarło ponad 5 tys. osób - poinformowało ministerstwo zdrowia, dodając, że od niedzieli przybyło 78 zgonów. Resort potwierdził też rekordową liczbę pacjentów chorych na Covid-19 przebywających obecnie w szpitalach.





19:00 Włochy

Włoska minister spraw wewnętrznych Luciana Lamorgese jest zakażona koronawirusem - podała agencja Ansa. Szefowa resortu natychmiast po otrzymaniu wyniku testu opuściła posiedzenie Rady Ministrów.





18:49 Polska

Zmarł były poseł Janusz Sanocki, który walczył z Covid-19. Przez dłuższy czas był w śpiączce farmakologicznej i leżał pod respiratorem.









18:40 Austria

W Austrii ponownie otwarto sklepy, centra handlowe, a także zakłady fryzjerskie i inne punkty usługowe. Kanclerz Sebastian Kurz nalega na ostrożność pomimo poluzowania obostrzeń - poinformowała telewizja ARD.



Zamiast przez cały dzień, godzina policyjna obowiązuje tylko między godz. 20 a 6. Ponownie otwarto sklepy, centra handlowe, a także zakłady fryzjerskie i inne punkty usługowe.



18:20 Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 189 zgonów z powodu Covid-19, co jest najniższą liczbą od połowy listopada, oraz wykryto 14 718 zakażeń koronawirusem - poinformował brytyjski rząd.



Wprawdzie dane dotyczące weekendów, czyli podawane w niedziele i poniedziałki, zawsze są najniższe w tygodniu, jednak bieżące bilans jest o kilkanaście zgonów niższy od tego z poniedziałku przed tygodniem, dwoma i trzema tygodniami. To także pierwszy przypadek od 15 listopada, by dobowa liczba zgonów spadła poniżej 200.

17:50 Szwajcaria

Szwajcarski regulator rynku leków Swissmedic twierdzi, że brak jest niezbędnych informacji do zatwierdzenia trzech różnych szczepionek przeciw Covid-19 zamówionych przez rząd. Władze planują zaszczepić 6 mln osób do lata - podaje portal Swissinfo.

17:07 Polska

Jesteśmy w ostatniej fazie pisania projektu strategii dotyczącej szczepień na COVID-19, mam nadzieję, że dziś w nocy lub jutro rano ta praca zostanie zakończona - powiedział prof. Horban, główny doradca premiera ds. koronawirusa.



Pytany w TVP Info o konsultacje i strategię dotyczące wprowadzenia w Polsce szczepień na koronawirusa prof. Horban powiedział, że te konsultacje odbywają się na poziomie Rady Medycznej i trwają już od jakiegoś czasu.

16:20 Grecja

Grecki rząd poinformował w poniedziałek, że przedłuża ogólnokrajową kwarantannę do 7 stycznia z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem i przypadków zgonów na Covid-19. Lockdown obejmie okres świąt Bożego Narodzenia.



15:40 Lubelskie

Dla pacjentów z COVID-19 we wszystkich szpitalach w woj. lubelskim jest 2478 łóżek, 1429 pozostaje zajętych - poinformował Lubelski Urząd Wojewódzki. Niebawem w Lublinie otworzy się szpital tymczasowy, a łóżek covidowych w szpitalach regionu zacznie ubywać.



15:11 Łódzkie

Możemy uznać, że sytuacja epidemiologiczna w woj. łódzkim ustabilizowała się, dlatego w najbliższych dniach w wybranych szpitalach miejsca przekształcone w covidowe będą odzyskiwać swoje dawne funkcje - poinformował wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.





14:55 Dolnośląskie

Ponad 30 funkcjonariuszy straży więziennej na Dolnym Śląsku oddało w poniedziałek krew i osocze potrzebne do leczenia chorych na COVID-19. To element ogólnopolskiej akcji tej służby - podano w komunikacie.



14:40 Płock

Wojewódzki Szpital Zespolony (WSzZ) w Płocku (Mazowieckie) nie otrzymał środków na leczenie COVID-19. Dyrektor placówki Stanisław Kwiatkowski nie wyklucza, że z początkiem 2021 r. złoży pozew o zwrot tych kosztów ze Skarbu Państwa. Przyznał, że obawia się też o poziom kontraktu z NFZ na 2021 r.



14:00 Niemcy

Produkcja niemieckiego przemysłu zwiększyła się w październiku w porównaniu z wrześniem o 3,2 proc., co oznacza utrzymanie się jej trendu wzrostowego przez szósty kolejny miesiąc - poinformował Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) z siedzibą w Wiesbaden.



13:45 Brytyjczycy dostaną kartę szczepienia

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii wraz ze szczepionką przeciw koronawirusowi otrzymają kartę potwierdzającą, że zostali zaszczepieni. Publiczna służba zdrowia NHS, która zaprezentowała w poniedziałek jej wzór, zaleca, by tę kartę nosić stale przy sobie.



Na kartoniku wielkości wizytówki napisane będzie nazwisko osoby, nazwa szczepionki i jej partia, a także data szczepienia, zaś po drugiej stronie przypomnienie, by tę kartę nosić przy sobie - choć nie ma to formy nakazu, lecz zalecenia.



Brytyjski rząd do tej pory zaprzeczał, by zamierzał wprowadzić "paszporty covidowe", bez których nie byłoby możliwe wejście do niektórych obiektów. To nie jest planowane. Na pewno nie zamierzam wprowadzać żadnych paszportów szczepień i nie znam nikogo innego w rządzie, kto by to zamierzał - mówił w zeszłym tygodniu minister bez teki Michael Gove.





13:41 Kwarantanna na Litwie

Kwarantanna na Litwie z powodu epidemii koronawirusa będzie obowiązywała do końca roku, do północy 31 grudnia - postanowił w poniedziałek rząd w Wilnie. Od środy w kraju będą też obowiązywały nowe obostrzenia epidemiczne.

13:40 Hiszpański minister o pandemii

Minister zdrowia Hiszpanii Salvador Illa uważa, że pomimo planowanych masowych szczepień przeciw koronawirusowi nie należy się spodziewać, aby pandemia ustąpiła w 2021 roku. Początek szczepień minister nazwał wstępem do pokonania Covid-19.



Podczas poniedziałkowej konferencji w Madrycie Illa wyjaśnił, ze Hiszpania już finalizuje procedury związane z rozpoczęciem ogólnokrajowego programu szczepień przeciwko koronawirusowi. Potwierdził też swoją wypowiedź dla niedzielnego wydania gazety “Diario Vasco", w której zaznaczył, że szczepienia będą dopiero początkiem walki z Covid-19.





13:39 Konfederacja o szczepieniach

Sprzeciwiamy się przymusowi podawania nieprzebadanych produktów medycznych i dzieleniu Polaków na tych, którzy poddali się temu eksperymentowi medycznemu, i tych, którzy szanują swoje zdrowie i wykazują postawę odpowiedzialną- oświadczył w poniedziałek szef koła Konfederacja Jakub Kulesza.



Mówimy o nieprzebadanym produkcie medycznym, który próbuje nam wcisnąć pan premier Mateusz Morawiecki z panem ministrem (zdrowia Adamem) Niedzielskim - oświadczył Kulesza podczas konferencji prasowej w Sejmie. Zaznaczył jednocześnie, że generalnie uważa szczepienia "za świetny wynalazek ludzkości, który uratował miliony istnień".





13:10 Dania się zamyka

Premier Danii Mette Frederiksen ogłosiła w poniedziałek zamknięcie restauracji, kin oraz części szkół w 38 gminach kraju, w tym w Kopenhadze, Aarhus oraz Odense. Powodem kolejnych restrykcji są rekordowe przyrosty zakażeń koronawirusem.





12:57 Małżeństwo bez maseczek zaatakowało policjantów

Wysoka grzywna oraz do 10 lat więzienia grozi parze sześćdziesięciolatków ze Starachowic, która w jednej z galerii handlowych zlekceważyła nakaz zasłaniania ust i nosa. Podczas interwencji policji, para zaatakowała funkcjonariuszy.





13:01 Szpital tymczasowy w Siedlcach otwarty

Szpital tymczasowy w Siedlcach rozpoczyna swoją działalność. W placówce znalazło się 100 łóżek. Szpital mieści się na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego. W trzy tygodnie udało się dostosować istniejący budynek do wymogów szpitala tymczasowego - podkreślił w komunikacie prezes zarządu szpitala Marcin Kulicki.



Szpital tymczasowy powstał przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Projekt powstał z myślą o osobach chorych na Covid-19 dzięki współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II.





12:55 Prof. Gut o najnowszych danych resortu zdrowia

Liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 spada, a sytuacja epidemiczna w Polsce się poprawia - powiedział PAP wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Dodał, że zmniejsza się także, ale nieco wolniej, liczba zgonów, co również powinno być zauważalne w kolejnych dniach. Teraz wirus atakuje młodych, bo to oni najczęściej lekceważą obostrzenia - stwierdził prof. Gut.



12:27 Dr Grzesiowski krytycznie o strategii rządu ws. szczepień

"Rząd woli budować wielkie kombinaty szczepień, niż pozwolić szczepić w ośrodkach, do których ludzie mają najbliżej. Przez wytyczne NFZ bardzo wiele małych ośrodków zdrowia będzie wyeliminowanych z akcji szczepień przeciwko koronawirusowi" - twierdzi doktor Paweł Grzesiowski, doradca Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Covid-19.





12:23 Wirusolog ostrzega przed trzecią falą pandemii we Francji

Trzecia fala pandemii jest bardzo prawdopodobna, mimo szczepionki przeciwko Covid-19 - ostrzegła w wywiadzie dla stacji BFM TV francuska wirusolog prof. Odile Launay. We Francji codziennie diagnozuje się średnio ponad 10 tys. nowych zakażeń.



Pojawienie się trzeciej fali epidemii zależy od tego, czy Francuzi będą przestrzegać zaleceń władz medycznych, nie spotykać się w większym gronie, zachowywać odstęp od innych ludzi i nosić maseczki - tłumaczyła Launay.



Według oficjalnych danych, w niedzielę we Francji odnotowano 11 022 nowe zakażenia i 175 zgonów na Covid-19. W ciągu ostatnich siedmiu dni diagnozowano średnio 10,5 tys. nowych infekcji dziennie, a także 404 zgony.





12:13 "Odmrażanie" szpitali

Myślimy o "odmrożeniu" w najbliższych tygodniach części łóżek w szpitalach standardowych dla pacjentów "niecovidowych"; musimy przywracać służbę zdrowia także dla tych pacjentów - podkreślił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik resortu zdrowia był pytany, dlaczego otwierane są nowe szpitale "covidowe", skoro nie jest wypełniony pacjentami szpital na Stadionie Narodowym. Adrusiewicz odparł, że szpitale tymczasowe to bufor na ewentualną trzecią falę koronawirusa, która - jak mówił - może nas czekać na przełomie stycznia i lutego.

12:10 Tymczasowy szpital w Zielonej Górze

W nowym budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze został uruchomiony szpital tymczasowy dla woj. lubuskiego. Patronacką lecznicą tej placówki jest Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze.



Placówka od dziś będzie przyjmowała pacjentów. W tzw. pierwszym module będzie to 56 pacjentów obserwacyjno-zakaźnych i 20 łóżek respiratorowych. Potem w razie potrzeb szpital w porozumieniu z NFZ będzie uruchamiał kolejne moduły.

12:07 Kontrole stoków narciarskich

W ubiegły weekend wszystkie standardy sanitarno-epidemiologiczne na stokach narciarskich zostały wypełnione - poinformował rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Jak podkreślił, inspekcja sanitarna nie nałożyła mandatów na stokach, udzieliła jedynie pouczeń.





11:57 Szczepienia w Wielkiej Brytanii

Jutro w Wielkiej Brytanii rusza powszechne szczepienia na koronawirusa. Początkowo odbywać się będzie w 50 szpitalach. To dla Brytyjczyków ważny moment. Liczba osób, które zmarły na Wyspach po zakażeniu koronawirusem, przekroczyła bowiem 60 tysięcy.



11:54 Program Domowej Opieki Medycznej

W programie Domowej Opieki Medycznej jest obecnie blisko 25 tys. osób zakażonych koronawirusem, których stan zdrowia jest monitorowany m.in. przy użyciu pulsoksymetrów - poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



Program DOM dla osób zakażonych koronawirusem ma umożliwić szybkie wykrycie pacjentów, którzy są w izolacji domowej, a ze względu na pogorszenie stanu powinni trafić na leczenie szpitalne. Do zdalnego monitoringu stanu zdrowia potrzebny jest pulsoksymetr i system PulsoCare.

11:28 Rosja

W ciągu ostatniej doby w Rosji odnotowano 28 142 nowe zakażenia koronawirusem i 456 zgonów na Covid-19 - poinformował sztab ds. walki z pandemią. Najwięcej nowych infekcji jest w Moskwie - 7279.



Najnowsza dobowa liczba potwierdzonych w Rosji zakażeń SARS-CoV-2 jest niższa niż dzień wcześniej, kiedy odnotowano rekordową liczbę infekcji, aż 29 039 - podaje portal Meduza.



Ogółem liczba osób zakażonych od początku epidemii wzrosła w kraju do blisko 2,49 mln.



Z uwzględnieniem nowych przypadków śmierci z powodu koronawirusa liczba zgonów wynosi w Rosji już 43 597.

10:50 Testy

W ciągu ostatniej doby przeprowadzono ponad 20,2 tys. testów na koronawirusa.



10:39 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA NT. ZAKAŻEŃ I ZGONÓW

Ministerstwo Zdrowia informuje o 4 423 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 92 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 067 870 zakażonych. Nie żyje 20 181 spośród nich.



10:17 Dane nt. zajętych łóżek i respiratorów

W szpitalach zajętych jest 19 917 spośród 38 412 łóżek dla pacjentów covidowych. 1 886 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 1 228 tych urządzeń.

Na kwarantannie pozostaje 231 300 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto 12 492 osoby.

10:09 Nauczyciele jeszcze tylko dziś mogą składać wnioski o refundację kosztów związanych z nauką zdalną

MEN przypomina, że dziś jest ostatni dzień na złożenie przez nauczycieli wniosków o refundację wydatków związanych z nauką zdalną. Z dofinansowania mogą być pokryte w całości lub w części koszty dokonanego od 1 września 2020 r. zakupu sprzętu lub oprogramowania.



09:44 Czechy

Wczoraj w Czechach stwierdzono 1113 nowych zakażeń koronawirusem, ok. 40 więcej niż w poprzednią niedzielę. Ministerstwo zdrowia powiadomiło dziś, że nie zmienił się stan zagrożenia epidemicznego i wynosi 64 w stustopniowej skali.

Stan zagrożenia epidemicznego w Czechach, opisywany wyliczaną na podstawie różnych wskaźników liczbą od 0 do 100, przez 13 dni utrzymywał się na poziomie 57. Pozwoliło to m.in. znieść w ubiegłym tygodniu część restrykcji.

W niedzielę wskaźnik podwyższono do 64, taki sam stopień zagrożenia utrzymano w poniedziałek. Jeżeli stan zagrożenia epidemicznego pozostanie na tym poziomie, niezbędne może być ponowne wprowadzenie niektórych ograniczeń.

W Czechach przez cały miniony tydzień wykryto 27 112 infekcji SARS-CoV-2. Mimo wzrostów w ostatnich dniach, porównanie w stosunku tygodniowym pokazuje spadek siedmiodniowej liczby infekcji o ponad 300 przypadków.

Od początku epidemii koronawirusem zakaziły się w Czechach 546 833 osoby. Z powodu koronawirusa w Czechach zmarły 8902 osoby.

08:56 Ukraina

W poprzednim tygodniu zakażenie koronawirusem na Ukrainie wykryto u prawie 90 tys. osób, ok. 7,5 tys. mniej niż tydzień wcześniej. Jak podkreślił minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow, taki spadek odnotowano po raz pierwszy od sierpnia.

Stepanow zwrócił przy tym uwagę, że przeprowadzono mniej więcej tyle samo testów, co tydzień wcześniej - ok. 280 tys.

Odnotowano też mniej hospitalizacji - 10 100 w porównaniu do 11 606.

Według ministra taka dynamika jest wynikiem weekendowego lockdownu, choć - jak dodał - ograniczenia sobotnie i niedzielne nie przyniosły w pełni zamierzonego efektu, jakim był spadek zachorowań o 20 proc.

Na Ukrainie wczoraj wykryto 8641 zakażeń SARS-CoV-2, zmarło 145 osób chorujących na Covid-19, a 5123 pacjentów wyzdrowiało.

08:32 Minister zdrowia Adam Niedzielski w Porannej rozmowie w RMF FM o szczepionkach i powrocie dzieci do szkoły

To wszystko jest uzależnione od m.in. Europejskiej Agencji Leków, która musi podjąć decyzję. Jej pierwsze posiedzenie, które dotyczy dopuszczenia jednej ze szczepionek, jest wyznaczone na 29 grudnia, więc jeżeli ten optymistyczny scenariusz byłby realizowany, to w zasadzie moglibyśmy mieć najpierw tę decyzję, później dopuszczenie Komisji Europejskiej, to myślę, że gdzieś w połowie stycznia te szczepionki mogą realnie zacząć przyjeżdżać do Polski - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM o dystrybucji szczepionki przeciw SARS-Cov-2 w Polsce Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski: Szczepionki realnie w Polsce w połowie stycznia Jakub Rutka / RMF FM

Niezależnie od szczepień i od tempa ich realizacji my cały czas będziemy się posługiwali tymi samymi wskaźnikami, czyli liczbą zakażeń w danym regionie czy ogólnie w Polsce występujących dziennie. Jeżeli chodzi o to, co się będzie działo po feriach, kiedy będziemy podejmowali decyzję o powrocie do szkół, to oczywiście analizujemy bardzo różne scenariusze, ale generalnie zakładamy, że raczej będziemy dzieci do szkoły puszczali. Zaczynając od klas I-III oczywiście. Tutaj jeszcze który z wariantów czy to będzie szerzej, czy węziej - w sensie np. częściowo jednak nauka rotacyjna, hybrydowa dla tych klas I-III - to jeszcze rozmawiamy z ministrem Czarnkiem - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski: Będziemy puszczali dzieci do szkoły, zaczynając od klas I-III, od 18 stycznia Jakub Rutka / RMF FM

Adam Niedzielski: Ferie są najważniejsze. Albo pandemia będzie malała, albo zafundujemy sobie trzecią falę Covid-19 Jakub Rutka / RMF FM

Dopytywany o to, kiedy dzieci z klas I-III mogłyby wrócić do szkoły, stwierdził: "18 stycznia (...) to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, muszę się zastrzegać, bo jeszcze jednak jest trochę czasu do tego momentu".

07:39 Co ze szczepieniem osób bezobjawowych?

"Nie ma obecnie żadnych dowodów, by szczepienie przeciw SARS-CoV-2 stanowiło jakieś podwyższone ryzyko dla osób przechodzących zakażenie bezobjawowo lub będących w trakcie wylęgania Covid-19" - powiedział dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.



07:37 Szczepienia - problem z mroźniami

Rząd w przechowywaniu szczepionek chce postawić na centra krwiodawstwa i hurtownie farmaceutyczne. Kłopot w tym, że nie wszystkie są na to gotowe. W niektórych brakuje lodówek, z kolei w regionalnych centrach krwiodawstwa mroźnie są, ale zajęte - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".





07:36 Problemy ozdrowieńców

Powikłania związane ze spadkiem wydolności po przebytym zakażeniu koronawirusem oraz utrata węchu i smaku u większości pacjentów mogą utrzymywać się nawet do trzech miesięcy - mówi w rozmowie z PAP prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr hab. Maciej Krawczyk.



07:09 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach wykryto 32 981 nowych przypadków Covid-19 i zmarło 391 osób zakażonych koronawirusem - wynika z danych opublikowanych przez ministerstwo zdrowia tego kraju.



Nowych zakażeń jest o ponad 500 więcej niż dzień wcześniej, jednak w ujęciu tygodniowym liczba zachorowań w kraju stopniowo spada niemal nieustannie od września.



Ogólny bilans pandemii koronawirusa w Indiach to obecnie 9,67 mln zakażeń i 140 573 zgony wśród chorych na Covid-19.

07:07 Nabór placówek do szczepień

Pierwsze zgłoszenia i dużo pytań - tak wyglądał pierwszy weekend po ogłoszeniu naboru placówek medycznych do przeprowadzania szczepień na koronawirusa - ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz w Narodowym Funduszu Zdrowia. Lekarze, przychodnie i szpitale mogą zgłaszać się do najbliższego piątku.

Wśród najczęstszych pytań było to, czy w przychodni, która nie ma kontraktu z NFZ, będzie można szczepić pacjentów przeciwko koronawirusowi. Odpowiedź: szczepionka będzie mogła być podana w placówce, która nie ma kontraktu. Ważniejsze są kadra - czyli lekarze i pielęgniarki - oraz warunki sprzętowe i lokalowe. Tak aby zapewnić dystans między czekającymi na szczepienie.

06:56 Jak Polacy zamierzają spędzić święta? Sondaż

Polacy spędzą tegoroczne święta Bożego Narodzenia we własnym domu, w skromnym gronie - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Ankietowani byli pytani o spotkania z członkami rodziny, z którymi nie mieszkają oraz o przestrzeganie limitu osób, które można zaprosić na święta.



06:36 Kontrole sanepidu

Sanepid wraz z policją od 1 grudnia skontrolował 6879 placówek handlowych i usługowych oraz 54 stoki narciarskie pod kątem przestrzegania przepisów epidemiologicznych. W tym czasie wystawiono 10 mandatów karnych i 640 pouczeń - wynika z danych przekazanych PAP przez rzecznika prasowego GIS Jana Bondara.



Jak wynika ze statystyki od początku grudnia najwięcej obiektów handlowo-usługowych skontrolowano w województwie śląskim - 1031, najmniej w województwie podlaskim - 133. Spośród 10 wystawionych mandatów karnych w tym okresie 5 dotyczyło woj. śląskiego, po dwa wystawiono w woj. mazowieckim i woj. warmińsko-mazurskim, jeden w woj. śląskim.



Natomiast w sobotę, 5 grudnia przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej samodzielnie skontrolowali 299 placówek handlowych i trzy stoki narciarskie, a wspólnie z policją przeprowadzili tego dnia 1880 kontroli punktów handlowo-usługowych i 23 stoków. Wystawiono w tym czasie 5 mandatów karnych (wszystkie w woj. małopolskim) i 122 pouczeń.

06:04 Niemcy

Liczba nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wyniosła 12 332 a zgonów 147 - poinformował Instytut Chorób Zkaźnych im. Roberta Kocha (RKI)



Łączna liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła do 1 183 655 a zmarłych z powodu Covid-19 do 18 919.



Po konsultacjach kanclerz Angeli Merkel z premierami poszczególnych krajów związkowych postanowiono, że częściowy lockdown zostanie utrzymany do 10 stycznia. Zamknięte są restauracje, muzea, teatry i obiekty rekreacyjne.

05:56 Lockdown w Kalifornii

Prawie połowa z 40 mln mieszkańców Kalifornii i duża część powierzchni tego stanu będzie objęta ścisłym lockdownem, w tym zakazem wychodzenia z domu - oznajmił gubernator tego stanu Gavin Newsom. Powodem jest znaczny wzrost liczby przypadków koronawirusa.



Zgodnie z wydanym przez niego zarządzeniem zamknięta będzie większość firm, a ludzie nie będą mogli spotykać się z nikim spoza ich gospodarstwa domowego.



Zamknięte będą bary, salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz restauracje działające w pomieszczeniach. Zabronione będzie gromadzenie się większej liczby osób. Otwarte pozostaną natomiast parki, plaże i inne miejsca o dużej powierzchni na wolnym powietrzu.



Obostrzenia mają obowiązywać przez co najmniej 3 tygodnie lub do czasu, gdy sytuacja w szpitalach poprawi się.



W Kalifornii notowano w ub. tygodniu średnio 18 tys. przypadków koronawirusa dziennie i prawie 100 zgonów. Od początku pandemii w całym stanie zarejestrowano 1,3 mln przypadków zakażeń i prawie 20 tys. zgonów.

05:53 Meksyk

Według informacji przekazanych przez ministerstwo zdrowia Meksyku w ciągu ubiegłej doby potwierdzono 7 455 nowych przypadków koronawirusa i 261 kolejnych zgonów.



Od początku pandemii zarażenie wirusem Covid-19 potwierdzono u 1 175 850 Meksykanów. Zmarło dotychczas 109 717 osób.



Resort zdrowia zastrzega od wielu miesięcy, że rzeczywista liczba zakażonych i zmarłych jest najprawdopodobniej znacznie wyższa.



05:52 Brazylia

Brazylijskie ministerstwo zdrowia poinformowało o 26 363 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa, co zwiększyło ich łączną liczbę od początku pandemii do 6 603 540. Zmarło 313 osób.



Według danych resortu łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii w Brazylii wynosi obecnie 176 941.



05:50 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 2254 ofiary śmiertelne Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 213 875 kolejnych osób.



Według UJH od wybuchu epidemii zdiagnozowano łącznie w USA 14 mln 754 719 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 282 254.



05:30 Konsultacje ws. szczepionki

Rząd rozpoczyna dziś konsultacje ze środowiskiem medycznym i instytucjami w sprawie programu szczepień przeciw koronawirusowi. Chodzi o to, by wskazać kolejne grupy poza pracownikami ochrony zdrowia, służbami mundurowymi i seniorami, które będą szczepione.



W poniedziałek przedstawimy do konsultacji strategię programu szczepień, w której będziemy dyskutować bardzo szeroko z różnymi instytucjami, ze środowiskami medycznymi - ale nie tylko - dalsze etapy szczepienia - powiedział w piątek na konferencji prasowej poświęconej strategii szczepień szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.



Zastrzegł, że na razie przedwczesne byłoby informowanie kto, w jakiej kolejności ma otrzymać szczepionki. Przypomniał, że zdaniem niektórych ekspertów "powinno się iść kluczem grup zawodowych, inni uważają, że powinno się szczepić grupami wiekowymi". Dodał, że nie zapadły jeszcze decyzje w tej sprawie.

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki napisał na Twitterze: "Wszyscy czekamy aż będziemy mogli zaszczepić się przeciwko Covid-19. Wraz z ekspertami intensywnie pracujemy nad narodową strategią szczepień". "Bardzo dziękuję członkom Rady Medycznej za kolejne spotkanie, wsparcie i dzielenie się wiedzą. Tylko wspólnie pokonamy koronawirusa".



05:15 Rudy Guliani ma koronawirusa

Reprezentujący prezydenta USA prawnik Rudy Giuliani ma koronawirusa. Stoi on na czele prawnego zespołu Donalda Trumpa i składa wyborcze skargi, w których pisze o wyborczych fałszerstwach.

76-prawnik to kolejna osoba z otoczenia Białego Domu, której test na koronawirusa dał wynik pozytywny. W październiku Covid-19 przeszedł sam prezydent USA Donald Trump oraz pierwsza dama Melania Trump.

Giuliani kieruje bataliami sądowymi prowadzonymi przez otoczenie Trumpa, które utrzymuje, że w wyborach prezydenckich dochodziło do masowych oszustw. Giuliani reprezentuje Trumpa w kilku stanach i w ostatnich tygodniach wiele podróżował po USA.